Экотуризм становится популярным во всем мире

- На ПМЭФ вы принимаете участие в пленарной сессии, которая посвящена экотуризму. Насколько это направление сейчас перспективно?

- Основная миссия компании Booking.com – помогать людям познавать мир. Для нас отрадно отмечать, что сейчас многие путешественники делают осознанный и экологичный выбор при бронировании путешествия.

Я хотел бы поделиться с вами результатами недавнего исследования, которое мы проводили несколько недель назад. Мы опросили 20 тысяч человек и выяснили, что почти три четверти (72%) путешественников по всему миру считают необходимым, отправляясь в путешествие, делать выбор во имя устойчивого развития и спасения нашей планеты. Основная проблема заключается в том, что многие путешественники не знают, каким образом они могут сделать свой вклад.

Благодаря этому исследованию, выяснилось, что существует 3 основных проблемы на пути к экотуризму. Прежде всего, это мировые стандарты – что считать устойчивостью. Во-вторых, многие путешественники считают, что, если они будут выбирать более экологичные варианты, то не смогут отдыхать с комфортом. В-третьих, многие боятся, что экологичность и экотуризм – это более дорогой вид путешествий по сравнению с привычным нам.

Booking.com – это крупный игрок на мировом рынке. Мы чувствуем ответственность, которая на нас возложена, поэтому хотим работать сообща,сотрудничать и на правительственном, и на местном уровнях. Именно поэтому мы сегодня присутствуем на данном форуме.

- Насколько в России люди заинтересованы в экотуризме?

- Российские туристы проявляют сильную заинтересованность в этом направлении. По нашим данным, цифры по российским туристам аналогичны со статистикой во всем мире. Хочу сказать, что это не удивительно, потому что в вашей стране очень много природных объектов, которыми россияне гордятся и хотят сохранить для будущих поколений.

- Если говорить о туризме в целом, какие изменения ждут в ближайшее время эту индустрию?

- Можно отметить несколько основных трендов. Первый - все больше бронирований происходит онлайн, особенно через мобильное приложение. Это означает, что путешественники могут планировать свои поездки буквально в последнюю минуту, а иногда даже в пункте назначения. Все потому, что бронирование можно осуществить за несколько минут и буквально в несколько кликов.

Вторая причина – развитие технологий, например, машинное обучение и искусственный интеллект. Мы считаем, что новые технологии очень полезны для нашей платформы. Благодаря современным технологиям мы можем порекомендовать нашим клиентам наилучший выбор жилья, экскурсий и иных услуг. Сейчас мы отмечаем, что все больше туристов хочет использовать мобильное приложение для планирования путешествия «под ключ». Мы начинали с предоставления жилья, а сейчас мы позволяем путешественникам забронировать и транспорт, и экскурсии в интересные места, и рестораны. Таким образом, путешественники могут организовать весь тур, не покидая наш сайт.

- На мой взгляд, удобство использования оценивают пока только больше молодые люди. Старшее поколение предпочитает действовать по старинке – приходить в туристическое агентство и общаться с менеджером. Что делает Booking.com для того, чтобы привлечь и этот сегмент?

- На самом деле, наша платформа подходит для людей всех поколений. Сейчас наша задача – сделать сервис наиболее доступным и простым для всех, чтобы люди в любом возрасте могли с легкостью в нем разобраться. Мы хотим добиться того, чтобы даже мой отец, которому 80 лет, смог забронировать себе поездку через мобильное приложение. Я думаю, мы вполне успешно движемся в этом направлении.

- Какие направления сейчас наиболее интересны для россиян? И какие категории отелей выбирают русские люди?

- Россияне любят путешествовать по России. Внутренний туризм составляет большую часть данного сектора. И это логично - Россия может предложить разнообразный вид отдыха на любой вкус. Для нас приятно, что даже оставаясь в границах своей страны, россияне предпочитают пользоваться нашей платформой.

Говоря о наиболее популярных зарубежных направлениях, я не буду говорить о Париже, Риме, Лондоне - это вполне ожидаемые ответы. Для меня было неожиданно узнать, что у русских популярны такие места, как Ливерпуль в Великобритании, Пиза в Италии, Венгрия, Марокко и Бали в Индонезии.

Если говорить о категории жилья, то 40 % наших активных клиентов за последний год хотя бы раз выбирали наиболее аутентичный тип жилья. Например, это квартиры или гостиницы типа «постель и завтрак». В целом, можно выделить тренд – стремление к более местному и более аутентичному опыту. Именно поэтому на нашей платформе предложено более 30 различных видов размещения.