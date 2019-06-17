Почему нынешние 16-летние не идут работать дворниками и грузчиками

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении россиян к возможности для подростков получить первый опыт работы до достижения совершеннолетия. Подавляющее количество респондентов (83%) высказались за то, чтобы подростки начинали трудовую деятельность до 18 лет. Три четверти россиян сами начали работать до достижения совершеннолетия, уточнили социологи.

Однако самих подростков социологи не спросили, хотят ли они работать? Лица младше 18 лет в опросе не участвовали. Почему — корреспондент «КП» спросил у директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

- Для того, чтобы опрашивать людей младше 18 лет нужно особое разрешение правительства, - ответил социолог.

Вот так у нас сейчас берегут молодежь от стрессов. Кстати сам социолог рассказал, что он начал работать в возрасте 16 лет. Точно так же, как от стрессов при опросе, государство бережет молодежь и от раннего трудоустройства.

- По моей оценке среди людей младше 18 лет работают менее 10%, - сказала «КП» старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. - Люди подросткового возраста — это школьники, поэтому как правило они устраиваются только на сезонную работу в летние каникулы. Но главное в том, что работодатели боятся брать несовершеннолетних. У меня тоже есть подросток, которому 16 лет, и он очень хочет работать, но его никуда не берут. Более того, отдавать подростков на работу боятся и сами родители. В нашей стране сложилась такая практика, что если человек младше 18 лет начинает работать, то к нему могут просто прийти органы опеки. И спросить, почему ребенок работает, если обязанность родителей его содержать. И этот разговор может зайти куда угодно — вплоть до лишения родительских прав.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский начал работать, как и большинство людей его поколения, в 15 лет. И он тоже полагает, что избыточная забота защищают права молодежи, а только замедляют процесс взросления.

- Существует большое количество ограничений: и по режиму работы, и по отраслям, - сказал «КП» сенатор. - Подростков нельзя вовлекать в машиностроение, судостроение, крупное строительство. Поэтому они, в основном, работают курьерами, в сфере услуг и питания. Когда я был подмосковным школьником, то я себе на футбольный мяч зарабатывал тем, что брал тяпку и обрабатывал грядку в подсобном хозяйстве.

По мнению политика, нужно возрождать систему УПК (учебно-производственных комбинатов) при школах. В былые времена один раз в неделю старшеклассник проводил один день в неделю в УПК: и профессию получал, и денежку какую-то зарабатывал. А учили там, в основном, мальчиков — на слесарей и токарей (чего сейчас с несовершеннолетними делать нельзя), а девочек — на швей и поваров.

- К сожалению, с реформой школьного образования система УПК погибла, - резюмирует сенатор. - А вместе с этим уникальным способом трудового обучения у подростков сократилась возможность для трудоустроиться.

Вернемся к социологическому опросу ВЦИОМ. Раньше свой первый заработок в стране люди часто получали в возрасте 13-15 лет (такой ответ дали 35% опрошенных). Только каждый четвертый приступил к трудовой деятельности после 18 лет. Зато каждый двадцатый - добыл копеечку раньше 10 лет. Это, пожалуй, по меркам мирного времени чересчур. Но можно констатировать - россияне, в целом, не против если их дети начнут подрабатывать, начиная со старшей школы. И даже объясняют почему: чтобы помогали семье (37% ответов), чтобы уважали чужой труд (27%), чтобы не шатались на улицах и не сидел в смартфонах (18%).

КАКОЙ БЫЛА ПЕРВАЯ РАБОТА РОССИЯН

Топ-6 самых популярных ответов:

Уборка урожая (работа в колхозе) - 14%

Рабочий на заводе - 8%

Торговец на рынке - 7%

Грузчик - 5%

Строитель - 4%

Дворник - 4%