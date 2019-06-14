2019-06-14T02:04:24+03:00
Звезды

Какие наши годы: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной

Из одежды на модели – только золотая цепочка [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В свои 49 лет «черная пантера» все также прекрасна.В свои 49 лет «черная пантера» все также прекрасна.Фото: REUTERS
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Годы не властны над Наоми Кэмпбелл: в свои 49 лет «черная пантера» все также прекрасна. Она по-прежнему дефилирует по подиуму в очень откровенных нарядах, смело позирует в бикини и в нижнем белье. Однако последняя фотосессия темнокожей звезды превзошла самые смелые ожидания: Наоми снялась полностью обнаженной. Эффектной фотографией манекенщица поделилась в Инстаграме.

Кэмпбелл улетела на съемки в Кению. Там, в живописной пустыне, она сняла с себя все и сфотографировалась для одного из глянцевых журналов. Камера запечатлела модель со спины: из одежды на Наоми – только тоненькая золотая цепочка, которую манекенщица застегнула на талии. Точеные формы модели доказывают, что она по-прежнему – одна из самых красивых женщин планеты.

Наоми снялась полностью обнаженной в Кении. Фото: Инстаграм.

Наоми снялась полностью обнаженной в Кении. Фото: Инстаграм.

В недавнем интервью британскому Vogue Наоми Кэмпбелл призналась, что лишь с годами стала такой уверенной в себе. Она долго не могла примириться со своим телом и отказывалась верить в то, что она красавица. На подиуме она страшно смущалась и комплексовала - чего уж говорить об обнаженных фотосессиях.

- Потребовались годы, чтобы я стала уверенной в себе и в своем теле, – рассказала модель. – Это приходит лишь с возрастом.

Кэмпбелл смело позирует в бикини и в нижнем белье. Фото: Инстаграм.

Кэмпбелл смело позирует в бикини и в нижнем белье. Фото: Инстаграм.

Жаль, что у такой красоты не нашлось преданного почитателя. После романа с российским миллиардером Владиславом Дорониным у Наоми больше не было настолько продолжительных отношений, чтобы можно было представить своего избранника публике. Поговаривают, что Кэмпбелл так и не вышла замуж из-за скверного характера, который не может вытерпеть ни один мужчина. В это легко верится, памятуя про ее скандалы в аэропорту Лондона и про горничную, в голову которой как-то полетел телефон звезды.

Модель по-прежнему дефилирует по подиуму в очень откровенных нарядах. Фото: REUTERS

Модель по-прежнему дефилирует по подиуму в очень откровенных нарядах.Фото: REUTERS

Так или иначе одинокой Наоми не назовешь. Хотя она не афиширует свои отношения, вокруг нее всегда полно мужчин. «Черная пантера» умудряется кружить головы даже совсем молодым парням – в ее активе, например, недавний роман с 26-летним британским певцом и композитором Лиамом Пейном. Лиам - один из участников группы One Direction, и он моложе звезды подиума на целых 23 года. Однако это, похоже, не смущало ни музыканта, ни его знаменитую пассию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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