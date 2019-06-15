Как мы искали в подмосковном лесу клад графа Орлова

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Пишет Павел Клоков:

- Послезавтра поедем искать клад, - с будничным лицом сообщил мне Сашка.

Как будто это по грибы сходить. Или в магазин за хлебом.

- Недалеко от Ступина есть бывшая усадьба Орловых, - объяснил Сашка. - По легенде, рядом в лесу зарыт сундук с семейными ценностями.

- И ты знаешь точное место?

- Порываев знает...

Поисками сокровищ сегодня увлекаются тысячи человек. Сутками просиживают в архивах, изучают старые карты, штудируют книги. А потом носятся по полям и лесам с металлоискателями. Владимир Порываев - известный московский кладоискатель. И он на этих кладах собаку съел.

Весь следующий день я провел в мучительных размышлениях. А что если мы действительно найдем клад? Ведь его придется сдать государству. И что тогда достанется нам? 25 процентов?

Короче, мною овладела золотая лихорадка. Пока мы мчали на машине в окрестности Ступина, я старался скрывать от остальных кладоискателей свой алчный взгляд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714743" frameborder="0"></iframe> Как корреспонденты «КП» искали клад графа Орлова.Мы нашли останки охотничьего домика, где по легенде спрятали добро из усадьбыПавел КЛОКОВ

КУБЫШКА НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Пишет Александр Рогоза:

Наша «Нива» чешет через густой лес близ села Мышенское, километра с полтора трясемся по однополосной грунтовке. И вдруг по тормозам! Дальше уже не проехать - после вчерашнего дождя дорога превратилась в месиво. Надо пешком. Километров пять...

- Клады бывают разные, - объясняет нам, перелезая через поваленные деревья и сухостой, Порываев. - Это же не обязательно сундуки с царскими сокровищами. Самые распространенные клады - бытовые. Человек старался все свои деньги и ценности прятать в укромном месте. Для него это была кубышка, которую можно в случае необходимости достать. Она всегда должна быть под рукой. В доме или около него. А потом человек вдруг умер - медведь его в лесу задрал или на войне убили - и про клад больше не знает ни одна душа. Знаете, сколько таких в земле зарыто! И искать их нужно не просто в лесу, а там, где когда-то был дом или до сих пор стоит...

- Зачем же в таком случае мы идем сейчас в лес?!

- О, это интересная история...

СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

Павел Клоков:

Таких комаров, как в этом лесу, я не видел даже в мультиках! Кровососы вонзали свои челюсти сквозь одежду. Заползали в уши и ноздри. Сашка надел капюшон толстовки, а я - в одной футболке - размахивал руками, как взбесившийся гаишник.

- Этот лес в простонародье называется Деревяшкой, - рассказывал по дороге Порываев (почему его-то комары не кусают?!). - Это все бывшие владения Орловых. Мой прапрапрадед работал у них в усадьбе управляющим.

Усадьба Семеновское-Отрада стоит неподалеку. В 1770-х годах ее построил Владимир Григорьевич Орлов, младший брат Григория Орлова, фаворита императрицы Екатерины Великой.

Родные Порываева живут в этих местах как минимум с начала XIX века.

- Когда я был маленький, мне бабушка рассказывала, что после революции господа быстро уехали, а мой прапрапрадед собрал ценности в сундучок и припрятал. Мы идем к месту, где когда-то стоял охотничий домик. Говорили, что где-то там зарыл. Я останки старого деревянного дома по этому лесу много лет искал и нашел-таки фрагменты фундамента.

ПИЩИТ!

Александр Рогоза:

Какое же это сладкое чувство, когда прибор пищит, сигнализируя: пацаны, там, в земле, мета-а-алл!

Фундамент старинного дома оказался изрытой лопатой полянкой (это Порываев в последние годы несколько раз постарался) с вывернутыми наружу обломками старых кирпичей и черепушками керамики.

Главным по лопате у нас был Пашка. Порываев исследовал пока еще неокученную землю вокруг полянки метр за метром, а когда металлоискатель начинал пикать, кивал Паше: «Ну-ка, копни здесь». Пашка пыхтел, поднимая на лопате очередной кусок почвы и выкладывая ее аккуратно рядом. Потом кладоискатель привычными движениями разгребал эту землю руками, уточняя своим аппаратом, где именно пищит.

Пока нам попадались одни кованые гвозди.

- В свои прежние визиты сюда я нашел с полсотни разных монет, - говорит Владимир Порываев. - Это в основном XIX век, никаких современных.

Павел Клоков:

Поиски продолжались третий час. Я сидел на сухом бревне, превратившись в один сплошной комариный укус. За это время мы нашли восемь ржавых кованых гвоздей, два бронзовых крестика и одну лошадиную челюсть.

Клад почему-то не находился. Я невзначай поинтересовался, сколько у металлоискателя держит аккумулятор.

- 12 часов, - страшно ответил Порываев.

СУДЬБА - ПОЛУШКА

Александр Рогоза:

Пашка устал, и я подхватил выпавшую из его рук лопату. Если бы здесь был огород, мы могли бы уже пару гектаров картошки посадить... Наш энтузиазм сдувался. А Порываев, как трактор, продолжал утюжить металлоискателем метр

за метром и ни на секунду не останавливался.

Горка находок постепенно росла. Древний напильник, две старинные подковы и еще всяко по мелочи. И вдруг Порываев протягивает из очередной вскопанной ямки маленький, изъеденный почвами кругляш.

- Это полушка (1/4 медной копейки. - Ред.), примерно XVIII век, - говорит Порываев.

- А сколько она стоит?! - воспрял духом Пашка.

- Нисколько, - обрывает восторги кладоискатель. - Она в очень плохом состоянии. Скажем, эти кованые гвозди как антиквариат могут стоить рублей пятьдесят, подковы - рублей пятьсот. А эту полушку никто даже за рубль не купит...

Часть наших находок за день: старинный навесной крючок для двери, два бронзовых крестика, полушка и вроде бы часть конской сбруи.Фото: Павел КЛОКОВ

Пашка вздыхает и тем не менее бережно укладывает монетку в карман.

Еще через час мы сворачиваемся и бредем до машины. Кстати, то и дело замечаем в разных местах явно рукотворные кучки свежей земли - другие кладоискатели рыщут на местах уже несуществующих деревень.

Договорились, что в следующий раз поедем искать клад Марины Мнишек (см. карту). Ну или Лжедмитрия II. И уж тогда-то точно вернемся домой не с пустыми руками...