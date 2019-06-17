2019-06-17T17:42:38+03:00
Дом. Семья

Посетители московского зоопарка забросали вольер медведицы Розы мусором

Из бассейна, в котором питомица ловит рыбу, постоянно достают пластиковые бутылки
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Оказывается, смотрители зоопарка постоянно выгребают из бассейна медведицы мусорОказывается, смотрители зоопарка постоянно выгребают из бассейна медведицы мусорФото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

Московский зоопарк пожаловался в соцсетях на посетителей, которые мусорят в вольерах животных. В его Instagram опубликовано видео с одной из местных звезд - медведицей Розой. Время от времени в бассейн к «девочке» запускают живых карпов, чтобы она не забывала свои природные навыки и инстинкты. Роза не сразу бросается за рыбой. Сначала она, по самые уши погрузив морду в воду, изучает траекторию движения карпов, медленно идет за ними. И вдруг р-р-р-раз! - молниеносное движение лапой и вот уже рыба бьется у нее в пасти.

moscow_zoo_officialmoscow_zoo_official
Посетители московского зоопарка забросали вольер медведицы Розы мусором
1400 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На этом видео из Московского зоопарка видно, что в воде, в которой плещется медведица, плавают пластиковые бутылки и бумажки.

«Нередко в бассейн попадают посторонние предметы - посетители роняют их по неосторожности или кидают специально, - говорится в описании к видео. - Тем самым подвергая опасности здоровье животного и нарушая правила посещения зоопарка. Казалось бы, пластиковая бутылка, брошенная в вольер медведицы, не может нанести вреда. Как бы не так. Любой посторонний предмет потенциально опасен. И мы убедительно просим наших дорогих гостей не бросать ничего в вольеры, а также тщательно следить за детьми, чтобы их игрушки или еда не оказались в вольере».

Оказывается, смотрители зоопарка постоянно выгребают из бассейна медведицы мусор.

«Мы очень любим Розу, как и других обитателей зоопарка, заботимся о ней и хотим, чтобы ее жизнь была благополучной, здоровой и долгой. Надеемся, что вы поможете нам в этом».

На видео есть фрагмент, когда медведица достает из воды пластиковую бутылку и, чувствуя, что там было что-то съестное. Пытается ее разгрызть. Проглоченный пластик вряд ли добавит животному здоровья, согласитесь.

Посетителей убедительно просят выбрасывать мусор не в вольеры к животным, а в специальные корзины - урны рассредоточены по всей территории зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат
На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение
1500 артистов спели в Карелии
Депутаты парламента Литвы призвали Adidas отказаться от товаров с символикой СССР
Пьяный мужик ногой разбил окно администрации Одинцовского района
Власти Евросоюза обеспокоены ситуацией в Черном море
Моряки с атакованного в Оманском заливе танкера отправятся в Россию
В МИД России ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний
Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с официальным визитом
В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения о минировании
Орешкин назвал назначение Бабича в Минэкономразвития усилением министерства
В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности
В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертников
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках США против России
Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter
В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск
Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы
В Домодедово появились лазерные алкотестеры
Александр Калягин опроверг информацию о своей госпитализации
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития