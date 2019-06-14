Артем Метелев: «Волонтерство – это прививка от равнодушия»

Полгода назад в России закончился Год волонтера. Каких результатов удалось добиться за это время, какие задачи ставит перед собой государство и какие программы добровольческого движения существуют сегодня, «Комсомольской правде» рассказал председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев.

- Артем, полгода назад закончился Год волонтера в России. Уже можно подводить итоги.

- Мы готовили проведение этого года давно. Делали все, чтобы люди воспринимали эту тему нормально. Многие знали, что такое добровольчество, но отношение было либо негативное, либо нейтральное. Чаще всего, окружающим казалось, что, если ты волонтер, значит либо у тебя слишком много свободного времени, либо ты не можешь заработать денег. С 2013 года мы начали активную работу в этом направлении. Сегодня культура волонтерства постепенно формируется, появилось больше благотворительных фондов, больше речей президента, больше сюжетов на телеканалах. Люди наконец-то стали готовы.

В марте фонд «Общественное мнение» вместе с нами проводил замеры итогов Года добровольца. На следующий неделе мы опубликуем результаты, но я могу уже сейчас назвать несколько цифр. Сегодня 88% россиян одобряют деятельность волонтеров. Очень важно, что 27% из них поменяли свое мнение только в прошлом году. В России поменялся образ мышления, сознания и восприятия этой темы

- Эти 88% готовы быть волонтерами?

- Не все. Желание заниматься добровольчеством изъявили только 34%. При этом, на сегодняшний день только 15% россиян являются участниками волонтерского движения.

- Почему те, кто готовы, не становятся волонтерами?

- Этот вопрос мы тоже задавали. Ответ был следующий: «Мы не знаем, как и куда идти». Люди не готовы предпринимать большое количество усилий, чтобы сделать доброе дело. Нужно, чтобы это было быстро и легко.

- Давайте тогда сейчас воспользуемся возможностью и расскажем, куда обращаться людям, желающим сделать доброе дело.

- Нужно зайти в Интернет и вбить в поисковике «Добровольцы России». Можно сказать, что это Uberдля волонтеров. На портале сейчас почти 20 тысяч добровольческих организаций, около 40 тысяч мероприятий и десятки тысяч проектов. Сегодня около 700 тысяч людей уже активно пользуются этим порталом. Все настолько просто, что найти подходящий волонтерские проект можно прямо через мобильное приложение, что позволяет еще больше сократить дистанцию между желанием и конкретным делом.

Более того, президент дал поручение организовать возможность стать волонтером прям на портале госуслуг, которым пользуется 70 миллионов человек. Уже в этом году там будет раздел «волонтерство». Один клик, и ты видишь, каким образом можно поучаствовать в волонтерском движении в твоем городе. Кстати, в ближайшее время эта система будет интегрирована с нашим порталом.

Еще одна возможность вступить в наши ряды – обратиться в МФЦ. В этих центрах появятся информационные щиты, реклама и буклеты о том, как стать членом движения. Благодаря всем этим нововведениям, по нашему подсчету, через год-два число людей, которые знают и активно занимаются добровольческой деятельностью, вырастет в разы.

- Каков портрет типичного волонтера?

- Это девушка 24 лет, которая проживает в городе среднего размера, любит животных и детей. Кстати, портрет отечественного добровольца сильно отличается от остальных стран. В США и Европе средний возраст волонтера 32-34 года.

- Как привлечь более взрослое поколение в это движение?

- Обязательно нужно развиваться в этом направлении. Для этого в 33 регионах мы открыли центры «серебряного» волонтерства. Также совсем скоро во всех Пенсионных фондах появится социальная реклама со слоганами «Будь активным» и «Не сиди дома». Но, на самом деле, пожилые волонтеры и без социальной рекламы очень активные. Они хотят помогать и делают это очень успешно. Есть специальный портал «Молоды душой», на котором можно подобрать проект добровольчества для более взрослого поколения.

У волонтеров пенсионного возраста есть огромное преимущество – опыт. Им обязательно нужно делиться с подрастающим поколением.

- Мы заимствуем международный опыт в вопросе волонтерских движений? Если да, то у каких стран?

- Мне очень приятно было, когда руководитель программ добровольцев ООН Оливье Адам назвал Россию волонтерской державой. Он сказал, что опыт, который есть у нашей страны с точки зрения технологий и организации, топовый.

В этом году мы запустили программу мобильности волонтеров. За ближайшие шесть лет мы посетим 18 стран. Это будут 10-дневные стажировки. В делегацию войдут коллеги из Минэкономразвития, Общественной палаты, Росмолодежи, нас, а также региональных некоммерческих организаций. Мы поедем изучать опыт других стран,чтобы самое лучшее внедрить в нашей стране, адаптировав под российскую ментальность.

Интересный пример: в Израиле в волонтерские программы на государственном уровне вовлекают мигрантов и безработных. Таким образом мигранты, принося пользу обществу, быстрее ассимилируются. А безработным так проще найти себе работу. Сначала приходишь на волонтерской основе в приют или музей, а, как только в этом музее появляется свободная вакансия, тебя сразу туда оформляют. Мы хотим, изучив этот опыт, внедрить его в России.

- А вы помните, как вы впервые оказались добровольцем?

- Конечно! В школьные годы. И, кстати, очень важно эту культуру прививать воспитывать с самого детства. У нас была такая форма самоуправления - школьный ученический совет. На собрании мы приняли решение помогать ветерану: сопровождали его, навещали и помогали по дому. Еще мы убирали лес. Это все простые и понятные вещи, которые приучили нас думать не только о себе.

- На вашем примере можно смело говорить, что к волонтерству нужно приучать со школы.

- Да. Это такая прививка от равнодушия. В школах мы формируем сейчас школьные волонтерские отряды. На портале «Ты решаешь» опубликованы специальные методики обучение и программы для педагогов. Также там можно найти идеи, проекты и мероприятия для внедрения в школе. Для активных детей проводятся специальные смены в лучших лагерях страны - «Артеке», «Океане» и «Орленке». Еще мы решили привлечь кинематограф к продвижению добровольчества. У нас есть идея интегрировать тему волонтерства в сериалы, мультфильмы и кино. Мы предложили продюсерским центрам «Красный квадрат», «Союзмульфильму» и Госкинофонду интересные идеи сотрудничества. Таким образом дети будут через массовую культуру получать знания и навыки добровольчества.

- На Петербургском форуме удалось обсудить тему добровольчества и корпоративного волонтёрства? Какие соглашения были подписаны?

- Мы подписали соглашение со Сбербанком. Будем развивать тему корпоративного волонтерства в банковской среде. В этом сегменте трудится 300 тысяч сотрудников. Они будут свой опыт передавать нам. Обучать нас своим программам, а мы, в свою очередь, будем сопровождать их проекты и социальные инициативы.

Также мы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Будем запускать онлайн-программы для НКО. Получится своеобразная «профессионализация» волонтерства. Помимо этого, подписали соглашение с Росконгрессом. На всех форумах, и тут, в частности, работают наши волонтеры. Мы отбираем лучших ребят со всей страны, которые работают в наших проектах. Сюда они приезжают в качестве поощрение. Ну и, конечно, ПМЭФ – это много интересных людей, рабочая атмосфера и масса новых договоренностей, которые в скором времени будут закреплены на бумаге.