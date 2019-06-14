В центре Москвы загорелась кровля закрытого на реконструкцию здания

Утром в пятницу, 14 июня, пожар вспыхнул в двухэтажном здании в самом центре Москвы по адресу Пречистенка, дом 36. На глазах десятков очевидцев огонь за считанные минуты охватил кровлю. К счастью, в этот момент внутри строения никого не было.

- Произошло возгорание кровли реконструируемого здания. По предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили "Комсомолке " в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В Москве на Пречистенке загорелась кровля реконструируемого здания.

Сейчас на месте пожара продолжают работать пожарные. Известно, что здание около года назад было закрыто на реконструкцию. Ранее там располагались офисные помещения. Внутри велись ремонтные работы. Возможно, именно они и стали причиной пожара. Эксперты приступят к осмотру места происшествия только после полной ликвидации пожара.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

Из-за работы пожарных расчетов частично затруднено движение автомобилей по улице Кропоткинский переулок и части улицы Пречистенки. Водителям рекомендовано заранее планировать маршруты следования.