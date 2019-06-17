Актриса Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи. 41-летняя звезда экрана и 33-летний актер прожили вместе почти пять лет. У них есть общая дочь Изабелла (девочке три года), кроме того, Екатерина воспитывает еще троих детей от предыдущих браков. Заявление о разводе супруги подали еще в мае в Хамовнический суд Москвы, дата судебного заседания пока не назначена. Суд должен определить, с кем останется жить Изабелла — хотя вероятнее всего, с мамой. Что касается имущества, то здесь супругам делить нечего — после свадьбы Гела поселился в московской квартире Климовой.

Слухи о том, что у супругов не все ладно, ходил давно. Еще в октябре прошлого года Месхи поделился в Инстаграме снимком, который он пописал: «Свобода, и только вперед». Поклонники звездной пары тогда сразу же подумали о том, что Екатерина и Гела расстались. Но Месхи поспешил успокоить подписчиков — мол, он просто имел в виду новый творческий период в своей жизни. Однако совместные снимки пары в соцсетях с тех пор стали появляться все реже и реже.

Разница в возрасте между Ириной и Гелой абсолютно не ощущалась - настолько шикарно актриса выглядит.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Брак с Гелой Месхи стал для Екатерины Климовой уже третьим. Артисты познакомились в августе 2013 года во время съемок сериала «Волчье сердце», в котором они сыграли главные роли. Гела признавался, что когда он в первый раз увидел Катю, он просто потерял дар речи – такой она ему показалась красивой. Как уверял актер, ему все время хотелось ее поцеловать, поэтому роман был неизбежен.

Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы. Их общая дочь Изабелла родилась 2 октября 2015 года. Почти сразу после родов Екатерина вернулась к работе. Гела сумел подружиться с тремя детьми Кати от предыдущих браков. 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея Климова родила от актера Игоря Петренко, 17-летнюю дочь Лизу - от бизнесмена Ильи Хорошилова.

klimovagram Дочь Екатерины и Гелы Изабелла

Каждый развод давался Екатерине с большим трудом. От первого мужа Ильи Хорошлова Екатерина ушла в разгар своего романа с Игорем Петренко. Чувства между актерами вспыхнули на съемочной площадке. Екатерина разрывалась между двумя мужчинами, пока не поняла, что не может больше обманывать мужа. Климова забрала дочку и ушла к Петренко, они поженились в 2004 году.

Игорь Петренко и Екатерина Климова были очень красивой парой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

С Игорем Катя прожила вместе 9 лет, родив ему двоих сыновей — их брак казался вполне счастливым. Но расстались они не слишком красиво. Скандал грянул в 2013 году, причем такой, какого никто не ожидал. Екатерина закрутила роман с солистом группы «Челси» Романом Архиповым на съемках комедии «Любовь в большом городе-3». Папарацци тайком запечатлели поцелуй, которым любовники обменялись в перерыве между съемками в Лас-Вегасе. Когда Петренко увидел опубликованную в Интернете видеозапись, он был вне себя от ярости. Актер признавался: тогда ему хотелось убить Катю.

- Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Я привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил сюрприз. И тут случайно в Интернете увидел этот ролик, - рассказывал Петренко несколько лет назад в телеинтервью. - Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал. Конечно, дал волю эмоциям… В какой-то момент хотелось убить их обоих, разорвать всех, кто был к этому причастен, вместе с этим Лас-Вегасом.

Екатерина с сыновьями - детьми Игоря Петренко.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несмотря на очевидную измену Климовой, Петренко винил во всем только себя. Игорь пристрастился к спиртному, к тому же он часто отсутствовал дома из-за постоянных съемок. Возможно, Екатерина закрутила роман с другим из-за недостатка внимания мужа.

- Я сам виноват в том, что случилось. Целиком и полностью, - говорил Игорь журналистам сразу после разрыва с женой. - Поверьте, Катя святая женщина. Лучше неё, наверное, нет матери и жены на этом свете. Но случилось то, что случилось.

klimovagram Свой развод актриса отмечает в красном купальнике.

Сегодня Петренко во всех интервью рассказывает, что после развода они с Екатериной сумели сохранить теплые отношения и теперь дружат семьями. В Инстаграме актрисы иногда появляются снимки совместных обедов по выходным с детьми и Игорем Петренко – они выбираются вместе в кафе или рестораны. На семейных встречах царит более чем доброжелательная атмосфера.