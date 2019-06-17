Российский бегун Сергей Шубенков выиграл спринтерский забег в падении на финише

Россиянин Сергей Шубенков победил на очередном этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в марокканском Рабате. Он стал первым в забеге на 110 метров с барьерами с результатом 13,12 секунды. При этом, на последних метрах дистанции в Шубенкова врезался ямайский легкоатлет Омар Маклеод. Он споткнулся о препятствие, потерял равновесие и сбил Шубенкова. Но Сергей, даже падая на последних метрах перед финишем, пересек черту первым!

Вторым стал британец Эндрю Поцци - 13,30 секунды. Бразилец Габриэл Константину - третий, у него 13,41 секунды.

После финиша Сергей Шубенков прокомментировал исход этого забега:

- Это была драматичная, но действительно отличная гонка. Мне все понравилось. И я смог победить, это очень важно. Я чувствую себя сильнее, чем раньше. Присутствие Омара Маклеода дало мне дополнительную мотивацию, мне нравится соревноваться с серьезными парнями, - заявил Шубенков в интервью официальному сайту "Бриллиантовой лиги".

Сергей Шубенков - чемпион мира 2015 года в спринтерском барьерном беше. У него - рекорд России на 110 метров с барьерами, и является действующим победителем "Бриллиантовой лиги".