2019-06-15T22:51:59+03:00
Туризм

Как россияне покупают авиабилеты в 2019 году: онлайн, в последний момент и по совету друзей

Google проанализировал, как российские туристы покупают авиабилеты, и чем мы отличаемся от путешественников из других стран
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Более половины пассажиров покупают билеты за несколько дней до поездкиБолее половины пассажиров покупают билеты за несколько дней до поездкиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В начале сезона отпусков аналитики Google изучили привычки российских туристов: как мы покупаем авиабилеты в 2019 году, заранее ли планируем отпуск и даже в какой компании предпочитаем отдыхать. Данные для анализа брали только свежие, за последние 6 месяцев.

Вот главные выводы исследования:

Покупка авиабилетов в интернете уже вошла в привычку у большинства туристов, 68% россиян ищут и приобретают билеты на самолет онлайн. Для сравнения, в США так поступают 77% пассажиров. При этом лишь 8% наших путешественников используют для покупки авиабилетов смартфон, остальные считают, что удобнее и надежнее компьютер, ноутбук либо планшет.

Чаще всего наши соотечественники отдыхают вдвоем. Хотя пары могут быть разными: муж с женой, друзья, мама с дочкой... Впрочем, хватает и любителей путешествовать в одиночку - таких 28%.

Мы очень спонтанны в принятии решений о поездке (во всяком случае, в том, что касается билетов на самолет). 51% пассажиров покупают билеты за несколько дней до поездки. И по этой части россияне точно чемпионы мира: в Германии в последний момент приобретают билеты лишь 19% туристов, в США и Великобритании 27%, в Турции и ОАЭ 37% путешественников. Лишь 8% россиян планируют вояж за несколько месяцев.

Цена важнее всего - 70% отпускников выбирают вариант перелета именно исходя из стоимости.

Информацию об авиакомпаниях, рейсах, ценах чаще ищем в интернете: 70% туристов через поисковые системы, 62% заходят на сайты самих перевозчиков, 51% изучает сайты туроператоров. Впрочем, это не мешает почти половине (41%) отпускников прислушиваться к мнению родственников и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Жемчужная река" обмелела: 1500 российских туристов застряли в Китае
Авиакомпания "ИрАэро" отменила свои рейсы и отказывается возвращать на родину клиентов туроператора "Жемчужная река", пока тот не вернет долг. В Ростуризме 10 декабря собирают срочное совещание
Куда поехать отдыхать в ноябре 2018 года: лучшие места на море в бархатный сезон
Ноябрь в России один из самых неприятных месяцев в году - снега еще нет, холодно, серо. Поэтому хороший способ переключиться - это взять отпуск. "Комсомолка" рассказывает куда поехать в ноябре 2018 года, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах
Новости 24
В Японии не поверили заявлению США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе
Роскосмос: пожар в ЦНИИ машиностроения не создал угроз Центру управления полетов
В Москве группа неизвестных с нашивками «ФСБ» ограбила мужчину на 25 миллионов рублей
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД
Певица Maruv прервала интервью на вопросе о принадлежности Крыма
Пушков прокомментировал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
На Украине за сутки ликвидировали несколько незаконных врезок в нефтепровод из России
СМИ: США усилили кибератаки в отношении энергосистемы России
Сотрудница парикмахерской получила стулом по голове в центре Москвы
Суд в Москве отправил под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна