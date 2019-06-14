Не стал руководителем до 50 лет? Придется браться за самую черную работу

Торговля, медицина и образование - это три самые «стареющие» отрасли в России, следует из доклада Высшей школы экономики. Именно в этих сферах за последние 15 лет наблюдался самый большой приток работников в возрасте 50 лет и старше. Причем, на три четверти эту прибавку обеспечили женщины.

Что касается сильного пола, то здесь после 50 лет люди все чаще уходят в водители (+1,6%), продавцы (+ 1,5%) и строители (+ 1,5%). Вместе с тем среди пожилых мужчин резко упала занятость на заводах (-6,6%) и в сельском хозяйстве (-2,6%). Работа в России сейчас есть у каждого второго жителя в возрасте от 50 до 72 лет. По сравнению с показателем 2005 года занятость среди предпенсионеров и пенсионеров выросла на 4%.

Авторы доклада заметили такую тенденцию среди работающих пенсионеров: они либо занимают высокие должности (это те счастливчики, кому удалось сделать хорошую карьеру), либо берутся за самую «черную работу». А вот средний класс практически отсутствует - практически все промежуточные должности занимают более молодые люди.

Почему многие пенсионеры не уходят на заслуженный отдых и остаются работать даже на низкооплачиваемых должностях? Это связано с тем, что многие пенсионеры находятся за чертой бедности, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

- По данным Росстата, средняя пенсия в различных регионах РФ колеблется от 8 до 11 тысяч рублей, в Москве около 20, - объясняет Френкель. - В среднем на услуги ЖКХ тратится от 2 до 4 тысяч рублей. Даже с учетом того, что большинство пенсионеров привыкли сильно экономить, «на жизнь» остается от 4 до 9 тысяч рублей. Прожиточный минимум на первый квартал для пенсионеров составляет 8583 рублей. Поэтому единственный выход — идти работать. Несмотря на то, что официальная безработица в регионах 4-6% (в некоторых есть выше 10%), найти хорошую работу не так-то легко.

Соискателям старше 50 сложно найти хорошую работу, поскольку современные требования часто включают уверенное владение компьютером и быстрое принятие решений.

- Зато сейчас работодатели охотно предлагают предпенсионерам должности, где не нужна скорость реакции, но требуется честность (воспитанная у большинства из них) и усидчивость, - говорит Френкель.

У пожилых будет сокращаться возможность устроиться на хорошую работу, если только не заработают в полную силу нацпроекты и поддержка государством малого бизнеса, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

- Однако высококвалифицированные работники (врачи, инженеры, учителя, научные работники, чиновники) останутся на своих рабочих местах. Им «помогает» демографическая яма, из-за которой становится меньше трудоспособной молодежи, - подытоживает Сафонов.