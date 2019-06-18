«Арт-навигатор» помогает молодежи Волжского не заблудиться в мире искусства

Научиться отличать Сурикова от Серова, узнавать величайшие шедевры мирового изобразительного искусства и разобраться в том, что такое импрессионизм, кубизм и сюрреализм – все это могут сделать школьники и студенты в Музее-мастерской известного скульптора-монументалиста Петра Малкова в городе Волжский. На его базе уже почти год благодаря средствам президентского гранта работает проект «Арт-навигатор».

Для слушателей организуют лекции, обсуждения, творческие практикумы, мастер-классы. Занятия обычно проводят раз в неделю – группа собирается по субботам, чтобы старшеклассники и студенты могли совмещать курс со своей основной учебой.

К творчеству располагает даже сама обстановка Музея-мастерской Петра Малкова. Фото: Страница «Арт- навигатора» ВКонтакте

Каждая лекция посвящена отдельной эпохе или направлению: искусству Древней Руси, барокко в Западной Европе 18 века или соцреализму советского периода. По воскресеньям на странице проекта во ВКонтакте появляется очередной анонс с темой следующей встречи. Здесь же студенты пишут, что их больше всего интересует в искусстве, что бы лично они хотели узнать, с кем встретиться и т.д. А еще в группе выкладывают полезные книги и учебники для самостоятельного изучения.

Ведет занятия кандидат искусствоведения Ольга Малкова. Среди прочего она объясняет, как строится композиция той или иной картины, что такое светопись и каких эффектов можно добиться разными техниками живописи – словом учит своих студентов глубокому пониманию искусства. Исследуют на лекциях не только известные картины, но и шедевры архитектуры, фрески, иконописи.

Особое внимание «Арт-навигатор» уделяет изучению русской культуры – для школьников это отличная возможность заодно подготовиться к ЕГЭ.

Студентов и школьников учат ориентироваться в эпохах и стилях. Фото: Страница «Арт- навигатора» ВКонтакте

А чтобы не перегружать учеников сплошной теорией, для них устраивают экскурсии, групповые посещения выставок и беседы с творческими людьми. Так, например, ученики попали на экспозицию Николая Симкина и Вячеслава Махова, где смогли пообщаться с художниками.

Кроме того, в студии работает кружок «Малиновка. Творим и узнаем» для детей. На мастер-классах вместе маленькими художниками пробуют свои силы в живописи и родители.

Для взрослой аудитории проводится цикл лекций по истории искусства XX века «Ускорители времени», на котором слушатели поэтапно изучают различные направления от символизма до постмодернизма.

Здесь же работает «Арт-полигон» - площадка, на которой организуют и проводят музыкальные концерты, театральные постановки, показы художественных и документальных фильмов.

К творчеству располагает даже сама обстановка, в которой проходят занятия - Музей создавался по проекту самого Петра Малкова, Народного художника РСФСР. Он оставил Волжскому большое культурное наследие, и любимым его детищем была эта самая мастерская. Хранители Музея делают все, чтобы он не превратился в обычную пыльную экспозицию, а оставался художественной средой, притягивал молодых и творческих людей.