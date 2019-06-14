Колокольцев открыл для полицейских Таиланд и Турцию

Российские полицейские снова получили возможность проводить отпуска в доступной Турции и Таиланде. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД России Владимир Колокольцев в День России (12 июня).

В МВД информацию подтвердили, но подчеркнули, что решение о выезде сотрудника полиции за территорию страны принимает не ведомство, а "непосредственный руководитель отпускника, который несет за него персональную ответственность".

Механизм выезда полицейского в заморские державы непрост: сначала командир подписывает рапорт, а отпускник получает паспорт, который хранится в отделе кадров. В обмен на него полицейский подписывает документ, где обязуется не купаться в водоемах. Уже с паспортом он приобретает билеты и путевки.

Перед тем, как подписать полицейскому рапорт, командир запрашивает службу собственной безопасности, которая курирует его подразделение. Он должен быть уверен, что в отношении подчиненного не ведутся оперативные мероприятия. Полицейского могут не выпустить из страны, если у него есть долги, неоплаченные алименты, или есть решение суда на "ограничение выезда".

Напомним, годом ранее сотрудникам полиции разрешалось посещать 10 бывших советских республик: Абхазию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южную Осетию. Также можно покупать "горящие" путевки на Кубу, в Китай и Вьетнам. Теперь в этот список снова добавят Турцию и Таиланд.