Земляничное полнолуние 17-18 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция

С точки зрения астрономическое полнолуние с романтичным и вкусным названием — земляничное - уже наступило. Луна вошла в эту фазу в понедельник, 17 июня, в 11 часов 31 минуту по московскому времени, уточнили в Московском планетарии. Полюбоваться же полной Луной можно будет в ночь на вторник, 18 июня (она видна на все 100 процентов). И следующей ночью лунный диск еще будет практически круглым, виден на 99%.

Земляничная Луна: прямая трансляция.Готовы увидеть первое летнее полнолуние? Оно ещё называется земляничным , потому что выпадает на сезон сбора этой сладкой ягоды. В ночь на 18 июня Комсомольская правда покажет это астрономическое явление во всей красе. Начало трансляции - 01:00 мск

Главное, чтобы облака не помешали. Москвичам, например, повезло: погода хорошая, ночи теплые, так что вполне реально совместить вечерние прогулки с астрономическими наблюдениями. Восход Луны 17 июня в 21.17, закат в 3.58 утра, 18 июня восход в 22.13, закат в 4.39 (впрочем, в это время сейчас уже совсем светло).

Почему нынешнее полнолуние - земляничное? Самое подробное объяснение дали эксперты NASA. Они же рассказали, что у июньского полнолуния, которое случается близко к летнему солнцестоянию, есть и другие имена:

Земляничное - потому что в это время созревает земляника. Как у нас, так и за океаном. Земляничным именовали июньское полнолуние индейцы Северной Америки.

Медовое (по-английски Honey Moon или Mead Moon) - потому что первый сбор меда приходится на весну или начало лета, в зависимости от региона. И к июньскому полнолунию всегда есть свежий мед, так что его еще и самым сладким полнолунием года называют.

Розовое - потому что в коне июня диск нашего спуника часто приобретает розоватый оттенок. В преддверии летнего солнцестояния, солнце поднимается над горизонтом максимально высоко, Луна, наоборот, ниже, чем в другое время года, такое ее положение влияет на видимый нами оттенок.