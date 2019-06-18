В Москве велосипедист разбил автомобиль Леонида Ярмольника

ДТП произошло на перекрестке около Новодевичьего монастыря в Москве. Леонид Ярмольник на своем Мерседесе стоял на повороте, когда в его новенький автомобиль влетел велосипедист. Причем мужчина буквально завалился после аварии на капот машины.

Коцертный директор Леонида Ярмольника Табриз Шахиди рассказал Комсомолке, что оба участника ДТП разошлись полюбовно.

- На перекрестке близ Новодевичьего, на светофоре, перед пешеходным переходом, на стоящий на красном светофоре автомобиль Ярмольника завалился проезжавший по пешеходному переходу велосипедист. А так как нарушивший правила велосипедист поцарапал решетку и капот, Леониду пришлось вызвать инспекторов, чтобы выписать протокол для страховой, – рассказал Табриз Шахиди. - Как известно, по правилам страховых компаний если повреждены более одной детали автомобиля, необходимо выписывать протокол. Никто не пострадал. Все счастливы.

Ранее Леонид Ярмольник уже попадал в аварию на своем Мерседесе предыдущей модели. Тогда актеру пришлось выплатить внушительную компенсацию ФСО за поврежденный в ДТП служебный автомобиль. Тогда, в 2016 году, актера признали виновником ДТП на Кутузовском проспекте.