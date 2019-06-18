За крестинами сына Солженицына следил КГБ

25 лет назад Александр Солженицын вернулся на Родину. В 1974-м он был выдворен за пределы СССР. Уехал из квартиры на Тверской (тогда улица Горького), где недавно открылся музей. О некоторых фактах из жизни нобелевского лауреата до высылки за границу "КП" рассказала ведущий научный сотрудник Отдела по изучению наследия А.И. Солженицына Дома русского зарубежья Марта Измайлова.

Жил в квартире тещи как челнок

До высылки за границу Александр Солженицын жил в Москве у своей тещи – Екатерины Фердинандовны Светловой по адресу: улица Горького, 12, стр. 8, квартира 169. Тогда – в 60-70-е годы - это не считалась элитным жильем, многие квартиры в домах по ул. Горького были «убитыми» коммуналками. Иногда их удавалось расселить, как это и получилось у родственников Светловой. В 60-е муж и жена при согласии всех членов семьи могли прописаться, куда угодно, но Александра Исаевича (который к тому времени уже опубликовал «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и еще три рассказа в журнале «Новый мир») упорно не прописывали по адресу супруги – Натальи Дмитриевны. У Солженицыных уже были трое совместных детей и один сын Натальи Дмитриевны от первого брака, но писатель мог находиться в квартире всего 72 часа. Дело в том, что в 1969-м Солженицына исключили из Рязанского отделения Союза писателей. Власти полагали, что не следует прописывать в Москве писателя, критикующего советские порядки. Пребывание в квартире тещи более трех суток грозило арестом. Поэтому Солженицын по прошествии этого времени уезжал к друзьям, например на дачу к Мстиславу Ростроповичу, а потом опять возвращался в семью.

Этот приемник - подарок Ростроповича

О торжестве на кухне докладывал Андропов

За 72 часа Александр Исаевич успевал очень много: поработать, пообщаться с детьми, с друзьями. На кухне этой квартиры собирались Александр Гинзбург, Андрей Сахаров, Чуковские, Пастернаки. Однажды там состоялось событие, о котором в ЦК КПСС докладывал Юрий Андропов, который тогда возглавлял Комитет государственной безопасности СССР. Солженицыны устроили праздничный обед: отмечали крестины второго сына Игната.

Подарок Ростроповича

На кухне Солженицыны с друзьями часто слушали «голоса» зарубежья: «Голос Америки», «Немецкую волну» и другие подобные радиостанции. Такое «слушание» стало возможным, когда Мстислав Ростропович привез из ФРГ приемник. Именно по этому приемнику Солженицыны услышали в 1970 году известие о том, что Александр Исаевич стал нобелевским лауреатом. В СССР СМИ об этом событии не сообщали. Солженицын не поехал за границу за премией, ведь обратно его могли не впустить. Тогда Нобелевский комитет предложил вручить премию в СССР, но там для этого не выделили бы даже самого захолустного ДК. «Нобеля» планировали вручить в квартире Солженицыных, уже распечатали приглашения, но Постоянному секретарю Шведской Академии просто не дали советскую визу.

Записка Андропова в ЦК КПСС

Осенью 1973 года зарубежный приемник поведал и о другом важном событии: в Париже был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ», переправленный за границу на фотопленках. С этого времени Солженицын точно знал, что за ним скоро придут, что и произошло 12 февраля 1974-го.

После возвращения Солженицыных в 1994-м году Юрий Лужков предложил вернуть им квартиру. В итоге там разместился Фонд Солженицына, среди задач которого – помощь пострадавшим от репрессий советского периода. Недавно в квартире открылся мемориальный музей Солженицына.

Наталья Солженицына: Он ушел с болью за страну

Несмотря на то что, писателя уже нет, его имя и сейчас вызывает множество дискуссий. О том, что он думал бы о современном развитии России, "КП" рассказала вдова писателя Наталья Солженицына.

- Я уверена, что он страдал бы от того, что и сейчас страна идет не совсем по тому пути. Появилось чудовищное неравенство. Не удалось реализовать его настойчивую идею о местном самоуправлении, хотя она формально декларирована в Конституции.

Решение ЦК КПСС по прописке

Безусловно, волновала бы его порча русского языка, разрушение системы школьного образования. Он ушел с болью за страну, но с мыслью, что в общественном смысле сделал все правильно. Он считал, что то, кто и как использует и интерпретирует его мысли – это не его дело, нужно говорить, что ты думаешь, в чем убежден.