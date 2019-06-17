«Время дороже денег»: почему руководство благотворительных фондов не всегда собирает средства

Как привить необходимость в благотворительности, почему это интересно бизнесу и каково на этот сектор влияние государства? В студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал член попечительского совета благотворительного фонда Dadobro Андрей Игнатьев.

«Низы» хотят

- Андрей, благотворительность все активнее входит в нашу жизнь. Как оцениваете ее уровень развития в стране?

- Я считаю, что благотворительность как движение на самом деле развивается, все больше людей в ней участвуют. Но я бы сказал, что ее объемы и способы участия пока недостаточны для такой большой страны, как Россия. Для того количества коммерческих компаний, существующих на сегодня в стране.

- Какова роль бизнеса в развитии благотворительности?

- Бизнес объединяет под собой большое количество молодежи, активно работающих людей, получающих серьезные деньги. Это как раз та часть общества, которая может активно участвовать и в благотворительности. Единственное, крупные предприятия больше участвуют в этих процессах, а вот средний и малый бизнес очень слабо охвачен. Но по нашему опыту видно, что спрос на участие в благотворительных проектах есть…

- Откуда: с верхов компаний или с низов?

- Именно снизу есть потребность людей заниматься социальными проектами, участвовать в жизни поселка, города, региона, страны. Это мы часто видим и по телевизору. Но как это делать, с чего начать, к кому обращаться? Информация на сегодня отсутствует. Нередко происходят странные события. Например, небольшой дом престарелых на 20-30 проживающих, а туда собирается ехать 150-200 волонтеров. Это нужно регулировать и организовывать.

Бизнес заинтересован в изменении имиджа

- Как прививают благотворительность в западных странах?

- Дети ходят в школу, каждый день им предлагаются различные варианты социальной активности – сделать игрушку, продать на благотворительном аукционе прямо в школе. То есть это воспитывается с самого малого возраста. И когда они вырастают, фактически это становится просто их потребностью. Считается правильным, когда бизнес не только зарабатывает деньги, но и участвует в каких-то социальных и благотворительных проектах.

- В России у бизнеса такого бэкграунда пока еще не сложилось. Но при этом участие в благотворительных проектах на его внешний образ влияет?

- Да. В России еще мало компаний участвует в таких мероприятиях. Но это и понятно. Бизнес у нас еще относительно молодой.

- Как мотивировать людей, чтобы они включались в благотворительное движение?

- Рассказывать о том, насколько это важно, как это помогает людям. Я по своему опыту могу сказать. Как только мы начали этим заниматься, вокруг появилась масса людей, которые готовы были помогать. Я могу сказать, что наш благотворительный проект растет гораздо быстрее, чем любой из коммерческих проектов, которые я в своей жизни когда-то вел. А я уже 29 лет занимаюсь бизнесом.

- 2020 год будет Годом предпринимателя. Скажется ли это на благотворительном движении?

- Абсолютно точно повлияет. Так же как повлиял Год волонтера, который проходил в прошлом году. Во-первых, большее количество людей узнало об этом, большее количество людей начало понимать, что это такое. Такие понятия, как корпоративное волонтерство, организации, которые нуждаются такими проектами, стали более известны. А следующий – Год предпринимателя, который должен, по идее, сломать имидж российского предпринимателя как человека, который только зарабатывает деньги себе и больше ничего в жизни не делает. У нас по телевизору очень любят показывать, что предприниматель это какой-то жулик или бандит, который взял деньги, обязательно их не отдал. И спит он обязательно с проституткой, пьянствует все время и т.д.

- Получается, бизнес сам заинтересован в изменении имиджа?

- В первую очередь.

Функция зрелого общества

- Государство заинтересовано в развитии благотворительности в стране?

- Заинтересовано и, кстати, много делает для этого. Фонд президентских грантов сейчас дает некоммерческим организациям деньги для того, чтобы стимулировать различные проекты в этой области. Прошлый год был объявлен Годом волонтера. Это сильно повлияло на то, чтобы поднять этот вопрос на всеобщее обсуждение и предложить поучаствовать в этом волонтерском движении. Следующий – Год предпринимателей. Мы, например, работаем с Центром поддержки гражданских инициатив «Единой России». Общественная организация, но близкая к государству, которая активно ведет с нами работу.

- Существует мнение, что государство, развивая эту отрасль, тем самым перекладывает часть своих обязательств на общество.

- Так задача гражданского общества как раз этим и заниматься. Государство может лишь показать направление движения. Но вообще этот процесс должны организовывать люди, это как раз функция гражданского зрелого общества. Это должно воспитываться со школы, нужно вводить это в школах, рассказывать об этом, заниматься этим. И дальше, когда эти ребята будут вырастать, они будут уходить в бизнес и этим заниматься постоянно, являясь владельцами компаний.

«Календарь добрых дел»

- Вы член попечительского совета благотворительного фонда Dadobro. Фонд существует 6 лет. Давайте подведем итоги.

- У нас работает целая команда, которая организует волонтерские акции для сотрудников коммерческих компаний. Сейчас мы собрали уже под своим флагом порядка 200 предприятий (и крупных, и мелких, и средних), сотрудники которых в свободное от работы время участвуют в различных социальных проектах, участвуют в наших акциях. Мы сделали такой мостик между бизнесом и социальными проблемами.

- Проекты имеют какую-то четкую направленность?

- Очень широкое поле деятельности. Людям интересны разные вопросы. Мы проводим 12 крупных акций в год. Это называется «Календарь добрых дел». Одна компания может участвовать в одной акции, может – в пяти, может – во всех 12. По опыту могу сказать, что каждая компания по своему профилю выбирает то, что им интересно. А направленность акций очень простая – социальные детские реабилитационные центры, приюты для животных, больницы и хосписы, дома престарелых. У нас две экологические акции из 12 по году проходят. Все акции привязаны к каким-то международным дням. Допустим, в День земли 20 марта мы проводим акцию, 20 февраля проводим акцию во Всемирный день социальной справедливости. По тематике этой даты мы предлагаем сотрудникам коммерческих компаний научиться, в первый раз пойти и сделать что-то для других людей.

- Например?

- У нас есть акция «Pro bono» - это оказание профессиональных услуг нуждающимся на безвозмездной основе. У нас был случай, когда сеть парикмахерских «Птичка» поехала с нами в дом для престарелых и бесплатно постригла стариков, оказали косметические услуги. После этого мы поняли, что это интересно бизнесу. Мы организовали акцию, и сейчас она активно проходит. В этот день компании предлагают свои услуги, то, что они делают каждый день.

- А что сложнее привлечь – деньги в фонд или волонтеров, которые могли бы принимать участие в проектах?

- Я сразу скажу, никакие деньги в наш фонд не привлекаем. Корпоративное волонтерство имеет совершенно другую концепцию. Все люди, которые работают в проекте, получают зарплату в своих компаниях, а в нашем проекте работают безвозмездно. Другое дело, что благотворители иногда все-таки деньги тратят. Например, у нас есть акция сбора вещей для нуждающихся «Автобусы добра». Например, в этой акции у нас поучаствовали фабрика «Свобода» и гостиница «Вега Измайлово». Мы собрали 40 тонн вещей, 102 компании поучаствовали в 25 регионах России. Автобусы ездили бесплатно. То же самое, когда мы собираем в больницы детские игрушки, акция называется «Коробка храбрости». Курьерская компания Fox-Express забирает игрушки и отвозит в больницы бесплатно. Мы никаких денег не тратим. Но компании, которые этим занимаются, несут расходы на бензин, амортизацию и т. д.

Один из семи

- Вопрос еще в доверии в благотворительным фондам. Нередко складывается ощущение, что люди собирают деньги не для того, чтобы помочь, а банально заработать.

- Такое бывает. Почему мы и не стали собирать деньги в нашем проекте. Я прочитал в одной английской газете, что в Лондоне из 7 фунтов, которые собирают на благотворительность, лишь 1 фунт получают страждущие. Остальные 6 фунтов идут на зарплаты, на поездки, на организацию мероприятий и т.д. Я не говорю, что деньги собирать плохо. Как не собрать деньги, допустим, тем людям, которые оказались в беде – например, болеют? Но наш проект совершенно другой. Мы собираем время тех людей, которые к нам приходят и участвуют в наших акциях. Кстати, время для них часто стоит гораздо дороже, чем деньги.

- Говорите об управленцах?

- Мы вообще в первую очередь общаемся с владельцами бизнеса, директорами компаний. У нас есть такой опыт: если директор или владелец предприятия проникся идеями благотворительности и готов что-то с нами делать, то процесс привлечения его сотрудников к благотворительности и участию в социальных проектах идет очень быстро. Связаться с нами не составляет труда. У нас есть сайт, видеоролики в интернете, куча всякой информации на Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и т.д. У нас есть план на целый год, все даты известны - можно даже посмотреть на год вперед. Компания может заранее подготовиться.