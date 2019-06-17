2019-06-17T03:05:41+03:00
Звезды

Красивая как мама: 14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет

Юная Дева пришла на показ Dolce&Gabbana в Милане
Ирина СУХАНОВА
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Дева очень похожа на свою знаменитую маму.Дева очень похожа на свою знаменитую маму.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дочери 54-летней Моники Беллуччи и 52-летнего Венсана Касселя прочат большое будущее: в свои 14 лет Дева – настоящая красотка. Девушка унаследовала яркую внешность своей мамы, и с такими данными ее неизбежно ждет слава актрисы или модели. В минувшие выходные юная Дева появилась на показе мужской коллекции Dolce&Gabbana на Неделе моды в Милане. Этот светский выход стал ее первым появлением на публике.

Дочь Моники Белуччи очень похожа на свою маму в юности: такие же густые черные волосы, темные глаза и алые губы. Дева нарядилась в черные жакет и брюки, которые она скомбинировала с алым кружевным топом. Образ дополнили миниатюрная сумочка и черные босоножки.

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Дева Кассель. Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи. #devacassel
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На показе Dolce&Gabbana Дева появилась не случайно: девушка стала новым лицом модного дома и снялась в рекламе парфюма. Белуччи уже много лет сотрудничает с известным итальянским брендом, она не раз рекламировала коллекции дизайнерского дуэта. И вот теперь у нее подросла достойная смена. Пару месяцев назад Дева приняла участие в фотосессии, которая проходила на улицах живописного итальянского городка Равелло.

Для юной Девы эта съемка стала дебютом. До сих пор Моника и ее бывший муж французский актер Венсан Кассель старались оградить своих дочерей от внимания публики. Младшая Леони еще слишком мала для шоу-бизнеса (девочке 9 лет), а вот старшую родители сочли уже готовой для старта модельной карьеры.

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Saturday 15 June 2019, Dolce&Gabbana men's fashion show. . . . . . . . #devacassel #monicabellucci #dolcegabbana #vincentcassell @monicabellucciofficiel @dolcegabbana @dolcegabbana_man @vincentcassel
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Моника Белуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался. Сейчас Моника опять счастлива: у нее новый роман. 54-летняя актриса встречается с 36-летним французским художником Николасом Лефевром.

Избранник актрисы не только рисует сам, но и торгует произведениями искусства. Николас – владелец модной галереи. С Белуччи он познакомился летом прошлого года на Лазурном берегу. Говорят, их объединила общая страсть к путешествиям. Лефевр в юности много путешествовал по Перу, а Белуччи после развода с Касселем несколько лет жила в Бразилии.

Бывший муж Моники Венсан Кассель сейчас тоже не один: его новая жена, 21-летняя модель Тина Кунаки недавно родила ему дочку. Девочку назвали Амазони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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