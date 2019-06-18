Минус 25 кило: Анфиса Чехова назвала три продукта, отказавшись от которых она радикально похудела

Анфиса Чехова всегда была пышечкой с аппетитными формами. Однако было время, когда ее вес начал зашкаливать – телеведущая поправилась до 90 килограммов. Чего только не перепробовала Анфиса, на каких только диетах не сидела – все без толку. И только отказ от определенных продуктов помог ей сбросить вес раз и навсегда. Чехова потеряла почти 25 кило и уже несколько лет удерживает свою фигуру в рамках приятной нормы. В Инстаграме телеведущая рассказала о своем рационе и ответила на вопросы поклонников, от каких продуктов ей пришлось отказаться, чтобы похудеть.

- С наступлением лета мой мозг быстренько собрал чемоданы и отчалил в отпуск. Совершенно не знаю что писать в постах, - пожаловалась 41-летняя телеведущая. - Поэтому давайте так, если у вас есть ко мне вопросы, задавайте их в комментах. Постараюсь на все ответить.

Поклонницы немедленно поинтересовались: как Анфисе удалось так похудеть? И на какие жертвы она пошла ради этого? В ответ Чехова рассказала, что она исключила из своего рациона три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - предупредила телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

achekhova Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь

Подписчицы начали расспрашивать Анфису о ее рационе: что она любит, а что не ест совсем.

- Я не люблю слишком жирное и жареное, - призналась звезда экрана. - Никакого фритюра и хрустящей корочки. Алкоголь тоже стараюсь употреблять пореже. Молоко не пью и в кофе не добавляю. Из молочки только творог, сыр козий и ряженку.

achekhova Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм!

Сейчас звезда с гордостью демонстрирует свои формы в купальнике, а ведь когда-то Анфиса не позволяла себе показываться на просторах Интернета в бикини. Чехова признаётся, что в те времена вообще предпочитала не фотографироваться в купальнике. Все изменила поездка на Бали: на прекрасном индонезийском острове Анфиса увлеклась йогой. А вместе с занятиями йогой она изменила и режим питания.

Телеведущая не скрывает, что в свое время перепробовала множество диет и даже сидела на печально известных тайских таблетках, которые едва не стоили ей жизни и здоровья. В течение многих лет Анфиса старалась похудеть и использовала множество способов, то теряя килограммы, то снова набирая их. И только отказ от определенных продуктов помог ей обрести желанную стройность.

От целлюлита телеведущая избавляется с помощью душа Шарко. Фото: Инстаграм.

Помимо диет и йоги телеведущая увлекается различными нетрадиционными процедурами, сохраняющими молодость и красоту. Например, она избавляется от целлюлита с помощью душа Шарко. Не так давно Чехова увлеклась пиявками: старинная процедура, по словам Анфисы, помогает ей разогнать кровь и омолаживает организм не хуже уколов ботокса.