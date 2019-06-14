В Москве неизвестные похитили и два дня пытали полицейского ради выкупа

Начиналась эта история вполне безобидно и даже романтично. 27-летний инспектор полиции, кинолог Сергей Л. решил устроить свою личную жизнь и в интернете познакомился с девушкой по имени Наталья. Молодые люди не стали долго переписываться и договорились 29 мая встретиться лично. Свидание назначили в жилом секторе города Видное, что в Московской области. Однако, лично парочка не смогла найти общий язык и даже поругалась: свидание превратилось в ссору, после чего молодые люди разошлись.

На этом неудачное знакомство могло бы закончиться, но к большому сожалению для Сергея - любовная история превратилась в криминальную. День спустя, 30 мая, молодому человеку позвонил неизвестный, который представился просто - Валерой. Валера был краток - сообщил, что Сергей накануне обидел его подругу Наталью, позвал молодого человека встретиться и разобраться по-мужски. Местом "дуэли" выбрали кальянную в Выхино, где и встретились вечером того же дня. Сергей пришел один, а вот Валера нагрянул с компанией друзей. После недолгого разговора, полицейского силой посадили в машину и увезли подальше от посторонних глаз, в гаражи, где стали избивать и вымогать крупную сумму денег.

"Группа молодых людей избили и похитили 27-летнего младшего сержанта полиции, кинолога Московского метрополитена Сергея Л. Сперва сотрудника полиции насильно усадили в автомобиль, вывезли на территорию гаражей и избили. Затем перевезли в квартиру на улице Полярная, где продолжили пытать и вымогать 2 миллиона рублей за освобождение," - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

Пытки и истязания продолжались более суток, пока похитители не потеряли бдительность и не оставили избитого полицейского одного в комнате. Из последних сил Сергей смог выбраться на балкон, но прыгать вниз было слишком высоко. Рискуя жизнью мужчина перелез через ограждение и перебрался на соседний балкон, через который смог попасть в квартиру, найти телефон и вызвать полицию.

Прибывшие оперативники на месте задержали двоих человек: 25-летнего Валерия Магалова и 30-летнего Эдуарда Нитителу, которые похитили и сутки пытали полицейского. Помимо мужчин в квартире находились 19-летняя Екатерина К. и 38-летняя Олеся К., однако женщин задерживать не стали.

"Инспектора полиции Сергея Л. на скорой помощи госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговаря травма, колото-резаная рана левого бедра, множественные ушибы лица и правого предплечья. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает," - рассказал КП источник в медицинских кругах

Следственным комитетом по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ - Похищение человека и 163 УК РФ - Вымогательство.