Игорь Артамонов: «Липецк, конечно, не Москва, но в перспективе его тоже ждет нарастание трафика»

Назначение новым руководителем Липецкой области Игоря Артамонова придало новый импульс в развитии региона. Об открытии новых предприятий, «зеленой энергетике», строительстве автодорог и велодорожек, - в интервью с Игорем Артамоновым, которое он дал «Радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ - ВОДА

- Игорь Георгиевич, какова ваша основная повестка на Форуме?

- Поиск инвестиций в регионы, а также решение вопросов с федеральными ведомствами и бизнесом. Мы сегодня провели удачный день — соглашений подписали на 52 миллиарда рублей. Ключевое соглашение с НЛНК. Оно касается «зеленой энергетики», что серьезно сможет понизить уровень выброса газов в атмосферу. Больше того, газы будут перерабатываться в электрическую энергию. Мы помогали в этом проекте налоговыми льготами, которые окупим сторицей от налога на имущество и налога на прибыль.

Ряд компаний готовы отрыть в Липецкой области вторые очереди своих производств. В том числе китайский «Ангел рус», одно из крупнейших в Европе предприятий по производству дрожжей и «Экс-ойл», которое занимается переработкой продуктов из сои. Кроме того, удачно прошла встреча с господином Мутко, который внимательно наблюдает за пилотным проектом по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), который у нас развивается. Пообещал поддержку, деньги нам выделили на коммуникации, на воду. Это уникальная история для России, когда к участкам под ИЖС будет полностью подведена инфраструктура. Мы в сотрудничестве с банками подготовили кредитные продукты. Область еще будет дотировать существенную часть первого взноса. Уникальный условия! Фундамент первого дома заложен.

- А в чем суть программы по ИЖС?

- 72% ввода ИЖС – это в Липецкой области. Есть проблема с многодетными семьями, которым давали эти участки. Шесть лет никакого движения не было.

- Люди брали участки и не строились?..

- Потому что не было ни дорог, ни другой инфраструктуры. Мы отсыпали дороги, почти три километра. Подводим инфраструктуру. Организовали кредиты. Полный перечень: застройщики, быстровозводимые дома, субсидии. Последний штрих – вода. У нас около двух тысяч участков. Надеемся, что этот проект заживет. Если его признают успешным, то тиражируют на страну.

БОЛЬШЕ КАМЕР

- Экономика не развивается, если дороги в плохом состоянии. Что планируете предпринять, чтобы приводить дороги в порядок?

- Мы всерьез рассчитываем на улучшение качества работ. У нас серьезное увеличение финансирования на строительство. Жители региона это видят. Мы уже почти все работы законтрактовали. Остался лишь один маленький контракт на 50 миллионов, но на 3,5 миллиарда мы уже законтрактовались и вышли делать первый этап.

- В жизни региона в последнее время растет роль общественного контроля...

- Много людей пишет мне в инстаграм и на сайт. Мы быстро стараемся реагировать. Утро начинается с того, что я рассылаю своим заместителям фотографии, сканы и обращения людей, указания, где мусор, где дерево упало. И они быстро включаются и поправляют это все.

Мы нарабатываем этот опыт.

- В ближайшее время состоится Госсовет по безопасности дорожного движения, где будут обсуждаться цель сокращения смертности на дорогах в три с половиной раза в регионах.

- Есть точки наиболее опасные, где случаются эти аварии. Знаков нет, посты не приближены, мы не достаточно строго наказываем за это или культуры у людей не хватает. Здесь несколько историй: профилактика, уговоры, внедрение новой культуры.

- Фотовидеофиксация. Насколько она развита в регионе?

- Не так широко, как нам хотелось. Сейчас идут споры: то ли нам купить оборудование на 300 миллионов, то ли нам закупить более масштабно и использовать эти деньги в качестве взноса на лизинг. На следующей неделе мы должны определиться. Нам нужны камеры по целому ряду направлений. Я за то, чтобы поставить больше камер и в рамках проекта по комфортной городской среде, и в рамках проекта по безопасности, что приведет к снижению преступности.

«НАДО ПРИВЫКНУТЬ»

- Швейцария имеет очень интересный опыт. Они называют это камерами безопасности, устанавливают там, где имеется угроза жизни людей. И отношение населения к ним другое.

- Мы смотрим программы, которые анализируют трафик на светофорах и позволяют перестраивать потоки. Мы, видимо, пойдем по этому пути. Это позволяет разгрузить магистрали. Липецк, конечно, не Москва, но в перспективе – нарастание трафика.

- Развитие велодвижения - модная тема в градостроительстве.

- Я люблю велосипед. У нас не такой мягкий климат, как в Европе, но это тоже культура. Создание велодорожек должно быть плановым. Мы думаем, какие основные магистрали должны сделать, но это очень затратно.

- Что делать с высокой детской смертностью на дорогах?

- Я видел хорошо оснащенные площадки по безопасности движения. Прямо во дворе школы с разметками. Со светофорами. Это движение поощряется, там нет проблем. Если ничего не делать, дети не адаптируются.

- Автошколы. Убрали экстернат, ответственность перекладывается на автоинспекцию и приемку экзаменов. Как можно контролировать качество образования?

- Достаточно иметь голову, знать правила. Управление стало намного легче. Но движение на дороге увеличилось. Навыки вождения в потоке выходят на первый план. Москва в этом смысле – это очень страшно. Надо привыкнуть.