Гендиректор Российской венчурной компании: «Наши проекты становятся глобальными»

Четыре года назад Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики. О том, каких результатов удалось достичь за это время рассказал генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко.

- Александр Борисович, какие проекты ваша компания привезла на форум?

- Самые разные. Например, мы только что подписали соглашение с АФК «Системой» и благотворительным фондом «Система» о совместной реализации технологических конкурсов. Цель этих конкурсов – не просто решить узкопрофильные рыночные задачи, а поставить технологии на службу людям, использовать достижения науки для ответа на конкретные социальные вызовы.

Также мы подписали два соглашения по созданию венчурных фондов с Минпромторгом и Минэкономразвития. Это уникальная история, потому что впервые венчурные фонды создаются непосредственно на бюджетные деньги. Для реализации этой идеи потребуется очень нетипичное поведение от федеральных органов исполнительной власти. Дело в том, что задачи технологического рывка, которые стоят сегодня перед государством, традиционными способами решить невозможно. Приходится искать смелые и нестандартные инструменты.

Отраслевой фокус новых фондов – образование и медицина. То есть те области, в которых динамичное развитие и быстрое внедрение технологий будут играть решающую роль. При этом важным критерием, который мы для себя сформулировали, является коммерческая эффективность деятельности фондов и возвратность вложенных инвестиций.

- В послании Федеральному собранию в 2014 году президент обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики. Прошло четыре года – каковы результаты?

- Естественно, для себя мы уже подводили промежуточные итоги. Иногда кажется, что все буксует, а потом начинаешь перечислять сделанное и выясняешь, что у нас есть вполне достойные результаты. Уже сформирована полноценная инфраструктура поддержки Национальной технологической инициативы. В прошлом году созданы шесть инфраструктурных центров НТИ, которые стали отраслевыми объединениями для игроков новых рынков. Сейчас вокруг них объединяются сотни компаний. В целом, мы считаем, что это хорошие лоббистские инструменты, в том числе по вопросам адаптации законодательства и работы с административными барьерами. У нас создано 14 центров компетенций - исследовательских структур на базе университетов и научных организаций для развития «сквозных» технологий НТИ. Предусмотрено грантовое финансирование этих центров в течение пяти лет, но уже сейчас 50% их бюджета формируется за счет привлеченных денег. Вокруг каждого центра образован консорциум, в который входят успешные коммерческие компании – Сбербанк, МТС, «Газпром нефть», «Росатом». Всего на сегодня членами консорциумов являются около 300 организаций. За счет такой обширной партнерской сети, технологии, которые разрабатываются в центрах, получают быстрый путь на рынок.

У нас также сформирован портфель проектов НТИ: на данный момент в нем более 40 проектов, работающих по разным направлениям – от беспилотного транспорта до медицинских технологий и молодежных инициатив Кружкового движения. Первые проекты, которые стартовали три года назад, уже завершаются. В качестве примера можно привести интересную разработку – Морской портал. Мы делали его совместно с компанией «Сканэкс». Разработчики хотели создать что-то вроде морского Uber. Морской Uber пока не получился. Но зато получилась платформа, которая мониторит ситуацию на море и автоматически формирует оптимальные маршруты для морских судов. Кроме того, сервис может отслеживать ледовую обстановку или, например, выявлять нефтяные загрязнения. В результате крупнейшие держатели флота в России заинтересовались этим продуктом и стали активными пользователями Морского портала. Они уже заплатили существенно больше, чем мы вложили туда. Сегодня у проекта свыше 70 заказчиков – как в России, так и за рубежом.

- А есть ли в НТИ продукты, которыми могут воспользоваться обычные люди, а не только бизнес-заказчики?

- Очень перспективная история - проект Botkin.AI. Это искусственный интеллект для обработки медицинских изображений. Технология позволяет с высокой точностью диагностировать на ранней стадии заболевания легких: онкологию или пневмонию. Точность диагностики достигает 99%. Эта разработка уже активно применяется в медицинских учреждениях. Пилотные проекты успешно завершены в четырех российских регионах. Конечно, в сфере медицины становится особенно актуальным вопрос доверия к тем решениям, которые принимает искусственный интеллект. И здесь есть разница между менталитетом пациентов и врачей. Мы проводили социокультурное исследование, которое показало, что наши люди, независимо от возраста, готовы к применению на практике передовых медицинских технологий – речь идет и о диагностике на базе ИИ, и об участии в операциях роботов-хирургов. Как ни странно, в большей степени к ним не готовы врачи. Они не хотят нести ответственность за решения, которые примет машина. И их можно понять. Представьте себе ситуацию: искусственный интеллект определил заболевание, а после терапии выясняется, что диагноз ошибочный. Придут с вопросом не к машине, а к доктору. Нам еще только предстоит выработать прозрачные и объективные «правила игры» в этой области. Еще один интересный проект НТИ – «Экзоатлет». Это экзоскелет для реабилитации больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. Его разработка еще в 2015 году была профинансирована Биофондом РВК. В рамках НТИ команда разрабатывает совершенно новый продукт – «Экзоатлет Бамбини», который позволяет существенно улучшить динамику реабилитации детей с поврежденным опорно-двигательным аппаратом, в том числе в результате ДЦП. Помимо того, что эта технология применяется в нашей стране, команда нашла инвесторов в Корее и проект уже становится глобальным.

- Как предпринимателю поучаствовать в НТИ?

- Здесь есть два пути. Во-первых, команды могут получить гранты на проведение НИОКР, их размер достигает 20 млн руб. Для этого нужно принять участие в конкурсе НТИ, оператором которого является Фонд содействия инновациям. Во-вторых, компании могут претендовать на более серьезное финансирование и другие виды поддержки через единую Цифровую платформу РВК, которую мы запустили в мае. Подать заявку может любая компания, чей продукт соответствует приоритетам НТИ и ориентирован на глобальные рынки. Если заявитель успешно пройдет экспертизу, то спектр инструментов поддержки здесь достаточно широк – в зависимости от специфики и запросов самой компании. Это может быть и помощь в привлечении венчурных инвестиций, и субсидирование процентных ставок по кредитам, и консультации по выходу на рынки конкретных стран. В поиске проектов НТИ мы делаем ставку на людей с высокой внутренней энергией, на научные знания, которые нужно трансформировать в конкурентоспособные продукты, и на новые бизнес-модели, которые позволят нашим компаниям стать «национальными чемпионами» и занять достойные позиции на мировых рынках.