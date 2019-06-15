«Поймал меня с утра мой мальчик»: Настя Каменских снялась обнаженной в постели

Потап и Настя Каменских в мае стали законными мужем и женой: супруги наслаждаются семейным счастьем и щедро делятся им с окружающими. Судя по Инстаграму певицы, вся ее жизнь теперь – один сплошной медовый месяц. Потап без ума от своей красавицы жены и не скрывает это. Артист сфотографировал Настю обнаженной в их супружеской спальне. А Каменских выложила откровенный кадр в Инстаграм.

На фото певица сидит на постели спиной к камере и сладко потягивается. Настя абсолютно обнажена: артистка демонстрирует шикарные ягодицы и белый след от купальника на пышных бедрах.

- Поймал меня с утра мой мальчик, - подписала Каменских провокационный кадр.

kamenskux Caught me @realpotap this morning поймал меня с утра мой мальчик

Потап и Настя долго скрывали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе.

- Мы решили остаться друзьями. Ира всегда будет матерью моего сына, близким мне человеком. Это не компромисс, это — дружба, понимание. Мы уже как родные люди, - рассказывал рэпер в интервью.

Потап не решался на свадьбу с Настей, поскольку не был уверен, что сын поймет его. Лишь когда мальчику исполнилось 10 лет, и они поговорили по душам, Потап сделал Каменских предложение руки и сердца.

Поклонники давно подозревали, что Потапа и Настю связывают не только рабочие отношения, и что на самом деле они уже несколько лет вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности – но не вышло. Торжество жених и невеста мечтали устроить в Италии, которую они оба любят. Но не получилось: отец Насти – пожилой человек, и он бы не перенес авиаперелет. Поэтому артисты решили устроить бракосочетание 23 мая в Киеве и отметить его в одном из ресторанов в столице Украины. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги. Невеста была в роскошном кружевном платье с белой фатой, жених - в белом костюме. На торжество артисты потратили около 7 миллионов рублей.

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Сразу после бракосочетания супруги улетели в отпуск – молодожены устроили себе медовый месяц в Турции. Не обошлось без конфузов. Глядя на отпускные фото Насти, некоторые фолловеры решили, что она беременна. Каменских прокомментировала свое мнимое «интересное положение» в свойственной ей шутливой манере.

- Все пишут, что я беременна. Но я не беременна, я просто была в Турции и обожралась, правда, - сообщила звезда сцены.