Мэрил Стрип в сериал «Большая маленькая ложь» попала по блату?

Второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» зрители принимают не хуже первого. Похоже, «скелеты», спрятанные создателями проекта «в шкафу» в первом сезоне, начинают проявляться во втором. Одна ложь вскрывается за другой со скоростью одна ложь за пару - тройку минут серии. Зрители даже не успевают перевести дух. Автор книги «Большая маленькая ложь» австралийка Лиана Мориарти, написавшая продолжение истории и для второго сезона, накрутила событий в этой новелле похлеще, чем в бразильских сериалах.

Вообще-то она не хотела придумывать продолжения, но ее уговорила родная сестра.

Большая маленькая ложь (2 сезон) Русский трейлер (2019). Русский трейлер второго сезона сериала Большая маленькая ложь 2019 года.

- Когда я буквально билась в агонии - должна я писать продолжение или нет, - рассказывает Лиана, - моя сестра предложила мне: «Просто сделай это. Получится здорово! И почему бы тебе сразу не прописать роль для твоей любимой актрисы?»

Мэрил Стрип выдает один перл за другимФото: кадр из фильма

Вот так и появилась во втором сезоне легендарная Мэрил Стрип. Ее героиня Мэри Луиза, мама убитого Пэрри, приехала в Монтеррей, чтобы помочь Селесте (Николь Кидман) с воспитанием внуков Джоша и Макса, а заодно и расследовать загадочные обстоятельства гибели своего сына. Создатели проекта сначала сопротивлялись, чтобы только Мэрил Стрип и никто иной мог сыграть эту роль, упрекая Мориарти, что «та «зажралась», стала топать ножкой и вести себя по-голливудски», но в итоге согласились. И теперь все только и говорят о Мэрил Стрип, которая выдает один «бриллиант» за другим, одну фразу за другой, прекрасно вписавшись в актерский ансамбль. Совсем скоро ее слова разберут на крылатые выражения. А поступки-то, поступки! Когда невестка Селеста рассказывает о домашнем насилии со стороны мужа, та первым делом интересуется: «А ты обратилась в полицию? Нет? Почему?» И тут же заявляет, что тогда в полицию идет она сама. Чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Кстати, помните, с чего началась душещипательная беседа Мэри Луизы и Селесты? С того, что свекровь невзначай так обронила, что внуки сообщили будто у них есть родной братик, который учится с ними в одном классе.

Муж издевался над СелестойФото: кадр из фильма

То есть у нее есть еще один внук.

Внук – это сын Джейн (Шэйлин Вудли) Зигги. Только в последней серии первого сезона Джейн узнает в Пэрри того самого насильника и отца ее ребенка. Кстати, одна из самых мощных сцен второй серии второго сезона происходит как раз между Джейн и Зигги. Это момент, когда она рассказывает мальчику, что убитый папа его одноклассников Джоша и Макса, и его отец тоже. Она объясняет, как все произошло и что такое насилие. Рассказывает так, что зрителю физически становится больно.

- Я не подозревала, что сыграю эту сцену настолько эмоционально, - делится Вудли. – Не знала до тех пор, пока не вошла в комнату и не увидела лицо моего киношного сына Зигги.

Чтобы сыграть эту сцену, Шэйлин Вудли не стала прибегать к консультации экспертов.

- Моя героиня чувствовала себя настолько одиноко, - рассказывает актриса, - что я поняла: я способна сыграть этот эпизод и «без подсказки». Я должна изобразить шок, я сама должна почувствовать себя беспомощным ребенком».

Во втором сезоне герой шведского актера Александра Скарсгарда Пэрри чисто технически мертв. «Монтерейская пятерка» в лице Селесты (Николь Кидман), Мэделин (Риз Уизерспун), Джейн (Шэйлин Вудли), Ренаты (Лауры Дерн) и Бонни (Зои Кравец) настаивает на том, что это был несчастный случай – он просто поскользнулся. Но на самом деле Пэрри присутствует в каждой серии: в снах, в кошмарах и просто в воспоминаниях каждой из этих героинь. Не случайно Александр Скарсгард появился на презентации второго сезона. И когда журналисты спрашивали его: «Что вы здесь делаете? Ваш герой ведь мертв? Или он воскрес?» Актер не успевал отшучиваться, что его герой еще как мертв, но сам он лично чувствует себя прекрасно.

Герой Скарсгарда вернется во втором сезонеФото: кадр из фильма

- Во втором сезоне зрители больше узнают моего героя – заглянут в его прошлое, поймут взаимоотношения с матерью, увидят, через что ему пришлось пройти в детстве, - рассказал Александр журналу «Голливудский репортер». – И вы поймете, почему мой герой стал насильником и так плачевно окончил жизнь».

Кстати, во второй серии второго сезона создатели проекта как будто случайно обмолвились, что у Перри был родной брат. Но когда ему было 5 лет, мальчик умер. И теперь главный вопрос, который будет мучить нас еще неделю, звучит так: «Почему и каким образом умер брат Пэрри?» Ждем ответа в третьей серии.