Бортпроводники «Аэрофлота» оказали экстренную помощь пассажиру рейса Екатеринбург-Москва

Бортпроводники «Аэрофлота» оперативно оказали первую помощь пассажиру, летевшему рейсом SU1411 Екатеринбург – Москва. Во время полета мужчина почувствовал себя плохо и пожаловался на неважное самочувствие сотрудникам авиакомпании. Бортпроводники среагировали моментально: максимально откинули спинку кресла, измерили мужчине давление и дали валидол.

- Для оказания дальнейшей медицинской помощи пассажир был размещен на двух свободных креслах в хвостовой части самолета, где бортпроводниками оказывалась терапевтическая помощь с использованием кислородного баллона, присутствовала положительная динамика, - рассказали «КП» в пресс-службе «Аэрофлота».

По свидетельствам очевидцев, после оказанной бортпроводниками медицинской помощи мужчине стало лучше. Пассажир вернулся на свое место. Все оставшееся до приземления время бортпроводники наблюдали за ним и держали ситуацию под контролем. К счастью, все обошлось: состояние пассажира стабилизировалось, он чувствовал себя хорошо. Тем не менее, по прилету экипаж вызвал врачей для медицинского осмотра. После приземления мужчина вместе со своей супругой в сопровождении медицинского персонала самостоятельно вышел из самолета и зашел в здание аэропорта, где его осмотрели врачи.

Позже клиент «Аэрофлота» рассказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил экипаж рейса за «моментальное реагирование и оказанную медицинскую помощь». По его мнению, бортпроводники действовали в этой ситуации профессионально и сработали «на отлично».

Инцидент на рейсе Екатеринбург-Москва произошел еще 10 июня. Однако широко известно о нем стало только сейчас, после того, как другой пассажир самолета рассказал СМИ свою версию случившегося. По словам молодого врача из Екатеринбурга Всеволода Дунаева, именно он оказал почувствовавшему себя плохо пассажиру первую помощь и спас его, так как бортпроводники, по его мнению, пребывали в растерянности.

- Почти после взлета ко мне подошел друг и сказал, что нужен врач. Я подошел: бортпроводники не знали, что делать, что-то крутились туда-сюда, ничего достать не могли, - рассказал Всеволод интернет-порталу Е1 (https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66127135.html). - Там был мужчина 55 лет примерно. Я померил давление, заподозрил у него инфаркт миокарда. У него были все симптомы: боль за грудиной, плохое самочувствие.

По словам Дунаева, он порекомендовал перевести пассажира в бизнес-класс. Однако в итоге его разместили в хвостовой части самолета, где оказали первую помощь, надев кислородную маску. Всеволод подтверждает, что мужчине стало лучше, и его состояние стабилизировалось. Но при этом добавляет, что пассажира забрала реанимация — что явно противоречит словам очевидцев, наблюдавших, как мужчина покинул самолет самостоятельно в сопровождении жены и медиков.

Возможно, желание публично покритиковать действия бортпроводников «Аэрофлота» возникло у екатеринбургского врача после того, как он несвоевременно получил багаж: судя по всему, молодой человек был явно раздосадован именно этим. В интервью порталу Е1 Всеволод подчеркнул, что авиакомпания не извинилась перед ним за задержку чемоданов.

Напомним, ранее руководство аэропорта «Шереметьево» не раз заявляло о возникших проблемах с обработкой багажа. Ситуацию с задержками чемоданов обещали нормализовать к концу июня. Администрация аэропорта не раз приносила пассажирам извинения и просила отнестись к ситуации с пониманием. В качестве компенсации за задержку пассажирам Шереметьево была предложена услуга по оформлению бесплатной доставки багажа до дома.