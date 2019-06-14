2019-06-14T15:22:48+03:00
Звезды

Орнелла Мути заплатит 30 тысяч евро за то, что слетала в Россию

Вместо спектакля актриса посетила благотворительный вечер в поддержку онкобольных детей
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Вместо выхода на сцену в гастрольном спектакле, за который Орнелле должны были заплатить гонорар в 25 тысяч евро, она улетела в Петербург на благотворительный вечерВместо выхода на сцену в гастрольном спектакле, за который Орнелле должны были заплатить гонорар в 25 тысяч евро, она улетела в Петербург на благотворительный вечерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Популярную актрису Орнеллу Мути итальянский суд приговорил к восьмимесячному тюремному заключению и штрафу в 600 евро. Потом вместо срока увеличили штраф в 50 раз.

Иск против актрисы подала администрация театра Верди в городе Порденоне, где она должна была выступать в декабре 2010 года. Но не выступила, хотя зрители купили билеты.

Вместо выхода на сцену в гастрольном спектакле, за который Орнелле должны были заплатить гонорар в 25 тысяч евро, она улетела в Петербург на благотворительный вечер в поддержку онкобольных детей. А вернувшись домой, актриса предоставила липовую медицинскую справку, в которой свой прогул объяснялся болезнью - ларингофарингитом, мол, сел голос, не могла говорить.

Но сохранилась видеозапись, на которой видно, что в тот вечер Орнелла не лечила лоренгит, а сидела за одним столиком с Путиным. Кроме нее на благотворительный вечер съехались Кевин Костнер, Шэрон Стоун, Жерар Депардье и другие мировые знаменитости. Тем не менее гвоздем программы стали не они, а выступление Владимира Путина, который на тот момент исполнял обязанности премьер-министра России. Путин сел за рояль, спел песню по-английски. А после гости все вместе подпевали музыкантам группы «Земляне», которые исполнили «Траву у дома».

Что заставило Орнеллу Мути изменить планы и вместо спектакля улететь в Россию, можно только догадываться. Итальянский суд проявил снисхождение к 64-летней звезде кинокомедии «Укрощение строптивого». Вместо пребывания за решеткой предложил выплатить театру неустойку в размере €30 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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