2019-06-17T07:44:02+03:00
Спорт

Российский бегун Сергей Шубенков выиграл спринтерский забег в падении на финише

На последних метрах дистанции в него врезался соперник [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Марокко.Сергей Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Марокко.Фото: REUTERS
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Россиянин Сергей Шубенков победил на очередном этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в марокканском Рабате. Он стал первым в забеге на 110 метров с барьерами с результатом 13,12 секунды. При этом, на последних метрах дистанции в Шубенкова врезался ямайский легкоатлет Омар Маклеод. Он споткнулся о препятствие, потерял равновесие и сбил Шубенкова. Но Сергей, даже падая на последних метрах перед финишем, пересек черту первым!

Вторым стал британец Эндрю Поцци - 13,30 секунды. Бразилец Габриэл Константину - третий, у него 13,41 секунды.

После финиша Сергей Шубенков прокомментировал исход этого забега:

- Это была драматичная, но действительно отличная гонка. Мне все понравилось. И я смог победить, это очень важно. Я чувствую себя сильнее, чем раньше. Присутствие Омара Маклеода дало мне дополнительную мотивацию, мне нравится соревноваться с серьезными парнями, - заявил Шубенков в интервью официальному сайту "Бриллиантовой лиги".

Сергей Шубенков - чемпион мира 2015 года в спринтерском барьерном беше. У него - рекорд России на 110 метров с барьерами, и является действующим победителем "Бриллиантовой лиги".

Сергей Шубенков выиграл забег в Марокко, упав на финише.Видео забега Сергея Шубенкова с падением на финише

ИСТОЧНИК KP.RU

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