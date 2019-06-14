2019-06-14T16:31:08+03:00
Звезды

"Это просто танец самки богомола": Бузову пристыдили за дерзкую выходку в воде

33-летняя певица разместила видео с турецкого пляжа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ольга Бузова в очередной раз вызвала гнев публики. Поющая ведущая разместила в своем блоге видео, на котором она резвится в воде и выполняет разные танцевальные па.

33-летняя Ольга Бузова провела несколько дней в Турции. Звезда совместила работу и отдых. Дав концерт, певица решила посвятить несколько часов себе любимой. Вместе со своим концертным директором знаменитость отправилась на пляж.

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Сначала телеведущая опубликовала в своем блоге сексуальное, по ее мнению, видео. На записи Бузова обливается водой из шланга и слегка пританцовывает. "И ваша любимая рубрика - ожидание / реальность", - гласит комментарий певицы.

А позже разместила еще один ролик, который и стал последний каплей для ее подписчиков. На видео Ольга энергично двигается в море в такт музыке. Порезвившись вдоволь она, как русалка, скрылась в волнах. "Вы помните про мой флешмоб под мою песню. Все, кто на море или с водицей, снимайте себя, отмечайте меня", - подписала видео Бузова.

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Однако фолловерам дерзкая выходка Бузовой в воде не понравилась. Подписчики обрушились на певицу, критикуя ее поведение. "Для кого такие видосы?", "Аж море разбушевалось", "Танец очень неудачный", "Она нормальная?", "Мама дорогая", "О Господи. Печаль", "Боже, что я только что увидела?", "Кошмар", "Никогда не пишу комментарии. Но это просто танец самки богомола", "Вытворяет она, а стыдно мне", "Что она делает, мне жутко", - недоумевают фанаты.

Некоторые интернет-обыватели посоветовали Бузовой наладить свою личную жизнь, чтобы перестать публиковать подобные видеозаписи. А сама артистка на критику не реагирует и следует своей любимой фразе: "Собаки лают - караван идет".

Бузова станцевала в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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