2019-06-18T14:24:08+03:00
Происшествия

В Москве велосипедист разбил автомобиль Леонида Ярмольника

Актеру пришлось вызвать полицию, потому что велосипедист помял решетку и капот
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Актер Леонид Ярмольник.Актер Леонид Ярмольник.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

ДТП произошло на перекрестке около Новодевичьего монастыря в Москве. Леонид Ярмольник на своем Мерседесе стоял на повороте, когда в его новенький автомобиль влетел велосипедист. Причем мужчина буквально завалился после аварии на капот машины.

Коцертный директор Леонида Ярмольника Табриз Шахиди рассказал Комсомолке, что оба участника ДТП разошлись полюбовно.

- На перекрестке близ Новодевичьего, на светофоре, перед пешеходным переходом, на стоящий на красном светофоре автомобиль Ярмольника завалился проезжавший по пешеходному переходу велосипедист. А так как нарушивший правила велосипедист поцарапал решетку и капот, Леониду пришлось вызвать инспекторов, чтобы выписать протокол для страховой, – рассказал Табриз Шахиди. - Как известно, по правилам страховых компаний если повреждены более одной детали автомобиля, необходимо выписывать протокол. Никто не пострадал. Все счастливы.

Ранее Леонид Ярмольник уже попадал в аварию на своем Мерседесе предыдущей модели. Тогда актеру пришлось выплатить внушительную компенсацию ФСО за поврежденный в ДТП служебный автомобиль. Тогда, в 2016 году, актера признали виновником ДТП на Кутузовском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все внимание было старшему, который болел раком»: Младший сын экс-вратаря СКА Соколова мог убить мать и порезать брата из-за ревности
Последний скандал в семье произошел за неделю до трагедии. "КП" публикует откровенный рассказ подозреваемого в кровавой расправе [видео]
«Озверел после отказа»: в Геленджике судят многодетного отца из Тольятти, который изнасиловал и избил проститутку
После преступления 31-летняя потерпевшая забеременела и сделала аборт, уголовное дело против Руслана Елисеева отказывались возбуждать несколько месяцев
Новости 24
Эксперты составили рейтинг мест для гастрономического туризма
В Финляндии мошенники начали расплачиваться купюрами из "банка приколов"
В Польше задержали россиянина с большой партией наркотиков
Синоптики обещают 30-градусную жару во время выпускных в Москве
В Кремле не согласны со словами Кудрина об уровне бедности в России
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов
Названы самые популярные мужские и женские профессии в России
Приставы могут получить особый статус с выходом на пенсию в 45 лет
ФСБ: за два года на Дальнем Востоке предотвращены три теракта
Верховный суд России ликвидировал семь партий
Госдума проголосовала за приостановку ДРСМД
"Газпром" предложил Украине начать переговоры с "чистого листа"
Иваново больше не город невест: аналитики назвали города-лидеры в России
В России зафиксирован рекордный уровень одобрения службы в армии
Ученые нашли ген, отвечающий за интеллект и математические способности
В Москве таксиста "Яндекс. Такси" уволили за то, что он выкинул пассажира из машины
Экс-финдиректор предприятия "Росатома" арестован по делу о взятках
Собака напала на пенсионерку в Подмосковье: 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в больнице