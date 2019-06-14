Верьте в ребенка. Несмотря ни на что

Был у меня в педагогической практике жуткий случай. В одном сером марте с репетиторского сайта позвонила женщина, которая чуть не в слезах просила помочь её сыну. Ему грозила неаттестация в 11 классе по математике, одни двойки, ничего не получается, ни одну контрольную не написал за год, все в шоке, слезы и памагитесдатьнатри.

Приезжаю, мама мне с порога сообщает, что заниматься он не хочет, ищите подход. Вот думаю, вляпалась. Подход в 11 классе в марте. Идеально же. Чуть не развернулась прям там, да смелости не хватило. Пошла.

За столом сидел худой, замученный подросток с кругами под глазами и очень уставшим взглядом. Я представилась и сказала, что пришла помочь. Он огрызнулся и сказал, что ему не надо помогать.

Давайте, говорю, сыграем в математическую игру. Ребёнок хмуро посмотрел на меня, но согласился. Объяснила правила, он заинтересовался, даже улыбнулся. Начали играть. Раз классный ход, два классный ход - и он меня с блеском обыграл. Воу.... В эту игру я ещё ни разу не проигрывала.

Это была не случайная победа, это были обдуманные ходы и прекрасное логическое мышление. И у него двойки по математике? Серьёзно?

Я попросила посмотреть его тетради. Он смутился, но показал.

То, что я там увидела, не забуду никогда. Там были совершенно необычные решения стандартных задач: графические методы, исследование с помощью производных, использование свойств функций, введение параметра, восхитительно короткие и красивые аналитические выкладки. Перечеркнутые. Жестоко так перечеркнутые красным. На некоторых листах перечеркнутые так, что на листе появлялись разрывы. И двойки. Много двоек в сочетании с фразами «В классе делали не так!».

Я позвала его маму, рассказала о том, что у ребёнка прекрасная математика и что ему дорога на МехМат. Что сейчас им надо забить на школьные оценки, я помогу выйти на эту несчастную тройку, но им надо начать работать с форматом профиля на ЕГЭ и сдавать ДВИ. Мальчик сидел в шоке. Ему никто такого не говорил... Он сидел и заворожённо смотрел в свою тетрадку. А мама лишь сказала «Ну-ну. И что же тогда у этого гения двойки?» Я попыталась ей объяснить, что это нестандартные методы решения и, возможно, его школьный учитель просто их не понимает или не хочет принимать. Но мама была непреклонна. Ребёнок дурак, не может делать нормально, да какое ему вуз, мы ему ПТУ присмотрели, вот туда и пойдёт. На тройку надо сдать.

Тяжелый случай. Ну ок, согласилась помочь с тройкой, а сама стала подсовывать ребёнку задачки из ДВИ и олимпиад. Некоторые он решал быстрее и круче меня, применяя странные штуки, от которых я улыбалась и восхищалась. Мальчик каждый раз спрашивал «А я правда правильно делаю...? Прям совсем правильно?» В него никто никогда не верил... После занятий с ним я рыдала в сквере у их дома, не понимала, что можно сделать и как переубедить родителей.

В один из дней мальчик устроил родителям скандал. Сказал, что будет поступать в нормальный вуз и что ему нужен репетитор по физике. После мне позвонила мама и жестко сказала больше к ним не приходить.

А через пару дней позвонил сам мальчик. Сказал, что пока у него нет такой суммы, чтобы оплачивать мои занятия, но он готов платить 500 рублей, а остальное всё отдаст с первой зарплаты. Я была в шоке... и согласилась.

Мы стали заниматься подготовкой к поступлению. Рассказала о нем своему знакомому репетитору по физике, тот тоже взял его на заочное обучение: посоветовал книги, давал задачки, проверял и давал комментарии. Мальчик кое-как получил тройки в году (убедили его писать «по стандарту»), сдал ЕГЭ по математике на 99, ЕГЭ по физике на 96, и ДВИ на 100.

Сейчас он заканчивает второй курс МехМата. Выступает на студенческих олимпиадах и конференциях. Работает в Яндексе. Деньги, за занятия честно отдал и мне, и репетитору по физике. Поздравляет со всеми праздниками и присылает цветы.

Почему я решила вспомнить эту историю? Просто на днях его мама прислала мне единственную за это время смс. Там было «спасибо».