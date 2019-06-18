Теперь едим родное

Когда мы говорим, что импортозамещение свершилось, то мы практически не лукавим. Еще два десятилетия назад даже хлеб у нас был в основном импортным. То есть делали его в России, но из привозной муки. Сейчас мы спокойно кормим своим родным хлебом всю страну и еще в состоянии прокормить нашими крупами всю Европу. Точно так же мы теперь можем обеспечить всю Россию и Европу куриным мясом. «Был бы спрос, а поголовье можно повышать до бесконечности», - это сказал «КП» сенатор и ведущий в России куриный производитель Сергей Лисовский.

Соотношение российских и импортных продуктов питания на полках московских магазинов за два последних десятилетия изменилось радикально. Перед кризисом 1998 года импорт достигал 80%, и только один товар из пяти был отечественным. Сейчас все ровно наоборот. Россия кормит себя сама.

Сколько своего

- Доля российских продуктов питания на отечественных прилавках сегодня превышает 75%, - уверена старший аналитик Информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова. - В Москве отечественного продукта в процентном соотношении чуть меньше, потому что москвичи в больших количествах употребляют кофе, киви и бананы - то есть продукты, которые у нас никогда не росли и расти не будут.

Что к нам везут

- Россия по-прежнему импортирует много фруктов и орехов, - рассказала «КП» эксперт по потребительскому рынку Елена Пылаева. - Существует легенда, что большинство товаров на наших прилавках - белорусские. Это не так. Основными поставщиками в столичные магазины после российских производителей являются Турция и Марокко. Оттуда к нам приходят бананы и цитрусовые продукты, а у нас этих лакомств едят много.

Чай приезжает к нам из Шри-Ланки, Китая и Индии. Только 1% продаваемого в России чая выращивается своими силами - в Краснодарском крае.

- А вот эти нолики на ценнике - это доплата за мрамор в вашей говядине?Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Белоруссия нас напоит

Птицы мы растим много, а вот мяса - нет. Его приходится покупать у иностранных партнеров.

- Лидером по зарубежным поставкам говядины является Белоруссия, а вот подавляющее количество свинины доставляется из Бразилии, - говорит Анна Бодрова. - Но без бразильской свинины мы вскоре сможем обойтись - внутреннее производство мяса поддерживается государством и расширяется. Труднее с говядиной. Содержание свиньи дешевле, чем коровы. Она питается всем, что дадут, а корове нужны трава и силос. Поэтому без иностранной говядины мы пока обойтись не сможем. Если говорить в общем, то российский рынок мяса уже пережил стадию упадка и вполне может быть самодостаточным. Но некоторыми сортами мяса наша страна пока не способна обеспечить всех желающих. Баранина остается дефицитом, про козлятину вообще можно скромно промолчать. У нас даже козьего молока купить практически невозможно.

По мнению экспертов, без молочной продукции из Белоруссии мы обойтись в ближайшие годы не сможем никак.

- Это исторически сложившееся партнерство, - говорит Бодрова. - Не случайно белорусских фермеров называют нашими молочными братьями. Кроме того, мы своих дойных коров порезали еще в лихие девяностые, а белорусские партнеры этого не делали.

И мы поголовье скота с тех пор полностью так и не восстановили.

Наше, но не совсем

- Бренды, под которыми производятся продукты питания, нередко вводят в заблуждение, - говорит Елена Пылаева. - В них часто используются названия популярных мультиков. Например, Простоквашино. Или пейзажи русской деревни. Но это сделано не в Простоквашино, увы. Производство таких продуктов на самом деле локализовано в России, и формально они являются чисто отечественными, но фактически они импортные. И можно только сказать спасибо зарубежным гигантам, что они дали рабочие места российским работницам, которые фасуют эту продукцию.

По словам специалиста, за самыми популярными в России молочными брендами «Простоквашино» или «Домик в деревне» стоит французский DANONE или PepsiCo (США).

Хозяин печенья, известного с советских времен, как «Юбилейное», находится за океаном - это компания Craft Foods. А ностальгический пломбир «48 копеек» - не наш, а швейцарский (Nestle), как и шоколад «Российский», который согласно бренду - с щедрой душой.

И даже на отечественном рынке питьевой воды господствуют не те, кто добывает «Ессентуки» из наших скважин, а западные монстры: компании PepsiCo («Аква Минерале») и Coca-Cola («Бон Аква»). Надо сказать, что упомянутые бренды борются между собой не по-детски, а до драки. И продукцию этих торговых марок приравнивают к российской, хотя все понимают, что это не так.

Известный фермер-сыровар Олег Сирота - один из главных популяризаторов российских натуральных продуктов в стране.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бакалея вам покажет

-Заглянем в бакалейный отдел, где представлены крупы, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, макароны, - предлагает Елена Пылаева. - Тут почти на 100% все наше, за исключением дорогостоящей итальянской пасты и польской приправы. Но кто сказал, что это хорошо? Почему нет зарубежной конкуренции?

Мнение Пылаевой поддерживает и бывший министр экономического развития Андрей Нечаев:

- Конкуренция со стороны иностранных производителей на отечественном продуктовом рынке - это благо, - сказал он «КП». - Сейчас у нас есть антисанкции, и из-за них ряд европейских товаров в московские магазины не поступает. Я не одобряю такую практику.

Золотая рыбка

Есть продукты, которые мы практически не продаем у себя в стране, а только поставляем за границу. Это не из-за того, что нам жалко для своих, а просто потому, что наши купить такие продукты не могут - дорого. Черная осетровая икра в России практически не продается. Не по карману. Сама осетрина продается, но в очень маленьких объемах. Тоже дорого.

- Уже давно многие россияне исключили рыбу из своего повседневного рациона, а балуют себя ею чисто символически на праздники или торжества, - говорит Елена Пылаева. - Если кто забыл, то ледяная, которая продавалась в советские времена по 1 рублю за 1 кг, сейчас стоит около 1 тысячи.

Помидорки круглый год

- Настоящий прорыв за последние два года произошел в области тепличного выращивания овощей, - говорит Пылаева. - В зимний сезон на магазинных полках - только отечественные огурцы и томаты разных ценовых категорий. Баклажаны и перцы оставались до последнего времени импортными, но и эту нишу заполнил отечественный производитель. Значительно расширился ассортимент российских тепличных салатов.

Тортики в тренде

Продажи тортов, рулетов, конфет, пряников, шоколада, конфет, халвы, зефира в последние годы растут. Люди стали есть меньше мяса и рыбы, но заменяют их сладостями. Отечественные производители полностью удовлетворяют запросы россиян-сладкоежек. Импорт тут составляет всего 3 - 4%, и это, как правило, турецкие щербеты, которые продаются в магазинах премиум-класса.

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На каких столичных рынках можно купить отечественные продукты

Царицынский

Улица Каспийская, 36, строение 2.

Ближайшие станции метро - «Орехово», «Царицыно», «Кантемировская».

Дорогомиловский

Можайский Вал, 10.

Ближайшая станция метро - «Киевская».

Даниловский

Улица Мытная, 74.

Ближайшая станция метро - «Тульская».

Коньковский

Профсоюзная, 126, корпус 3 (Экомаркет).

Ближайшая станция метро - «Коньково».

«Экобазар»

Бульвар Ветеранов, строение 2.

Ближайшая станция метро - «Медведково».

«Фуд-Сити»

22-й километр Калужского шоссе, 10.

Ближайшие станции метро - «Теплый Стан», «Саларьево», «Румянцево».

Севастопольский

Улица Большая Юшуньская, 1а.

Ближайшая станция метро - «Севастопольская».

Преображенский

Преображенский Вал, 17.

Ближайшее метро - «Преображенская площадь».

Рижский

Проспект Мира, 94/96.

Ближайшая станция метро - «Рижская».

Черемушкинский

Улица Вавилова, 64/1, строение 1.

Ближайшее метро - «Профсоюзная».

Ленинградский

Улица Часовая, 11.

Ближайшая станция метро - «Аэропорт».

Рогожские ряды

Улица Рогожский Вал, 5, строение 1.

Ближайшие станции метро - «Римская», «Площадь Ильича», «Марксистская».

«Фермер Базар»

Цветной бульвар, 15, строение 1.

Ближайшая станция метро - «Цветной бульвар».

МНЕНИЕ ФЕРМЕРА

- Объемы фермерского производства продуктов питания в России выросли, - сказал «КП» председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств (АККОР) Владимир Плотников.

Посевные площади малых хозяйств увеличились с 12 млн до 22 млн га. А если больше урожайной земли, то больше и объемы сельхозпроизводства. За 10 лет фермеры удвоили производство зерна. Производство подсолнечника выросло в 1,9 раза, сахарной свеклы - в 1,8 раза, картофеля - в 2,1 раза, овощей - в 2,3 раза.

Та же динамика в животноводстве. Поголовье мясного скота выросло за 10 лет у фермеров более чем в 8 раз. Поголовье коров увеличилось в 3 раза. Птицы - в 3,6 раза. Поголовье овец и коз - в 2,1 раза, почти до 10 млн голов.

Количество продуктов питания, которые производят фермеры, всего за десятилетие выросло в 3,7 раза.

- Устойчивый рост производства - это главная черта российского фермерского сектора, - говорит Плотников. - Конечно, в сельском хозяйстве год на год не приходится. И, например, в прошлом году урожай был скромнее, чем в рекордном 2017-м. Но фермеры продолжали наращивать свою долю в общем объеме сельхозпроизводства. В прошлом году фермерский сектор дал около 30% всего российского зерна, 33% - подсолнечника. Увеличение производства картофеля - на 13%.

По мясу рост в фермерском секторе - 3% за год, по молоку - 3,9%. И это хорошие цифры. Роль фермеров в продовольственном обеспечении нашей страны растет. Растет и занятость: в этой отрасли, по данным Росстата, работают уже более 12 миллионов человек. А на самом деле - больше, просто не все еще успели выйти из тени и легализоваться.