Бедных хотят поделить на настоящих и ленивых: есть огород — не получишь пособия

Регионы придумали, как запросто выполнить задачу, поставленную президентом, — сократить число малоимущих. Для этого надо перестать считать бедными тех, кто «недостаточно мотивирован» зарабатывать. Например, имеет огород, где можно что-то выращивать на продажу. Или излишнюю жилплощадь, которую возможно сдавать в аренду. Ежели ты при этом оказываешься нуждающимся, то либо ты ленив, либо зарабатываешь на своем имуществе неофициально — считают некоторые региональные чиновники. А, стало быть, нечего тебе платить социальные пособия — их лучше перераспределить в пользу «настоящих» бедных.

Как стало известно СМИ, именно такие предложения содержатся в ряде отчетов в Минтруд из регионов о первых итогах пилотного проекта по снижению бедности. Главная идея — нужно пересматривать критерии нуждаемости, а то денег на всех не хватает.

Идея, прямо скажем, не новая. И, как говорят эксперты, рациональное зерно в ней есть. Социальную поддержку сейчас получают как те, кому реально без нее не обойтись, так и те, кто критериям нуждаемости соответствует чисто формально, а на самом деле совсем не беден. Но как отделить одних от других? Наличие огорода — тут явно не самый верный признак.

Есть и другая сторона вопроса. Государство за последнее время сделало слишком много для того, чтобы отбить у граждан желание зарабатывать «с огорода» или, как минимум, «светить» подобную деятельность. То патентами на личное подсобное хозяйство пугают, то чем-то еще. Проще ни с чем таким не связываться — и надеяться на социальные выплаты.

Ряд специалистов предлагают такое решение вопроса: отменить вообще любые налоги для людей с доходами ниже прожиточного минимума — мотивов проявлять инициативу сразу станет больше.

Общее резюме уже высказавшихся экспертов такое. Для борьбы с бедностью надо создавать условия для того, чтобы в регионах появлялись новые рабочие места и люди могли больше зарабатывать. А не перераспределять пособия, ориентируясь на достаточно сомнительные критерии, - это приведет только к появлению обиженных «несправедливостью» и росту социальной напряженности. По данным Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, который готовит Российская академия народного хозяйства (РАНХиГС), в первом квартале 2019 года доля населения, оценивавшего свое материальное положение как плохое и очень плохое, увеличилось до 29,6% (почти треть!). Годом раньше таких было около четверти (25,3%).