Ведущая «Дома-2» потратила на день рождения 10-летней дочери 5 миллионов

Ведущая «Дома-2» 36-летняя Ксения Бородина сейчас замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым - пара воспитывает дочь 3-летнюю Теону. Вся семья души не чает и в старшей дочери Ксении: Марусю телеведущая родила в первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым.

На днях Марусе исполнилось 10 лет и ведущая «Дома-2» устроила для дочери роскошный праздник, на который были приглашены друзья девочки с родителями.

Ксения не жалела денег на торжество.

Дочь Ксении Бородиной Маруся с главной звездой вечеринки - Тимой БелорусскихФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Во-первых, для детворы устроили дискотеку с участием аниматоров, шоу-балета «Тодес» и кумира 10-летней именинницы. Главной звездой праздника стал 20-летний уроженца Минска Тима Белорусских. Кумир молодежи пел свои хиты («Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка» и с десяток других). Гонорар популярного балета: от 300 тыс.руб., а кумира детворы - около 1 млн. руб. Учитывая гонорары аниматором, только развлекательная часть праздника обошлась в среднем в 2 миллиона.

Во-вторых, был очень красивый декор и популярные детские развлечения (мастер-классы, бумажная дискотека и др.) На это ушло около 100 тыс.руб.

Именинница с тортомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Праздник проходил в детском семейном ресторане, одним из совладельцев которого является ведущая «Дома-2», поэтому за аренду платить не пришлось. А вот угощения были шикарные - отдельный стол для взрослых и для детей. Торт от известного кондитера Рената Агзамова (от 50 тыс.руб.) и множество сладостей от кондитерских Сергея Жукова и его жены Регины Бурд (от 50 тыс. руб.).

Скорее всего, на первый юбилей дочери Ксения Бородина потратила не менее 5 миллионов рублей. Среди гостей было много подруг ведущей «Дома-2», в том числе Айза Долматова, Ольга Орлова, Дарья Пынзарь.

На днях Марусе исполнилось 10 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Друзья и коллеги хвалили Ксению Бородину за исполнения мечты дочери, ведущая «Дома-2» не отрицает, что готова потрудиться, чтобы сделать счастливым своего ребенка. «Я буду стараться все твои мечты вопрошать в реальность, люблю тебя больше жизни, надеюсь, что ты запомнишь этот праздник и ты всегда будешь самой счастливой, - с такими словами Ксения обратилась к дочери в инстаграм. - Тима молодец! Дети не могли поверить своим глазам, мне кажется, если бы Сережа Жуков пришёл ко мне на др в 10 лет или «Иванушки», то я бы с ума сошла. Мару скромняга, но я знаю что она была счастлива как никогда...»