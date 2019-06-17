Николай II был богаче Березовского, но беднее нынешних олигархов

А уж сравнивать положение аристократов XIX века с нынешними владельцами заводов и яхт вовсе бессмысленно. Но мы все равно попробовали. Потому что считать деньги в чужих карманах всегда приятно.

Капитал миллионеров разных эпох мы попросили прокомментировать Марию ФИВЕЙСКУЮ, историка экономики, доцента Института общественных наук РАНХиГС.

ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ

В цене земля и крепостные

Самым богатым русским в XVIII веке считается Акинфий Демидов - основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. К концу жизни (в середине XVIII века) он владел 25 заводами и 24 тысячами душ.

Комментарий

«До отмены крепостного права (1861 год) дворянское богатство обычно мерили душами и землей. Подобные активы были ликвидны: их можно было заложить и продать. Представители иных сословий неслучайно стремились к дворянскому званию, которое давало доступ к душевладению».

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Владельцы заводов обошли потомственных дворян

Расцвет российской промышленности произошел в конце XIX - начале XX века. Не зря 1913-й считается эталонным годом. В тот период экономика Российской империи была на пике благодаря реформам Столыпина и Витте. Потомственные аристократы беднели и разорялись, а промышленники, банкиры и торговцы, наоборот, богатели.

Самым богатым на тот период принято считать Николая Второва (не путать с императором Николаем Вторым!). Его называли «сибирским американцем». За то, что он был очень похож на одного из влиятельных финансистов США Джона Моргана. Он основал автомобильный завод АМО (позднее ЗИЛ), а также металлургический завод в Электростали, который работает до сих пор. Активно скупал другие предприятия и банки.

Комментарий

«Предприниматели начала XX века - детский сад по сравнению с нынешними супербогатыми людьми. Это ребята, которые ходили и позвякивали монетками в кармане. При этом действительно богатым был император Николай II. Романовым принадлежало много земли. Плюс они выступали вкладчиками многих крупных коммерческих предприятий. Было государственное имущество и то, что принадлежало непосредственно императорской семье. Это не смешивалось».

КСТАТИ

А царь-то самый богатый?

Американский портал Celebrity Net Worth поставил последнего российского императора Николая II на пятое место среди самых богатых людей тысячелетия. Рокфеллеру и Ротшильду наш царь уступил. Зато обошел всех нынешних мировых богатеев. Состояние последнего царя из рода Романовых оценили в $300 млрд.

Тем не менее другие эксперты подвергают эти оценки сомнению. Более корректной редакции «КП» представляется цифра $23 млрд (см. таблицу). Она рассчитана исходя из оценки состояния царя в $900 млн и переведена в нынешние доллары с учетом накопленной инфляции.

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Я вам спою, сверхдоход получу

Легальных миллионеров в стране равных возможностей (точнее, уравниловки) не было. Но кое-кому удавалось накопить приличные состояния. Высшие военачальники хорошо нажились на победе во Второй мировой войне. Ценности из Германии ехали в страну вагонами. В описи изъятого по распоряжению Сталина имущества фигурируют десятки золотых часов, ювелирные изделия, произведения искусства, меха и гобелены. Позднее самыми богатыми (официально) стали деятели искусства, директора заводов, ученые и конструкторы. Они получали большие зарплаты, премии, квартиры и дачи. Больше всего наличных получали поэты-песенники. Авторское право в Стране Советов было беспрекословным. Из всех, наверное, можно выделить Юрия Антонова. В одном из интервью он признался, что в 80-х на сберкнижке у него был миллион рублей. А в месяц он зарабатывал по 15 тысяч. Доходы номенклатуры и подпольных коммерсантов оценить сложно.

Комментарий

«Таких богатых, как сегодня, во времена СССР не было. Те же госдачи и квартиры на Котельнической набережной или Кутузовском проспекте не были собственностью жильцов и могли возвращаться в номенклатурный распределительный фонд. Наследники далеко не всегда могли этим капиталом воспользоваться. И по современным меркам эти квартиры не были роскошными: их площади были жестко привязаны к числу прописанных и не исчислялись сотнями метров».

ЛИХИЕ 90-е

Кто успел, тот и разбогател

После развала Союза доступ к гигантским госресурсам получила горстка наиболее предприимчивых. Основа их богатства - советские предприятия. Тех, кто сделал себя сам, - единицы. Но в разваленной экономике эти активы стоили не так много. Отсюда и низкие оценки принадлежащего им капитала. Всемогущий тогда Березовский владел всего $3 млрд. Рост состояний начался лишь в нулевых.

ТУЧНЫЕ НУЛЕВЫЕ

Спасибо нефти за это

Дорогая нефть и ралли на фондовых рынках превратили десятки российских олигархов в долларовых миллиардеров. Быстрее всего росли состояния нефтяников и металлургов. Олег Дерипаска образца начала 2008 года является лидером среди российских богачей всех времен. Но во время мирового кризиса удержаться на вершине ему не удалось.

СЕЙЧАС

Американцы уходят в отрыв

Лидером российского рейтинга Forbes в 2018 году стал Леонид Михельсон. Его состояние составляет $24 млрд и происходит от двух промышленных гигантов: газового «Новатэка» и нефтехимического «Сибура». Тем не менее, если сравнивать с американскими коллегами, российские олигархи безнадежно отстали. Капитал самого богатого человека планеты - главы Amazon Джефа Безоса - превышает $130 млрд. В глобальном рейтинге Михельсон занимает лишь 32-е место.