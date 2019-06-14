Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман станет отцом в четвертый раз
Наталья Водянова не скрывала, что ее первый муж, британский лорд Джастин Портман, очень болезненно пережил их разрыв. Английский аристократ долго не мог простить супермодели то, что она забрала троих детей и ушла от него к французскому миллиардеру Антуану Арно. Но теперь в жизни 50-летнего Джастина вновь наступила светлая полоса: он станет отцом в четвертый раз. Его избранница, актриса Морган Снайдер ждет ребенка.
Малыш пары родится уже через две недели. Счастливую новость в Инстаграме сообщил сам Портман. Джастин и его избранница живут в Уругвае. Экс-супруг Водяновой давно обосновался на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, где он построил шикарное поместье. Дом на побережье Джастин обустраивал еще во времена их брака. Но Наталья не слишком-то жаловала заокеанскую недвижимость. А вот Джастину в Уругвае понравилось настолько, что он решил переехать туда из Англии навсегда.
Избранница Джастина, актриса Морган Снайдер ждет ребенка. Фото: Инстаграм.
Дети Натальи - Лукас, Нева и Виктор - регулярно летают к нему, и, судя по всему, обожают проводить время с папой в Южной Америке. Наследники супермодели отлично поладили с новой избранницей своего отца: в мае они вместе с Джастином и Морган путешествовали по Европе - они побывали в Италии и в Хорватии.
Экс-супруг Натальи Водяновой очень гордится своими детьми и уделяет им много внимания, хотя они и живут на разных континентах. Любимица Портмана – дочка Нева: 13-летняя девочка растет настоящей красавицей и, если захочет, сможет с легкостью повторить карьеру мамы на подиуме.
Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Джастин долго отказывался давать Наталье развод и решать вопрос с опекой над детьми. Лорд не разговаривал с бывшей женой и общался с ней только через адвокатов. Но в конце концов экс-супругам удалось урегулировать отношения.
Джастин Портман с беременной подругой и с детьми Натальи Водяновой. Фото: Инстаграм.
Сегодня 37-летняя супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. Вместе с Антуаном они с Антуаном воспитывают совместных сыновей Романа и Максима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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