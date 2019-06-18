2019-06-18T20:34:03+03:00
Происшествия

Самолет с Киркоровым и его детьми совершил твердую посадку в Домодедово

Артист возвращался с гастролей по Болгарии [аудио]
Алина ЧЕРНОВА
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В Болгарии артист провел несколько дней на гастроляхВ Болгарии артист провел несколько дней на гастроляхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из родной Варны Филипп Киркоров возвращался вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином. В Болгарии артист провел несколько дней на гастролях.

- Мы возвращались в Москву на "Боинге" авиакомпании S7, - рассказал «КП» пассажир самолета, в котором находился артист со своей семьей. - При посадке произошел удар (шасси ударились о посадочную полосу) и пилот тут же пошел на второй круг.

К счастью, повторная посадка оказалась удачной. Филипп Киркоров уже едет из аэропорта в свой подмосковный особняк.

Кстати, Филипп Киркоров один из немногих на нашей эстраде, кто не боится летать на самолете. Алла Пугачева, например, не скрывает, что у нее аэрофобия.

- Раньше, когда мы летали с Филиппом, я говорила: «Филипп, я так боюсь». Он сказал: «Настя, со мной можешь не бояться. У меня другая судьба». И у меня просто отрезало, - рассказывала в интервью «КП» подопечная певца Анастасия Стоцкая. - Но это только когда я летала с ним. Если он со мной в самолете, я абсолютно спокойна. Он это настолько уверенно сказал, как будто знает, какая у него судьба

Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета, в котором он летел с детьми.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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