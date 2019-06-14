Брошенная москвичка облила жениха кислотой

Бизнесмен из Волгограда оказался в реанимации после того, как бывшая возлюбленная плеснула в него кислотой. У 30-летнего мужчины обожжено 20% поверхности тела.

30-летний уроженец Волгограда давно живет в Москве. У него свой успешный бизнес. Год назад Виктор закрутил роман с 34-летней москвичкой. Однако счастье было недолгим. Влюбленные встречалась всего месяц, после чего молодой человек встретил другую, о чем честно сказал своей бывшей. Анна учинила жениху скандал. Ведь у девушки были планы на перспективного красавца.

Как бы то ни было, каждый из них зажил своей жизнью. Но оказалось, что женщина затаила обиду и все это время вынашивала коварный план, пока не случилось страшное.

10 июня Анна написала сообщение Виктору с предложением встретиться. Мужчина согласился.

Теплым летним утром мужчина подъехал на мотоцикле к одному из заведений в центре Москвы. Пройдя на веранду, увидел свою бывшую. Они обнялись, поцеловались и сели за столик. Приблизительно через семь минут официантка увидела, как в заведение с улицы забегает тот самый мужчина. Он держался руками за лицо. Ему вызвали "скорую". Медики доставили мужчину в институт Склифосовского, где у него диагностировали ожоги 1, 2 и 3-й степени, пишет сайт МК.RU. Больше всего пострадали руки.

Уже в больнице Виктор сообщил сотрудникам полиции, что разговаривал с Анной, а когда собрался уходить, она выплеснула в его сторону прозрачную жидкость. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Девушку сейчас ищут. Она не выходит на связь и не появляется дома.