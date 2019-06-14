2019-06-14T17:08:09+03:00
Политика

Конкурс в президентское кадетское училище в Кемерове достиг 8 человек на место

В приемную комиссию образовательного учреждения Минобороны поступило 2,5 тысяч заявлений от абитуриентов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил строительство нового военного образовательного учреждения в Кемерово.Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил строительство нового военного образовательного учреждения в Кемерово.
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- Средний конкурс уже восемь человек на место, на сегодняшний день поступило около 2,5 тысяч заявлений, - заявил о конкурсе на поступление в Президентское кадетское училищ в Кемерове заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

В Минобороны отметили, что в приемную комиссию образовательного учреждения Минобороны России пишут школьники Кузбасса, Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края. Есть заявления из Башкирии, Краснодарского края, Ленинградской и Московской областей.

Конкурс в училище достиг советских показателей.

- К 1 сентября по конкурсу будут отобраны к зачислению 360 воспитанников 5-7 классов. После окончания всех строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 кадетов. Акцент в обучении будет сделан на обучение кадетов информационным технологиям, - отметил Иванов.

Заместитель министра проинспектировал строительство, и заявил, что оно идет в соответствии с графиком: классы начинают укомплектовываться мебелью и оборудованием. Региональные власти в ближайшее время возьмут на себя работы по благоустройству прилегающей к училищу территории и созданию необходимой транспортной инфраструктуры.

Конкурс в президентское кадетское училище в Кемерове достиг 8 человек на место.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Путина в Кемеровской области будет создано президентское кадетское училище. По утвержденному в правительстве плану архитектурным стилем кемеровского училища станет хайтек. На первом этапе строятся учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок. На втором этапе строительства будут возведены два спальных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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