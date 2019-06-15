Как россияне покупают авиабилеты в 2019 году: онлайн, в последний момент и по совету друзей

В начале сезона отпусков аналитики Google изучили привычки российских туристов: как мы покупаем авиабилеты в 2019 году, заранее ли планируем отпуск и даже в какой компании предпочитаем отдыхать. Данные для анализа брали только свежие, за последние 6 месяцев.

Вот главные выводы исследования:

Покупка авиабилетов в интернете уже вошла в привычку у большинства туристов, 68% россиян ищут и приобретают билеты на самолет онлайн. Для сравнения, в США так поступают 77% пассажиров. При этом лишь 8% наших путешественников используют для покупки авиабилетов смартфон, остальные считают, что удобнее и надежнее компьютер, ноутбук либо планшет.

Чаще всего наши соотечественники отдыхают вдвоем. Хотя пары могут быть разными: муж с женой, друзья, мама с дочкой... Впрочем, хватает и любителей путешествовать в одиночку - таких 28%.

Мы очень спонтанны в принятии решений о поездке (во всяком случае, в том, что касается билетов на самолет). 51% пассажиров покупают билеты за несколько дней до поездки. И по этой части россияне точно чемпионы мира: в Германии в последний момент приобретают билеты лишь 19% туристов, в США и Великобритании 27%, в Турции и ОАЭ 37% путешественников. Лишь 8% россиян планируют вояж за несколько месяцев.

Цена важнее всего - 70% отпускников выбирают вариант перелета именно исходя из стоимости.

Информацию об авиакомпаниях, рейсах, ценах чаще ищем в интернете: 70% туристов через поисковые системы, 62% заходят на сайты самих перевозчиков, 51% изучает сайты туроператоров. Впрочем, это не мешает почти половине (41%) отпускников прислушиваться к мнению родственников и друзей.