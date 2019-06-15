Как мы искали в подмосковном лесу клад графа Орлова
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Пишет Павел Клоков:
- Послезавтра поедем искать клад, - с будничным лицом сообщил мне Сашка.
Как будто это по грибы сходить. Или в магазин за хлебом.
- Недалеко от Ступина есть бывшая усадьба Орловых, - объяснил Сашка. - По легенде, рядом в лесу зарыт сундук с семейными ценностями.
- И ты знаешь точное место?
- Порываев знает...
Поисками сокровищ сегодня увлекаются тысячи человек. Сутками просиживают в архивах, изучают старые карты, штудируют книги. А потом носятся по полям и лесам с металлоискателями. Владимир Порываев - известный московский кладоискатель. И он на этих кладах собаку съел.
Весь следующий день я провел в мучительных размышлениях. А что если мы действительно найдем клад? Ведь его придется сдать государству. И что тогда достанется нам? 25 процентов?
Короче, мною овладела золотая лихорадка. Пока мы мчали на машине в окрестности Ступина, я старался скрывать от остальных кладоискателей свой алчный взгляд.
Как корреспонденты «КП» искали клад графа Орлова.Мы нашли останки охотничьего домика, где по легенде спрятали добро из усадьбыПавел КЛОКОВ
КУБЫШКА НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
Пишет Александр Рогоза:
Наша «Нива» чешет через густой лес близ села Мышенское, километра с полтора трясемся по однополосной грунтовке. И вдруг по тормозам! Дальше уже не проехать - после вчерашнего дождя дорога превратилась в месиво. Надо пешком. Километров пять...
- Клады бывают разные, - объясняет нам, перелезая через поваленные деревья и сухостой, Порываев. - Это же не обязательно сундуки с царскими сокровищами. Самые распространенные клады - бытовые. Человек старался все свои деньги и ценности прятать в укромном месте. Для него это была кубышка, которую можно в случае необходимости достать. Она всегда должна быть под рукой. В доме или около него. А потом человек вдруг умер - медведь его в лесу задрал или на войне убили - и про клад больше не знает ни одна душа. Знаете, сколько таких в земле зарыто! И искать их нужно не просто в лесу, а там, где когда-то был дом или до сих пор стоит...
- Зачем же в таком случае мы идем сейчас в лес?!
- О, это интересная история...
СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА
Павел Клоков:
Таких комаров, как в этом лесу, я не видел даже в мультиках! Кровососы вонзали свои челюсти сквозь одежду. Заползали в уши и ноздри. Сашка надел капюшон толстовки, а я - в одной футболке - размахивал руками, как взбесившийся гаишник.
- Этот лес в простонародье называется Деревяшкой, - рассказывал по дороге Порываев (почему его-то комары не кусают?!). - Это все бывшие владения Орловых. Мой прапрапрадед работал у них в усадьбе управляющим.
Усадьба Семеновское-Отрада стоит неподалеку. В 1770-х годах ее построил Владимир Григорьевич Орлов, младший брат Григория Орлова, фаворита императрицы Екатерины Великой.
Родные Порываева живут в этих местах как минимум с начала XIX века.
- Когда я был маленький, мне бабушка рассказывала, что после революции господа быстро уехали, а мой прапрапрадед собрал ценности в сундучок и припрятал. Мы идем к месту, где когда-то стоял охотничий домик. Говорили, что где-то там зарыл. Я останки старого деревянного дома по этому лесу много лет искал и нашел-таки фрагменты фундамента.
ПИЩИТ!
Александр Рогоза:
Какое же это сладкое чувство, когда прибор пищит, сигнализируя: пацаны, там, в земле, мета-а-алл!
Фундамент старинного дома оказался изрытой лопатой полянкой (это Порываев в последние годы несколько раз постарался) с вывернутыми наружу обломками старых кирпичей и черепушками керамики.
Главным по лопате у нас был Пашка. Порываев исследовал пока еще неокученную землю вокруг полянки метр за метром, а когда металлоискатель начинал пикать, кивал Паше: «Ну-ка, копни здесь». Пашка пыхтел, поднимая на лопате очередной кусок почвы и выкладывая ее аккуратно рядом. Потом кладоискатель привычными движениями разгребал эту землю руками, уточняя своим аппаратом, где именно пищит.
Пока нам попадались одни кованые гвозди.
- В свои прежние визиты сюда я нашел с полсотни разных монет, - говорит Владимир Порываев. - Это в основном XIX век, никаких современных.
Павел Клоков:
Поиски продолжались третий час. Я сидел на сухом бревне, превратившись в один сплошной комариный укус. За это время мы нашли восемь ржавых кованых гвоздей, два бронзовых крестика и одну лошадиную челюсть.
Клад почему-то не находился. Я невзначай поинтересовался, сколько у металлоискателя держит аккумулятор.
- 12 часов, - страшно ответил Порываев.
СУДЬБА - ПОЛУШКА
Александр Рогоза:
Пашка устал, и я подхватил выпавшую из его рук лопату. Если бы здесь был огород, мы могли бы уже пару гектаров картошки посадить... Наш энтузиазм сдувался. А Порываев, как трактор, продолжал утюжить металлоискателем метр
за метром и ни на секунду не останавливался.
Горка находок постепенно росла. Древний напильник, две старинные подковы и еще всяко по мелочи. И вдруг Порываев протягивает из очередной вскопанной ямки маленький, изъеденный почвами кругляш.
- Это полушка (1/4 медной копейки. - Ред.), примерно XVIII век, - говорит Порываев.
- А сколько она стоит?! - воспрял духом Пашка.
- Нисколько, - обрывает восторги кладоискатель. - Она в очень плохом состоянии. Скажем, эти кованые гвозди как антиквариат могут стоить рублей пятьдесят, подковы - рублей пятьсот. А эту полушку никто даже за рубль не купит...
Часть наших находок за день: старинный навесной крючок для двери, два бронзовых крестика, полушка и вроде бы часть конской сбруи.Фото: Павел КЛОКОВ
Пашка вздыхает и тем не менее бережно укладывает монетку в карман.
Еще через час мы сворачиваемся и бредем до машины. Кстати, то и дело замечаем в разных местах явно рукотворные кучки свежей земли - другие кладоискатели рыщут на местах уже несуществующих деревень.
Договорились, что в следующий раз поедем искать клад Марины Мнишек (см. карту). Ну или Лжедмитрия II. И уж тогда-то точно вернемся домой не с пустыми руками...
ИСТОЧНИК KP.RU