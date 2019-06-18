Иван Ургант: "Я женился благодаря Олегу Басилашвили!"

«Тут все трезвые!»

- Иван, последнюю неделю перед отпуском «Вечерний Ургант» выходит из Питера. Как вас встретил родной город?

- Мы выезжаем в Петербург уже четвертый раз. И делаем это исключительно в самый сезон. Нет ничего более петербуржского, чем встреча белых ночей, чем самый длинный день и самая короткая ночь 22 июня. Мы всегда подгадываем, чтобы приехать перед одним из моих любимых праздников – «Алые паруса», на который собираются все выпускники города. На Дворцовой площади он будет в это воскресенье. И Петербург меня просто потряс. Я боюсь сейчас даже сглазить но, выезжая из Москвы, я узнал погоду. Естественно, там было холодно. Естественно, все мои друзья и родственники в Петербурге сказали мне: надень что-то серьезное, забудь про то, что на дворе лето. Это Петербург.

- Достань термобелье, в конце концов.

- Надень вторые носки. Возьми пояс из собачьей шерсти. Я все это привез. И тут - +25 градусов, солнце, голубое небо, красивый невероятно город, потрясающие люди. Я сейчас не иронизирую. Просто это разительно отличается от очень многих городов, в которых я бывал даже вот этой весной. Бесконечное количество туристов, все приветливые, веселые. И, несмотря на фантастическое количество питейных и едальных заведений в центре города, все трезвые. Вот это удивительно.

Кадр из телешоу "Вечерний Ургант" Первого канала.

«Когда волнуюсь - истекаю потом»

- У вас в гостях уже были Олег Валерьянович Басилашвили, Сергей Семак. Собираетесь «окучить» всех питерских?

- Спасибо, что вы наконец-то используете тот глагол, который используем мы, когда готовимся к программе, - «окучивать». Мы окучиваем этих людей. Но не все, что ты окучиваешь, дает ростки. Вокруг Олега Валерьяновича мы бегали стаей волков почти семь лет. И то, что он совершенно неожиданно согласился к нам прийти, я расцениваю как знак свыше. Значит надо продолжать жить, работать и учиться. Вчера пришел Олег Валерьянович, и я волновался, как никогда. Можно посмотреть эфир – я истекаю потом. Всегда, когда приходят люди, которых я жду и волнуюсь, с меня начинает градом лить пот.

- Может это собачий пояс?

- Думаю, что дело и в собачьем поясе, и в шерстяном белье. Но не важно, пришел Олег Басилашвили – мой любимый артист. Человек, которого я боготворю, благодаря которому я познакомился и полюбил свою жену. Потому что, когда я услышал, как эта девушка смеется и плачет, смотря фильм «Осенний марафон», я понял, что, если я на ней не женюсь, то это будет самая большая ошибка в моей жизни. Когда пришел Олег Валерьянович, в зале... Знаете, как пелось в песне: «На трибунах становится тише…» В зале, который был наполнен юными, молодыми и, я бы так сказал, молодящимися жителями Петербурга, воцарилось такое внимание, тишина и такт, что этому стоит просто учиться очень многим зрителям. А нам, как людям, которые делают программу, стоит это запомнить и рассказать своим детям.

Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Не мало времени было для общения с великим актером?

- Конечно, я жалею, что я не успел сказать Олегу Валерьяновичу все, что я хотел ему сказать. И надеюсь только на одно, что у него будет юбилей – 85 лет – в этом году, и что он придет еще. Он фантастический гость. Он сказал мне и за кулисами и в первые две минуты в кадре, что он потерял чувство юмора, что он не принимает этого формата, что любит говорить на серьезные темы, и прочее. Но это один из лучших гостей за всю историю нашей передачи. И я счастлив этому.

Что касается Сергея Семака, ну, он оказался ровно таким, каким я себе его представлял, - потрясающим, порядочным, умным, тонким, ироничным, спокойным, рассудительным чемпионом России.

«В «Голосе» было очень интересно»

- Завершается телесезон, и он довольно скандальным получился. Детский «Голос», Александр Друзь, вот еще Елена Малышева использовала термин «кретины», что задело людей...

- Мы по скандалам не специалисты. Мы специалисты рефлексировать на том, что резонирует. Что касается Лены Малышевой, я не могу это обсуждать, она моя коллега. Она врач. Все действительно сразу бросились ее обвинять в том, что она неправильно подбирает слова. При этом я прочитал большой пост Эвелины Бледанс, которая написала обратные вещи. Для меня это сложный вопрос. Конечно, желательно никого не обижать. Но, в основном, люди, которые страшно на это обиделись, не сталкиваются с этой проблемой. Я являюсь членом попечительского совета фонда «Центр лечебной педагогики», фонда «Особое детство». Я немножко об этом знаю. Чуть больше, может быть, чем обыватели. И поэтому я достаточно спокойно к этому отнесся. Для меня важно, чтобы об этом говорили и эта проблема поднималась. И люди, которым нужна помощь, участие, прежде всего, это чувствовали, знали, понимали. И чувствовали, что их поддерживает их собственное государство. Вот и все.

- На детском «Голосе» за кого голосовали?

- Там, конечно, интересно было. Было очень интересно.

- Дипломатично...

- Вы хотите, чтобы я обвинил ребенка? Взял ребенка за косы, подвел к зеркалу и сказал: да как ты смеешь? Я не буду так делать, потому что я не буду тут открывать никаких Америк. Очевидно, что ни один из детей, которые принимали участие в конкурсе, ни один из детей не был инициатором ничего того, что там происходило. Вот это самое главное.

- Чем собираетесь заняться в отпуске? Сериал «Чернобыль» будете смотреть?

- О, какая вещь! Какая это вещь! Я первую серию только посмотрел. Точно могу согласиться с огромным количеством моих товарищей, которые просто недоумевают - почему мы не снимали на эту тему? Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают? Там такая степень подробностей, я с таким уважением отнесся к работе создателей этого сериала, потому что они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню. Говорят, что дьявол в деталях, но так оно и есть. Это очень достойная работа, замечательная работа, которую стоит посмотреть максимальному количеству людей, которые живут в нашей стране. И в том числе неподалеку от места действия этого сериала. Все мы живем неподалеку....

- Мы поздравляем вас с завершением сезона. Сезон был очень крутой, спасибо!

- Остановитесь! Еще четыре дня. Четыре передачи впереди. Сегодня - Семен Альтов, Илья Соболев. Завтра – Александр Розенбаум, Алла Михеева. Послезавтра – Андрей Ургант, группа «Кино». И в пятницу у нас – «КликКлак», Александр Невзоров и огромный сюрприз в финале!