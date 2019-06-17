2019-06-17T18:35:47+03:00
Общество

Главному храму Росгвардии передали частицы мощей Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Спиридона Тримифунтского

Поклониться им могут все желающие
Ася ХОВАНСКАЯ
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Главному храму Росгвардии в честь святого князя Владимира передали ковчег со святынями. Фото: Владимир НиколайчукГлавному храму Росгвардии в честь святого князя Владимира передали ковчег со святынями. Фото: Владимир Николайчук
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В понедельник по благословению Патриарха Кирилла главному храму Росгвардии в честь святого князя Владимира передали ковчег со святынями. В нем находятся частицы мощей апостола Андрея Первозванного, святого великомученика Георгия Победоносца и святителя Спиридона Тримифунтского.

- За свою почти вековую историю соединение с божьей помощью прошло через многие суровые испытания. И сегодня, в этот знаменательный день, мы принимаем воинский походный ковчег с мощами святых покровителей воинства и воинскую походную хоругвь, - заявил на церемонии командир Отдельной дивизии оперативного назначения им.Дзержинского войск национальной гвардии РФ генерал-майор Дмитрий Черепанов.

Передали в дивизию и воинскую походную хоругвь с изображением Андрея Первозванного.

- Уверена, что переданные нами святыни послужат укреплению духа военнослужащих, сотрудников Росгвардии и прихожан Князь-Владимирского храма, - отметила президент Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева.

Поклониться мощам смогут все желающие, поскольку храм находится не на территории воинского соединения.

Напомним, храм в подмосковной Балашихе был заложен в 2016 году. Этой весной на нем установили крест, купол весом 11 тонн и 14 колоколов.Завершить строительство планируют в 2020 году, ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира - покровителя Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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