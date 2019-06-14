Гендиректор «Технополиса «Москва»: «У нас уже более 60 резидентов»

На полях Петербургского международного экономического форума особая экономическая зона «Технополис «Москва» подписала соглашение с новым резидентом ООО «Р-Опра». Объем инвестиций проекта составляет 5 млрд рублей.

- Игорь Владимирович, расскажите, насколько инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с ОЭЗ «Технополис Москва»?

- С учетом того, что инвесторы – рыба пугливая, они к нам относятся с максимальной степенью доверия. У нас уже сегодня более 60 резидентов. Эти цифры лучшее подтверждение моих слов.

- Какие соглашения были подписаны на этом форуме?

- Вчера на стенде Москвы мы подписали документ с очень крупным инвестором - компанией «Р-Фарма». Этот документ подразумевает присвоение статуса резидента специально созданной компании - Р-Опра -, для реализации проекта более чем на 5 миллиардов рублей. Более того, этот проект увязан с работой по городскому заказу, так называемый офсетный контракт.

Мы наблюдаем постоянный интерес к нашей инфраструктуре, особенно со стороны биофармкластера, который у нас собрал более 20 компаний. Постоянно приходят все новые и новые резиденты, а свободных территорий для размещения осталось не более 10%.

- Если попробовать составить портрет типичного инвестора, который приходит в московский регион, что он из себя представляет?

- Мы предоставляем инфраструктуру в двух форматах: это браунфилд и гринфилд. Если говорить о браунфилде (индустриальный парк, образованный на территории, которая ранее использовалась для промышленных целей – ред.), то средний чек захода инвестора – примерно 500 млн. рублей инвестиций. Это при квадратуре примерно 1,5 тысяч кв. м. Средний инвестор для ситуации гринфилд (инвестиционный проект, предполагающий строительство завода или фабрики на свободной площадке с нуля – ред.) в разы больше. Минимальная планка – примерно миллиард рублей.

- Какие условия инвесторам может предложить сейчас столица? Какие условия для самих инвесторов важны?

- Конечно, ОЭЗ – это, в первую очередь, льготы, и, нужно сказать, что они очень серьезные. Но помимо этого, особая экономическая зона «Технополис «Москва» предоставляет своим инвесторам абсолютно беспрецедентное решение по части инфраструктуры. Это и физическая инфраструктура, и линейка сервисов и система поддержки на уровне городских институтов, а также федеральных институтов, созданных для развития бизнеса. Поэтому инвесторы идут, прежде всего, за совокупностью всех этих факторов.

- А можно ли рассматривать региональные примеры развития ОЭЗ для заимствования какого-то опыта в московской экономической зоне?

- Можно и нужно. Более того, мы сейчас имеем достаточно уже форматированные отношения с рядом территорий, которые, регулярно присылают на обмен своих специалистов. Могу сказать, что даже некоторые руководители регионов приезжают смотреть, как и что у нас сделано.

Сейчас мы формируем некую франшизу, коробочный продукт, который предлагаем некоторым территориям, и я не исключаю, что до конца года одно-два таких соглашений о реализации проекта франшизы «Технополиса Москва» мы подпишем. У нас есть довольно высокий уровень заинтересованности со стороны нескольких субъектов Российской Федерации.

- На территории особой экономической зоны, о которой мы сейчас говорим, локализуется высокотехнологичный бизнес. Что нужно высокотехнологичному бизнесу от экономической зоны для роста экспортного потенциала?

- От ОЭЗа нужна экосистема. Важно, чтобы управляющая экосистемой компания слышала своих резидентов. Кому-то крайне принципиальны бытовые сервисы, например, круглосуточное питание. Для некоторых важны кидзрумы – и мы об этом тоже думаем. Почти для всем нужны какие-то варианты, связанные со спортивным досугом. Для некоторых необходим профессиональный быт - для этого у нас есть специально созданные чистые помещения. У нас имеется собственная таможня, конгресс-центр и т.д. То есть, это та инфраструктура, которая позволяет, по сути, реализовать концепт, который мы для себя называем город в городе. Чтобы, не уходя с площадки, наш резидент мог получить практически всю линейку возможностей.