Не только Смолов - аспирант: Пять самых умных футболистов России

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов не знает отдыха. После насыщенного футбольного сезона игрок взялся за образование и успешно защитил выпускную работу. Фёдор учился на факультете социальной информатики в Саратовском государственном университете. Название выпускной работы прилежного ученика: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Пока Смолов не стал кандидатом наук, так как не защищал диссертацию, но футболист официально окончил аспирантуру.

Смолов - далеко не первый образованный российский футболист. Звёзды сборной в последние годы умудряются совмещать учёбу и профессиональную карьеру.

Кержаков - государственный управленец

Александр Кержаков успешно отучился в Инженерно-экономическом университете Санкт-Петербурга. Лучший бомбардир в истории российского футбола поступил в высшее учебное заведение ещё до тридцати лет. Кержаков выбрал факультет после личной беседы с ректоратом университета. В итоге в 2013-м году Александр получил диплом по специализации «Управление государственными и муниципальными учреждениями».

Футболист ранее объяснял свой выбор тем, что после завершения карьеры хочет помогать людям.

Пока образование Кержакову не пригодилось. Политическую карьеру бомбардир так и не начал. В настоящее время тренирует юношескую сборную России.

Александр Кержаков успешно отучился в Инженерно-экономическом университете Санкт-ПетербургаФото: Александр ГЛУЗ

Аршавин - инженер по производству одежды

Андрей Аршавин ещё до того, как стал знаменитым, поступил в Институт Технологии и Дизайна. Аршавин всегда был реактивен на поле и выбрал для обучения химико-технологический факультет, но школьные знания ему не пригодились. Аршавин дорос до сборной России, позже сам футболист признавался, что обучаться становилось всё сложнее.

В итоге Аршавин перевёлся на факультет технологии и дизайна одежды, который с успехом и закончил. Однако называть Аршавина дизайнером - совсем неправильно. Футболист всегда поправляет, что является технологом одежды.

Тема диплома Аршавина «Разработка технологии процесса изготовления спортивной одежды».

Аршавин старался использовать диплом по назначению. Ещё в Англии запустил свой собственный бренд Arshavin, который включал в себя детскую, молодёжную и мужскую одежду.

Андрей Аршавин ещё до того, как стал знаменитым, поступил в Институт Технологии и ДизайнаФото: EAST NEWS

Игорь Акинфеев - нефтяник

Игорь Акинфеев, в отличие от бывших партнёров по сборной России, пока только начал свой студенческий путь. Акинфеев в прошлом году поступил в Университет нефти и газа имени Губкина. Вратарь блистательно справился со вступительными экзаменами, набрав 78 баллов из 82 возможных и начал обучаться на вечернем отделении по направлению «Менеджмент». В своей конкурсной группе вратарь ЦСКА опередил всех абитуриентов.

Акинфеев отметил, что пока не задумывается о том, что будет работать именно по специальности. Поступил же в вуз для повышения грамотности в вопросах нефтегазовой промышленности.

Игорь Акинфеев, в отличие от бывших партнёров по сборной России, пока только начал свой студенческий путьФото: Евгения ГУСЕВА

Роман Широков - юрист

Роман Широков - гордость Российского государственного социального университета. Футболист умудрялся совмещать образование и большие победы. Студенческое время совпало с главными успехами «Зенита» в Европе. Широков закончил вуз в 2010-м году.

Юристом Широков так и не стал, но зато полюбил учиться и получил второе образование. Уже после завершения карьеры футболист решил остаться в спорте и успешно окончил программу для магистров в Высшей Школе Экономики по направлению «Спортивный менеджмент».

Пока успешно применить новые знания у Широкова не получилось. В минувшем сезоне экс-игрок сборной России ушёл из «Динамо», где он занимал должность спортивного директора.

Роман Широков - гордость Российского государственного социального университетаФото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Булыкин - кандидат педагогических наук

Новоиспечённый кандидат в Мосгордуму Дмитрий Булыкин успевал не только поражать ворота, но и преуспевать в учёбе. У Булыкина стандартный вуз для футболиста - РГУФК. Отличие от типичного спортсмена в том, что экс-нападающий сборной России защитил диссертацию и стал кандидатом педагогических наук. Интересно, что в Нидерландах, где он выступал за «Ден Хааг» и «Аякс» его даже называли доктором Булыкиным из-за учёной степени.

Новоиспечённый кандидат в Мосгордуму Дмитрий Булыкин успевал не только поражать ворота, но и преуспевать в учёбе. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

А КАК У НИХ?

Одним из самых образованных футболистов мира считается японец Юто Нагатомо. Защитник «Галатасарая», известный по выступлениям за «Интер», получил учёную степень по экономике в престижном университете Токио и даже выпустил две книги.

yutonagatomo55 Юто Нагатомо

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«Развитие наукоемкого сектора в современной России»: Футболист Смолов окончил аспирантуру в Саратовском госуниверситете

Все его научные публикации объединены с одним соавтором (подробности)