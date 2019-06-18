В России появится сеть кооперативных магазинов

Не впервые, но, похоже, на сей раз все серьезно… Минсельхоз планирует упростить для российских фермеров процедуру создания торговых точек. Работать они будут по тем же принципам, что и кооперативные магазины в СССР, когда каждый пайщик имеет свою долю и экономический интерес в общем деле. Подробнее об этом «КП Капитал» рассказал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

- В начале лета была утверждена комплексная программа развития сельских территорий, - напомнил политик. - С магазинами в некоторых местах просто беда. Люди производят продукцию, а ее ни продать, ни купить негде. На развитие села выделяли всего 17 - 19 миллиардов рублей на год. Но теперь стартует пятилетка, когда государство вложит 2,3 триллиона. В рамках этой программы начнут создаваться фермерские и кооперативные торговые площадки.

По словам председателя аграрного комитета, будет восстанавливаться программа кооперации, когда производители и продавцы смогут объединить свои усилия и торговать в небольших магазинах на взаимовыгодных условиях. До сих пор большинство селян чаще всего сдавали свой урожай крупным оптовикам за минимальную цену либо искали посредника для продажи выращенной продукции.

В качестве примера Владимир Кашин назвал Воронежскую область, где проект уже работает:

- В некоторых районах Воронежской области вся цепочка - от земли до заготовительной конторы, магазина и ресторана - восстановлена и функционирует на сто процентов. И этот опыт мы собираемся применять по всей стране.

К идее кооперативных и фермерских магазинов многие эксперты относятся скептически. К примеру, главный редактор «Финансовой газеты» и модератор Дискуссионного клуба «Актуальные проблемы экономического развития России» Константин Смирнов полагает, что эти торговые точки, даже если и откроются, мгновенно окажутся под давлением местных чиновников и полиции, а потом их замучит Роспотребнадзор.

- У фермеров есть практика: открывать свои мини-магазины на территории личного фермерского хозяйства - и к ним приезжают люди из округи. Фермеры не рекламируют свои магазинчики, чтобы не светиться перед государством. Рекламу им создает сарафанное радио: один человек попробовал, ему понравилась натуральная продукция, он поделился с другим своим впечатлением, и так создается клиентура, - сказал «КП Капитал» Константин Смирнов. - Я лично был в такой торговой точке, которую держит подмосковный фермер, имеющий 60 голов скота, и продает там все свои молочные продукты - от молока до сыра. Вот к нему проверяющие не ездят, потому что магазинчик находится на той территории, которую он взял в аренду. А если появится кооперативный магазин от нескольких хозяйств и он будет стоять на нейтральной территории, то его просто замучают проверками вопреки всем усилиям Минсельхоза. Все, как коршуны, просто набросятся и разорят штрафами.

ЦИФРА НОМЕРА

10 000 бургеров «Биг Кинг Экстра»

Полтора миллиона рублей может заплатить Burger King за рекламные слоганы «Раскурячь их всех!», «Окурительный чикен фри», а также за массовую рассылку по базе электронных адресов с посылом - «Раздаст по Е-баллам за кофе». На эту сумму в ресторанах сети можно купить 10 тысяч бургеров «Биг Кинг Экстра» стоимостью 150 рублей за штуку (цена на сайте компании 17.06.19).

Дело на Burger King завели в Московском УФАС России. Эксперты совета по рекламе при столичном ведомстве высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы.

Решение о том, проштрафилась ли сеть, будет принято 26 июня. Если вину Burger King докажут, наказание за каждое нарушение может составить до 500 тысяч рублей, сообщают на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Напоминаем, что использование бранных слов в рекламе запрещено частью 6 статьи 5 Закона «О рекламе».