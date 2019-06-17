Александр Кибовский: «В зале «Зарядье» выступают те, кто еще вчера посещал столичные школы искусств»

- Александр Владимирович, как изменилось финансирование театров, музеев, библиотек?

- Культура больше не существует отдельно от экономики. Финансирование театров, музеев – это важнейшая составляющая экономики мегаполиса. Мы не курортная зона. Это значит, что к нам туристы едут за событиями: на фестивали, концерты.

В Большом Манеже недавно проходила выставка Фриды Кало – проект мировой значимости. Выставку посетили 350 тысяч человек, это абсолютный рекорд. Люди специально приезжали на выставку из других стран. Создание больших проектов, привлекательных не только для российского, но и для зарубежного туриста, претендующих на мировое лидерство — одно из самых важных направлений нашей работы сегодня.

Еще одно важное направление работы — интеграция с другими регионами России. Даже в Санкт-Петербруг многие группы едут через Москву как через транспортный хаб. Поэтому столица заинтересована в развитии культуры в соседних регионах. Это многое дает и нашей экономике.

- Какие еще события мирового масштаба пройдут в Москве в ближайшее время и вызовут интерес любителей культуры со всего мира?

- Во-первых, грандиозный Щукинский проект – выставка, которая в Париже уже вызвала огромный резонанс. В Москве готовится свой вариант. Мы покажем самую большую выставку импрессионистов, которую смогли собрать в партнерстве с нашими зарубежными коллегами. В Третьяковке продолжается выставка Мунка. А впереди – еще целый ряд грандиозных проектов. У нас нет проблем с тем, чтобы получить шедевры для выставок. Ни одна солидная галерея, ни один мировой музей не разрешит привозить произведения мирового уровня в страну или город, где есть проблемы с безопасностью, а экономика «лежит руинах». В Москву мировые шедевры мы привозим регулярно.

В прошлом году в столице состоялось 1700 выставок. То есть, в среднем, каждый день открывалось 4-5 новых экспозиций. Это показывает, что в экспертной среде царит полное взаимопонимание. Это позволяет нам осуществлять музейные проекты с участием крупнейших музеев мира.

- Москва - театральная столица России, здесь всегда много событий. Но в Год театра город наверняка приготовил что-то особенное…

- Через неделю Москва принимает эстафету марафона Года театра. Мэр Москвы принял специальную программу, посвященную Году театра. На нее выделены дополнительные 710 млн. рублей. Деньги пошли на постановку новых спектаклей. Получилось порядка ста дополнительных премьер. Качественные спектакли продолжают свою жизнь и после фестивалей. «Юнона и Авось» третий десяток лет на сцене. «Малыш и Карлсон» в Театре Сатиры – уже полвека.

Год театра – это не только возможность увидеть новые постановки, спектакли, но еще и подтверждение наших лидирующих позиций в мировом театральном искусстве. Поэтому хочу отметить, что блестяще прошли гастроли наших театров. В Германии Школа современной пьесы собирала аншлаги. Коллеги из Берлина уже предложили сделать выступления наших театров регулярными.

В январе в обновленном виде открылся музей Высоцкого. Сейчас это один из лучших музеев Москвы по продуманности.

- В апреле в обновленном виде стартовала «Московская музейная неделя». Что изменилось?

- Раньше у нас была традиция – третье воскресенье каждого месяца – день бесплатного посещения музеев. С точки зрения экономики нам все равно, когда музеи предоставляют этот день. Но получалось так, что раз в месяц открыты все музеи. Всего в Москве 450 музеев, 80 из них в подчинении нашего департамента. Сколько площадок человек успеет посетить за один день? Да и выходной далеко не у всех приходится на воскресенье.

Поэтому мы решили сделать музейной каждую третью неделю месяца. Внутри этой недели музеи вольны выбирать себе день, в который они будут работать бесплатно. Как правило, музеи сами между собой распределяют эти дни. В результате, москвичи получают возможность целую неделю бесплатно ходить по разным музеям. Решение уже доказало свою оправданность: посещаемость выросла на 22%.

- В прошлом году стартовала программа комплексного ремонта школ искусств «Искусство – детям». Что уже сделано?

- Программа предусматривает полную модернизацию комплекса наших творческих школ, всего их в городе 142. Это самая крупная в мире сеть творческого образования детей. В Москве с темой творческого образования связано примерно полмиллиона человек.

Два года назад мы провели анализ, который показал, что музыкальные инструменты, на которых мы учим ребят, старше их преподавателей. Правительство города выделило 8 млрд. рублей, которые сейчас тратятся на ремонт, закупку новых инструментов и специальной мебели.

В прошлом году мы отремонтировали 63 объекта, новые здания построили для 9 музыкальных школ.

Кроме того, каждый педагог школы искусств получает от мэра Москвы дополнительный грант – 140 тысяч рублей к зарплате ежегодно. Москва, кстати, – единственный регион в стране, где народный и заслуженный артист, достигший пенсионного возраста, ежемесячно получает от городского бюджета 30 тысяч рублей.

Мы построили великолепный зал «Зарядье», площадку мирового уровня. Так вот: на ней выступают те, кто еще недавно учился в наших школах искусств. Программа «Искусство – детям» многогранна и затрагивает не только учащихся и членов их семей, педагогов, но и вообще охватывает все творческое развитие Москвы как культурного центра на ближайшую перспективу.

- Вы и сами участвуете в спектакле-монологе «Рядом с Пушкиным»…

- Есть такой проект, Иосиф Леонидович Райхельгауз его инициатор. Я как действующий член Российской академии художеств занимался русской иконографией, в том числе окружением Александра Сергеевича Пушкина. Дело в том, что есть немало примеров путаницы в фактах, касающихся Пушкина и его близких. Особенно когда речь заходит о портретах. Пушкинистика – это не бронза памятников. Каждый исследователь может дополнить, исправить и уточнить факты. С мной в этой постановке участвует Евгений Анатольевич Богатырев, директор музея Пушкина. Мы хотим показать людям, что Пушкин –не только монумент на Тверском бульваре, но подвижная, живая история, которую надо читать без предвзятости.