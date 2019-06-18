Больная раком Александра Яковлева озвучила свое последнее желание

Борющаяся с онокологическим заболеванием актриса Александра Яковлева сделала страшное признание. Звезда заявила, что врачи отвели ей примерно три месяца.

60-летняя актриса Александра Яковлева за время борьбы с раком похудела на 20 килограммов. Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" два года принимает тяжелые лекарства. "В больницу меня привезли недвижимую и не говорящую. Сказали дочери, что мне осталось жить не больше трех месяцев", - рассказала она в эфире программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!".

По словам кинозвезды, в последнее время с ней происходят "жуткие вещи". Сначала она разругалась с подругой, а потом ее предал самый близкий человек. "Он знал, в каком я была состоянии, когда узнала о страшном диагнозе, и он меня предал... От этого предательства все в моей душе перевернулось", - заявила Яковлева. При этом она не назвала имя того, кто причинил ей боль.

Артистка также заметила, что сейчас ей приходится пить чудовищные и невыносимые препараты. Как призналась Яковлева, когда она узнала о страшном диагнозе, то последней отдушиной для нее стала работа. Драматург Татьяна Москвина поставила ради Александры Яковлевой бенефисный спектакль.

Актриса пригласила поклонников посетить представление, чтобы последний раз увидеть ее на сцене. "Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают", - попросила знаменитость.

Актриса пригласила поклонников посетить представление, чтобы последний раз увидеть ее на сцене. Фото: кадр программы «Привет, Андрей!»

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, узнав о последнем желании знаменитости, не мог сдержать эмоций. Он призвал россиян исполнить последнее желание звезды.

"Много ли найдется сегодня примеров публичных людей, которые не только сообщат о том, что находятся на тяжелой стадии заболевания онкологией, но еще и не опустят руки. Казалось бы, логичной была бы просьба в такой ситуации о деньгах либо о дорогостоящих лекарствах, но нет. Вместо этого звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" Александра Яковлева просит прийти к ней на спектакль, который поставила специально драматург Татьяна Москвина. Именно в таком состоянии Яковлева собирается вернуться на сцену в спектакле-бенефисе. Хочется всех коллег и поклонников артистки призвать приехать в город Пушкин 19 июня в 19:00 и зарядить Александру приятными эмоциями. Если будет аншлаг, то я уверен, что этот факт продлит жизнь прекрасной артистки. А Андрея Малахова хочется поблагодарить за этот эфир, за то, что дал Александре выговориться, за то, что помогает", - заявил "КП" эксперт.