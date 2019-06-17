Татьяна Журавлева: «Не надо превращать города в витрины - важнее сделать их функциональными»

Один из главных приоритетов государства в последние годы - формирование комфортной городской среды. Но что конкретно нужно жителям населенных пунктов, знают только они сами. Именно поэтому в рамках Агентства стратегических инициатив появился Центр городских компетенций и специальная программа «100 городских лидеров». Ее руководитель Татьяна Журавлева рассказала «КП», как и за чей счет будут меняться городские пространства.

АКСЕЛЕРАТОР ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ

- Расскажите, чем занимается ваш центр?

- Программа «100 городских лидеров» - это первый в России акселератор городских проектов. Когда она только создавалась, нам пришло неимоверное количество заявок. 7000 человек из 154 населенных пунктов вызвались менять свои города. Мы отобрали 25 из них. Это и малые города, и крупные (например, Ижевск, Тюмень, Челябинск), и территории присутствия госкорпорации Росатом. Мы с ними работаем на протяжении восьми месяцев, доводим проекты до ума.

- Кто эти люди: чиновники или обычные горожане?

- Особенность нашей программы в том, что мы собираем кросс-секторальные команды. В нашей стране этого еще не делал никто. Конечно, в идеале мы хотели, чтобы на старте к нам пришла команда, в которой есть и общественник, и предприниматель, и представитель муниципалитета. Но так не всегда получается. Если ответственного чиновника в команде нет, но есть стоящий проект, мы помогаем договориться с местными властями.

- Приведите пример, какие инициативы поступают?

- В Тюмени команда предпринимателей взяла в аренду озеро, которое было несколько лет заболочено. Вокруг него они хотят создать большой ивентпарк для жителей. В качестве партнера нашли девелопера. Теперь у них получается целый квартал с парком. При этом одна из важных составляющих наших программ - чтобы сами люди сказали про те условия, в которых они хотят жить. К примеру, что им не нужен еще один торговый центр, а нужна детская площадка. В итоге на озере строят огромный понтон, где будет проходить мероприятия на 6000 человек. Парк должен появиться уже в следующем году.

ТРИ ГОДА НА СОГЛАСОВАНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ САМОКАТОВ...

- То есть, это окупаемая история? Что-то среднее между коммерческим проектом и развитием социальной инфраструктуры?

- Хотелось бы, чтобы это была история про бизнес. Городское предпринимательство - очень большая проблема в нашей стране. Сами мы деньгами помочь не можем, но помогаем найти финансирование. И если история яркая, то ей как правило интересуется бизнес и она становится самоокупаемой. Наша задача - снять нагрузку с государства и убрать административные барьеры для предпринимателей. И при этом важно поднимать малый бизнес, который не пускают на городские территории. К примеру, вы знали, что для того, чтобы открыть стойку электрических самокатов, нужно пройти трехлетний этап согласования?!

- Да ладно! Они уже из моды уйдут за это время...

- Это реальная история из Севастополя. Три года команда не может получить разрешение. За последние три месяца они установили только одну стойку вместо 100 запланированных. Идет согласование с тремя департаментами внутри региона и с двумя департаментами внутри муниципалитета. Очень сложная история. Если мы считаем, что открыть кафешку или провести какое-то мероприятие в парке очень просто, все не так. На самом деле, это целый ад. Мы стараемся все эти преграды снять и стимулировать малый бизнес быстрее развиваться.

- Будете ли на основе удачных проектов делать какие-то универсальные решения, которые можно было бы масштабировать в других городах?

- Нам очень хочется прийти к такой истории. Мы как раз, в том числе, по такому принципу и отбирали проекты. У нас точно возникнет история с тиражируемыми решениями под парки, пляжи, реки и озера. Все, что связано с водоемами, - больная тема в наших городах. Вода находится в федеральной собственности, земля - в региональной, муниципальной или частной. Плюс есть экологи. Договориться со всеми - целая эпопея. Поэтому мы хотим предложить пошаговый рецепт.

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ КРАСИВО В ГОРОДЕ? СПРОСИ ЛЮДЕЙ КАК!

- На форуме вы презентовали карту городских сообществ. Что это такое и зачем нужно?

- Мы попытались посмотреть на город не через улицы, дома и дороги, а через людей, которые в нем живут: какие группы и где чаще всего находятся, что им интересно, какие у них запросы. Например, мы выяснили, что в Кронштадте молодежь проводит время не в центре, а на фортах. Причем на закрытой территории, куда они нелегально проникают. Значит, им нужно не запрещать туда ходить, а создать условия и инфраструктуру. Чтобы они там не сидели и пиво пили, а чтобы проводили время более интеллектуально, задорно и весело. А для этого первый шаг - поговорить с ними.

- Такой соцопрос получается...

- Это будет сервис, который мы хотим доработать к концу года. Его суть - показать руководителям муниципальных и региональных властей, как выглядит их город глазами людей. То бишь здесь вам нужен торговый центр, здесь - детские площадки, коворкинги, административные здания. Для предпринимателей это тоже хорошая история. Они смотрят и понимают трафик, который там есть, и видят пустые ниши. Наконец, это выгодно для общественников, которые могут увидеть, где у них есть единомышленники, и объединиться. Такой сервис мы презентовали на примере Кронштадта. Сейчас надеемся сделать еще несколько городов.

«100 ГОРОДСКИХ СУМАСШЕДШИХ»?

- Как чиновники воспринимают ваши инициативы?

- Когда мы только начинали, нам говорили, что проект называется не «100 городских лидеров», а «100 городских сумасшедших». Но на самом деле чиновники очень рады. Обычная реакция: а что, так можно было? То есть не нести издержки на содержание объекта, а отдать это на откуп бизнесу или общественникам? А как это правильно оформить? Они вступают в активный диалог, особенно мэры городов.

- Но что-то же чиновники должны сделать? Они же для этого и нужны...

- Мы не хотим превращать города в витрину. Если город превращается в витрину, рано или поздно кто-то бросит в нее камень. Нам важно сделать пространство функциональным. Например, в Выксе (Нижегородская область. - Ред.) местная команда благоустраивает дворы. Муниципалитет говорит: я сделаю базовые вещи, поменяю асфальт и подведу коммуникации, а все остальное делайте вы. И они сейчас делают арт-двор. Очень крутая история. А соседний двор будет совсем другим, потому что там другое сообщество. Осенью увидим результат.

«НЕ МОСТЫ, А ТОЧЕЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО»

- Если какой-нибудь активный человек хочет к этой истории присоединиться, как это можно сделать?

- Портал 100gorodov.ru – наша краудсорсинговая платформа. Там есть возможность подать свой проект. Любой гражданин или команда могут предложить свою идею, мы проведем премодерацию, поможем проект доупаковать. Например, уже тиражируемый проект «Краски улиц»: это инициатива школьников из Марий Эл, которые сами решили закрасить вандальные надписи на стенах рядом со школой детскими рисунками. А теперь мы запустили этот проект на всю страну: уже сейчас в любом городе страны можно указать места, которые нуждаются в закрашивании. Отправить заявку можно на нашей платформе. Наша задача - создать некую карту России через проекты. Чем больше там появится проектов и городских лидеров, тем лучше. А затем нужно, чтобы в городе появились некоммерческая организация или предприниматель, которые готовы заниматься реализацией этих проектов. Мосты мы строить не можем, а вот историю с точечным благоустройством - вполне.