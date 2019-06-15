Летний отпуск 2019: Ничья между дачей и пляжами

Уже две недели лета прошли (с летом всегда так, ждешь-ждешь, а потом вдруг сразу июль). И теперь уж точно все потенциальные отпускники определились со своими планами. О чем их и расспросили эксперты туристического сервиса Туту.ру. В опросе приняли участие около 3 тысяч интернет-пользоваталей из разных российских регионов.

И что вы думаете? Два варианта оказались одинаково популярными (ну, почти). Дача и пляжные курорты.

25% участников опроса сказали, что проведут летние каникулы на даче или в деревне.

26% собираются на море - на российские пляжи (таких оказалось 12%) или на заграничные (14%).

На третьем месте - дом, милый дом. 18% опрошенных констатировали, что не поедут никуда, проведут отпуск дома.

Еще 14% сообщили, что будут все лето работать, а отдыхать отправятся осенью или зимой.

11% выбрали познавательные поездки и экскурсии по городам: 7% по российским, 4% по зарубежным.

Активный отдых у интернет-публики явно не фаворит, лишь 6% туристов летом собираются в походы.