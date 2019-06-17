И бесконечно длинные ноги: 51-летняя Ольга Кабо загорает в бикини

Лето только началось, а звезды уже начали разлетаться на отдых в теплые края. Актриса Ольга Кабо выбрала для отпуска солнечную Турцию: 51-летняя звезда экрана остановилась на пятизвездочном курорте в Кемере. Выждав несколько дней, пока ее кожа покроется золотистым загаром, Кабо сфотографировалась для Инстгарама. И как всегда получила от поклонников массу комплиментов.

На снимке Ольга загорает в черном бикини в ретро-стиле с высокой талией. Элегантный купальник актриса дополнила черной шляпкой и солнцезащитными очками в массивной оправе. На фото ее ноги сняты с такого ракурса, что кажутся особенно длинными. Но даже без учета мастерства фотографа стоит признать: артистка в великолепной форме и выглядит гораздо моложе своих лет.

- Ну, вот! Немного подзагорела, теперь можно и фотографиями поделиться! - подписала актриса эффектный кадр. - Отдыхаю и радуюсь жизни! Чего и всем желаю!

kabo_olga Ну, вот! Немного подзагорела , теперь можно и фотографиями поделиться!

В отпуск Ольга Кабо отправилась вместе с семьей: актриса воспитывает шестилетнего сына Витю в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Супруги вместе уже больше десяти лет. Сына Ольга Кабо называет «настоящем чудом». Актриса родила его в 44 года, после того, как она сама признается, попросила ребенка у Бога. В этом году Витя готовится пойти в первый класс. Так что в Турцию звездное семейство улетело после того, как мальчик отметил выпускной в детском саду.

От первого брака у Ольги есть дочь Татьяна — она уже взрослая 20-летняя барышня. Татьяна занимается балетом: девушка окончила Академию хореографии при Большом театре, а сейчас стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа. Недавно у дочери Кабо состоялась защита дипломной работы. Звездная мама сидела в зрительном зале и очень переживала за свою наследницу.

kabo_olga Мой Выпускник! Мой сын! Моя жизнь! Садик закончен- мы готовы к отпуску))) Заслужили! До свидания, @schoollider , до свидания, Москва! Летим к солнцу , к морю !!! Всем хорошего дня) #ольгакабо #кабомама #кабомамасын #витюша #кабопутешественник Фото @alexander_loginovsky

В семье Ольги царит культ здорового питания, во многом именно благодаря ему и мама, и дочка сохраняют стройность. Кабо - поклонница фитнеса и регулярно тренируется в спортзале. Ольга сидит на специальной диете и ест блюда, приготовленные без глютена и дрожжей.

- Мой рацион состоит в основном из овощей- в любом количестве, рыба, мясо и птица не возбраняются, - рассказывала актриса в интервью «КП». - Но сырые овощи и фрукты рекомендованы лишь в первой половине дня, во второй половине их можно есть только в приготовленном виде, потому что вечером они утяжеляют процесс пищеварения, и желудок из-за этого не может должным образом отдохнуть во время сна. Очень важно тщательно пережёвывать пищу, не перехватывать всухомятку, а также не пить жидкость во время еды - только через 20 минут. Я давно не ем ничего жареного, жирного, дома готовлю всё либо на пару, либо запекаю или тушу. Использую только растительные масла. Сахар заменяю стевией, это такая трава со сладким вкусом, добавляю её в заварочный чайник. Единственное, от чего не могу отказаться, это от перца - обожаю все острое, хотя и понимаю, что это очень вредно. Еще один секрет - надо пить много воды. Мое утро начинается со стакана воды с выжатым туда лимончиком. Такой напиток выводит токсины из организма, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.