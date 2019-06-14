2019-06-14T01:40:02+03:00
Общество

Колокольцев открыл для полицейских Таиланд и Турцию

Эту "пляжную" амнистию сотрудники МВД ждали больше года
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Российские полицейские снова получили возможность проводить отпуска в доступной Турции и ТаиландеРоссийские полицейские снова получили возможность проводить отпуска в доступной Турции и ТаиландеФото: Алексей МАТВЕЕВ
Изменить размер текста:

Российские полицейские снова получили возможность проводить отпуска в доступной Турции и Таиланде. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД России Владимир Колокольцев в День России (12 июня).

В МВД информацию подтвердили, но подчеркнули, что решение о выезде сотрудника полиции за территорию страны принимает не ведомство, а "непосредственный руководитель отпускника, который несет за него персональную ответственность".

Механизм выезда полицейского в заморские державы непрост: сначала командир подписывает рапорт, а отпускник получает паспорт, который хранится в отделе кадров. В обмен на него полицейский подписывает документ, где обязуется не купаться в водоемах. Уже с паспортом он приобретает билеты и путевки.

Перед тем, как подписать полицейскому рапорт, командир запрашивает службу собственной безопасности, которая курирует его подразделение. Он должен быть уверен, что в отношении подчиненного не ведутся оперативные мероприятия. Полицейского могут не выпустить из страны, если у него есть долги, неоплаченные алименты, или есть решение суда на "ограничение выезда".

Напомним, годом ранее сотрудникам полиции разрешалось посещать 10 бывших советских республик: Абхазию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южную Осетию. Также можно покупать "горящие" путевки на Кубу, в Китай и Вьетнам. Теперь в этот список снова добавят Турцию и Таиланд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Совбез ООН выступает за расследование инцидента в Оманском заливе
Сбой в работе Instagram отмечен по всему миру
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку
Президент Израиля назвал Россию одним из лучших друзей Израиля
Причина пожара в Измайловском кремле Москвы: В тополиный пух кто-то бросил окурок
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан в Подмосковье
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" по урегулированию газового спора
Для юридических лиц появится система быстрых платежей
В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет
Вячеслав Бутусов удостоен звания "Заслуженный артист России"
В Москве горит музейный комплекс Измайловского кремля
В России предложили ввести гибкий декретный отпуск
В США заявили, что Иран виноват в нападении на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор проверит Tik Tok на соблюдение законов РФ
Трамп заявил, что Иран и США не готовы к договоренностям
Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
В районе Оманского залива зафиксировали самолет-разведчик США
Новак заявил о том, что Россия готова продлить контракт с Украиной на газ