Как спасти велосипед от краж

Москвичи очень любят велосипеды. Но одни любят на них ездить. А другие - красть.

По данным столичной полиции, ежегодно пропадает в среднем 3000 велосипедов. Сегодня в электронной базе данных украденных великов, которые пятый год ведут волонтеры, более 10 000 экземпляров. И список этот только растет.

Велосипеды воруют отовсюду: с парковок у метро и в летних кафе, снимают с крыш автомобилей, вытаскивают из закрытых багажников машин, из гаражей, из приквартирных тамбуров, даже если в подъезде установлены кодовый замок и домофон.

Корреспондент «Комсомолки» рискнула собственным великом, чтобы узнать, какой замок его спасет.

НА ЖИВЦА

Ловить велосипедных воров на живца решила у метро «Динамо». Тут всегда многолюдно, полно камер. Признаться, их наличие грело душу: прогляжу вора, так хоть по видеозаписи его найдут (см. «Конкретно»). Свой велик я оставила на велопарковке прямо у станции метро. Кроме моего, тут было еще четыре велосипеда, но все с замками. Эксперимента ради пристегивать свой я не стала. Отошла на несколько метров в сторону и, включив секундомер в телефоне, принялась издали наблюдать.

Уже через пару минут у парковки стал крутиться подозрительный мужчина азиатской наружности. Он дважды прошел мимо великов, внимательно разглядывая чужое добро. Третий подход - и вот его рука уже на руле моего велобайка.

- Эй, ты что тут делаешь? Этой мой велик! - закричала я на всю округу.

Не знаю, кто из нас в этот момент больше испугался, но мой вопль сработал. Мужчина тут же убрал руки в брюки и быстрым шагом, через пару метров сменившимся бегом, удалился.

Велик не только средство передвижения, но и подмога в искусстве: вот так выступали солисты оркестра «Крещендо» из Нидерландов на фестивале «Спасская башня».Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАСАДА НОМЕР ДВА

Вторую засаду, в которую я взяла с собой волонтера движения «Веломосква» Олега Романова, мы устроили у продуктового магазина - на входе была пустая велопарковка. На этот раз пристегнулись! Тросовый замочек с кодом я аккуратно дважды обернула вокруг рамы и, установив трехзначный шифр, удалилась метров на двести.

На этот раз ждать злодеев пришлось с час. И в тот момент, когда мы с Олегом уже потеряли бдительность, появился мужчина с огромным рюкзаком на плечах. Он остановился у моего велика и, закурив, принялся рассматривать замок. Видимо, осмотр его удовлетворил - через минуту парень вытащил из рюкзака штуковину, напоминающую огромные пассатижи.

- Держите! - единственное, что успела я закричать. Мужик мгновенно сорвался с места и удрал на спринтерской скорости.

- Профи! - констатировал Олег.

- А что это за инструмент у него был?

- Да это же гроза всех велозамков - болторез. Такой любой тросовый замок перекусывает за секунду.

ЧТО ЕЩЕ

Застрахуй и катайся спокойно

Веловоровство - беда всех европейских столиц. Мода на велостраховку пришла к нам из Берлина. Оформить полис можно в некоторых веломагазинах Москвы прямо в момент покупки. Стоимость - от 3000 до 8000 рублей в год (зависит от цены велосипеда).

Советы бывалых

Не экономьте на замке

Вопрос - ребром

А если все-таки украли?

Сразу обращайтесь с заявлением в полицию. Но к этому следует подготовиться заранее.

1. Сфотографируйте своего двухколесного друга. Обязательно снимите все, что отличает именно ваш велик: сколы, вмятины, царапины, наклейки. Можно даже самому постараться обеспечить свой байк уникальными приметами. Например, надпись на внутренней стороне крыла «Вор должен сидеть в тюрьме!» сгодится на такую роль.

2. Храните все документы на велосипед.

3. Перепишите серийные номера велосипеда на мобильное устройство, которое всегда с вами. Там же храните несколько фото, чтобы сразу после пропажи предъявить все это полиции.

Конкретно

Как получить запись с городских камер видеонаблюдения

- На сайте data.mos.ru вы можете посмотреть, есть ли в интересующей вас части города камеры.

- Звоните на номер «горячей линии» московской системы видеонаблюдения +7 (495) 587-00-02 и оставляете заявку на сохранение видеоархива. Оператор назовет вам номер заявки. С этого момента ваши данные хранятся 30 суток.

Записи с камер, установленных на улицах, во дворах и на подъездах, хранятся 5 календарных дней. Поэтому обращаться на «горячую линию» системы лучше сразу.

- Далее обращайтесь в полицию, сообщая номер заявки. После этого полиция получает доступ к запрошенной вами записи.

Вся полезная информация и реестр всех камер - на сайте video.dit.mos.ru.