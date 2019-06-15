Прорыв в лечении «самого мужского рака»: найден новый метод борьбы с болезнью, которая унесла жизнь Франсуа Миттерана

Англичанину Хансу Шауппу 7 лет назад поставили страшный диагноз: рак предстательной железы в терминальной стадии. То есть в последней, неизлечимой и неизбежно ведущей к смерти. Сейчас Хансу 77 лет, он жив и продолжает работать, управляя собственным бизнесом. Мистер Шаупп стал первым в Великобритании пациентом, получившим новое экспериментальное лечение рака простаты. «Это настоящая фантастика, - рассказал он английским журналистам. - Терапия не бьет по всему организму, отравляя его, а целится точно в опухолевые клетки. Поэтому я чувствую себя отлично. Побочных эффектов нет».

На недавнем конгрессе Американского общества клинической онкологии в Чикаго эксперты назвали новый подход самым многообещающим методом лечения рака предстательной железы из всех, появившихся за последние 15 лет. Сейчас ведется более 10 клинических исследований по всему миру. То есть пациенты, как Ханс Шаупп, получают терапию экспериментально, официально этот способ лечения еще не одобрен. В чем заключается прорыв и насколько оправданны надежды? Об этом мы спросили одного из ведущих российских онкоурологов, заместителя директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, члена аблятивной группы Европейского общества по урологическим технологиям (абляция - это удаление новообразований предстательной железы при помощи лазера. - Ред.), члена редколлегии ведущего американского урологического журнала Current Opinion in Urology Дмитрия Еникеева.

ВЫЧИСЛИТЬ ВРАГА

- Речь идет о лечении метастатического рака простаты. То есть рака предстательной железы, который уже вышел за пределы органа и дал метастазы, в том числе отдаленные, - поясняет Еникеев. - Такой рак называют «запущенным». Малоинвазивные операции, то есть с минимальным вмешательством, уже невозможны. Существующее лечение, в том числе лучевая терапия, в таких ситуациях действует не только на ткани простаты и метастазы, но и на близлежащие органы. Могут быть повреждены кишечник, мочевой пузырь и другие органы. Новый вид терапии нацелен на решение этой проблемы.

Появился он не на пустом месте. «В основе нового лечения лежит один из самых передовых методов диагностики, который используется сейчас для выявления рецидивов рака простаты, - рассказывает эксперт. - Это ПЭТ с ПСМА, то есть позитронно-эмиссионная томография с контролем по простатспецифическому мембранному антигену». ПСМА - белок, который содержится в клетках предстательной железы. При раке простаты его уровень увеличивается. Фармпрепарат, применяемый при диагностике, связывается с ПСМА, накапливается в клетках предстательной железы и метастазов, делая их заметными при сканировании.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Новый вид лечения называется ПСМА-радиотерапией.

- Суть в том, что к простат-специфическому мембранному антигену прикрепляют радионуклеид Лютеций-177, - говорит Дмитрий Еникеев. - Раствор вводится внутривенно, раз в две недели. ПСМ-антиген, как мы знаем, накапливается всеми клетками простаты, включая злокачественные клетки метастазов. И вместе с ПСМА в метастазах накапливается Лютеций-177. При облучении радионуклеид прицельно уничтожает метастазы, не задевая здоровые ткани других органов.

- В здоровых клетках простаты тоже есть ПСМА, значит, Лютеций-177 накапливается и там? То есть облучение полностью уничтожает ткани простаты?

- Да, фактически происходит то же, что и при малоинвазивном хирургическом лечении, которое сейчас возможно только на ранних стадиях, когда рак не вышел за пределы предстательной железы. ПСМА-радиотерапия способна помогать на поздних, запущенных стадиях. При этом пациенты, участвующие в клинических исследованиях, зачастую сообщают, что серьезных побочных эффектов не чувствуют. Качество жизни ощутимо не страдает.

Однако слишком обольщаться тоже не стоит, предупреждает доктор Еникеев. Положительный эффект лечения на сегодня отмечается у 40 - 60% пациентов, то есть в среднем у каждого второго. При этом удается продлевать жизнь в среднем на 13,3 месяцев, а у 20% пациентов (каждого пятого) - на 33 месяца и более.

Клинические исследования продолжаются, а ученые работают над усовершенствованием терапии.

А КАК У НАС?

Россия сейчас не входит в число стран, где ведутся клинические исследования ПСМА-радиотерапии.

В то же время в нашей стране, как и во всем мире, в повседневную практику входит малоинвазивное лечение рака простаты.

- На сегодня Институт урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета – один из немногих центров Европы, где используются практически все существующие методики лечения локализованного рака простаты, - рассказывает Дмитрий Еникеев. - Помимо классической хирургии, в том числе с использованием робота Да Винчи, применяются все малоинвазивные способы. Такие как: брахитерапия (то есть имплантация в простату радиоактивных источников), криоабляция (лечение рака простаты методом глубокой заморозки), HIFU-терапия (уничтожение рака простаты высокочастотным ультразвуком).

- Также в Институте применяется методика МРТ-фьюжн биопсии. Она позволяет увеличить частоту выявления рака простаты и провести его фокальное лечение (то есть прицельное воздействие только на опухоль с сохранением здоровой ткани простаты и окружающих тканей. - Ред.). Именно фокальная терапия во всем мире считается одной из наиболее перспективных методик лечения рака на ранних стадиях. Идея технологии – лечение не всей простаты, а только участка, пораженного раком. Исследование по применению такой терапии с использованием методики нанонож идет в нашем институте с 2018 года. Первые результаты, полученные после операций, выглядят многообещающими.

СОВЕТ ВРАЧА

Самое важное, что сейчас можно и нужно делать каждому мужчине - проходить скрининги для раннего выявления рака предстательной железы, говорит онкоуролог Дмитрий Еникеев. Врачи рекомендуют сдавать анализ крови на уровень ПСА (простатспецифический антиген), начиная с 45 лет. Далее - с периодичностью, которую определит доктор после первого осмотра, в среднем - раз в год.

- Повышенный уровень ПСА сам по себе не означает, что вас отправят на операцию или будут делать биопсию (изъятие ткани для проверки на наличие опухолевых клеток. - Ред.), - подчеркивает доктор Еникеев. - Это повод для углубленного обследования и оценки большого количества самых разных факторов - от объема простаты до возраста пациента. В том числе возможны ситуации, когда с учетом возраста пациента и состояния его организма врач принимает решение вообще никак не вмешиваться. Поскольку все условия говорят о том, что развитие опухоли не будет критичным и не окажет существенного влияния на качество и срок жизни пациента.