Московский зоопарк пожаловался в соцсетях на посетителей, которые мусорят в вольерах животных. В его Instagram опубликовано видео с одной из местных звезд - медведицей Розой. Время от времени в бассейн к «девочке» запускают живых карпов, чтобы она не забывала свои природные навыки и инстинкты. Роза не сразу бросается за рыбой. Сначала она, по самые уши погрузив морду в воду, изучает траекторию движения карпов, медленно идет за ними. И вдруг р-р-р-раз! - молниеносное движение лапой и вот уже рыба бьется у нее в пасти.

moscow_zoo_official Посетители московского зоопарка забросали вольер медведицы Розы мусором

На этом видео из Московского зоопарка видно, что в воде, в которой плещется медведица, плавают пластиковые бутылки и бумажки.

«Нередко в бассейн попадают посторонние предметы - посетители роняют их по неосторожности или кидают специально, - говорится в описании к видео. - Тем самым подвергая опасности здоровье животного и нарушая правила посещения зоопарка. Казалось бы, пластиковая бутылка, брошенная в вольер медведицы, не может нанести вреда. Как бы не так. Любой посторонний предмет потенциально опасен. И мы убедительно просим наших дорогих гостей не бросать ничего в вольеры, а также тщательно следить за детьми, чтобы их игрушки или еда не оказались в вольере».

Оказывается, смотрители зоопарка постоянно выгребают из бассейна медведицы мусор.

«Мы очень любим Розу, как и других обитателей зоопарка, заботимся о ней и хотим, чтобы ее жизнь была благополучной, здоровой и долгой. Надеемся, что вы поможете нам в этом».

На видео есть фрагмент, когда медведица достает из воды пластиковую бутылку и, чувствуя, что там было что-то съестное. Пытается ее разгрызть. Проглоченный пластик вряд ли добавит животному здоровья, согласитесь.

Посетителей убедительно просят выбрасывать мусор не в вольеры к животным, а в специальные корзины - урны рассредоточены по всей территории зоопарка.