Орнелла Мути заплатит 30 тысяч евро за то, что слетала в Россию

Популярную актрису Орнеллу Мути итальянский суд приговорил к восьмимесячному тюремному заключению и штрафу в 600 евро. Потом вместо срока увеличили штраф в 50 раз.

Иск против актрисы подала администрация театра Верди в городе Порденоне, где она должна была выступать в декабре 2010 года. Но не выступила, хотя зрители купили билеты.

Вместо выхода на сцену в гастрольном спектакле, за который Орнелле должны были заплатить гонорар в 25 тысяч евро, она улетела в Петербург на благотворительный вечер в поддержку онкобольных детей. А вернувшись домой, актриса предоставила липовую медицинскую справку, в которой свой прогул объяснялся болезнью - ларингофарингитом, мол, сел голос, не могла говорить.

Но сохранилась видеозапись, на которой видно, что в тот вечер Орнелла не лечила лоренгит, а сидела за одним столиком с Путиным. Кроме нее на благотворительный вечер съехались Кевин Костнер, Шэрон Стоун, Жерар Депардье и другие мировые знаменитости. Тем не менее гвоздем программы стали не они, а выступление Владимира Путина, который на тот момент исполнял обязанности премьер-министра России. Путин сел за рояль, спел песню по-английски. А после гости все вместе подпевали музыкантам группы «Земляне», которые исполнили «Траву у дома».

Что заставило Орнеллу Мути изменить планы и вместо спектакля улететь в Россию, можно только догадываться. Итальянский суд проявил снисхождение к 64-летней звезде кинокомедии «Укрощение строптивого». Вместо пребывания за решеткой предложил выплатить театру неустойку в размере €30 тыс.