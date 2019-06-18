2019-06-18T22:09:07+03:00
Звезды

Юнна Мориц: "Горбельцинизм" в России больше не пройдёт!

Великая поэтесса на сайте kp.ru и в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировала свое самое "жёсткое" стихотворение [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна МорицЮнна МорицФото: Александр ГАМОВ
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- ...Юнна Петровна, это я!

- Здравствуй, Саша.

- Еще утром меня чего-то так резануло стихотворение:

«Террор, который утопает в благе…»

- А что, разве воровство, бандитизм, наплевательство на людей и народ, все эти демонстрации браков, разводов, резни, дележа, наглости, - разве это не террор?

Это террор. Это натуральный физический, моральный, - всяческий террор.

А то, что делается в культуре, когда необъятные деньги текут на произведения, изображающие нашу страну в самом отвратительном, мерзком виде, - это, конечно, террор.

Потому что террор – это не только, когда взрывают в метро. Террор – и когда взрывают самосознание народа, когда взрывают самооценку страны.

- Скажите, а вот эта фраза:

"Войдя во вкус горбельцинских времен»...

- Это - когда Ельцин сказал...

-,А, вы соединили Горбачева с Ельциным, я так понял?

- Конечно, давным-давно это ходит уже, это мой неологизм. Один получил Нобеля - за то, что сдал страну, а другой получил все остальное - за то, что ее развалил.

- Обычно же у Юнны Мориц между строк, по крайней мере, в последней строфе есть оптимизм.

- А у меня всегда есть оптимизм. Потому что нет ничего драгоценнее жизни и человека в ней.

- "И только призрака, чьё имя - из металла.

Боится этого террора саранча!

Не Бога!.. Призрака боится той страны,

Где серп и молот был на красном флаге…"

- Конечно, они боятся не Бога, они боятся того, что вдруг какой-нибудь Сталин придет вместо того, который был, и прихлопнет их крышкой. И они все делают для того, чтобы Сталин какой-нибудь у них в мозгах возник, и они этого возникшего у них в мозгах Сталина экспортировали бы на Запад.

- Я не понял.

- А очень просто. Работает целая команда либерашкиной шпаны, которая все время изображает нашу страну как тиранию, как гнойную помойку, где только и ждут Сталина. И таким образом они, наоборот, идею сталинизма без конца экспортируют на Запад.

Это же, Саша, безумие, когда высадка в Нормандии – "победа над фашизмом", а "Россия – оккупант". Вот это террор и есть. Пока мы морально этому террору не будем противостоять, ничего не изменится.

Будем противостоять.

- И как?

- Это же не обязательно выходить с факелами на улицу и поджигать покрышки. Это своего рода тоже террор. Майдан – это террор, безусловно. И то, что майдан хочет сделать с Донбассом, это террор. Но противостоять террору вооруженной силой слов можно.

- Вы нас вооружили, Юнна Петровна!

- И у меня никакого пессимизма нет абсолютно.

- У меня теперь тоже нет.

- Я просто слежу за тем, чтобы каждый раз не сдавали карты из новой колоды как бы, а карты одни и те же: демонизация России, грязь, Россия должна себя вести так, не должна себя вести так. А на самом деле идет террор по всем фронтам.

- Он не пройдет.

- Не пройдет. Не сдаемся и не сдаем священные смыслы нашей жизни.

- Ура! Я с вами согласен.

Юнна Мориц: "Горбельцинизм" в России больше не пройдет! На нашей стороне - Вооруженные силы слова!

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А сейчас - стихи...

* * *

Террор, который утопает в благе,

Войдя во вкус горбельцинских времён,

Людей угробил больше, чем в Гулаге,

А людоедов приумножил он.

Террор, где подлой власти людоеды

Верхом на грязной воровской волне

Россию - в грязь лицом!.. Террор победы

В холодной, грязной, западной войне.

Террор капитулизма - денег ради,

Террор, который в девяностые года

Россию гробил, грабил, демократил

И продолжает это делать, как тогда.

Сегодня звёзды русофобского террора

Звездят звездучестью горбельцинских времён:

Россию - в грязь лицом!.. Террор позора,

Элита влита в банду их имён.

Людей угробив больше, чем в Гулаге,

И нам диктуя, как себя вести,

Террор, который утопает в благе, -

Себе смягчает уголовные статьи!..

Террор, чья ненависть прожорливо достала

Россию - в грязь лицом! - её топча.

И только призрака, чьё имя - из металла,

Боится этого террора саранча!

Не Бога!.. Призрака боится той страны,

Где серп и молот был на красном флаге, -

Террор сегодняшний боится старины,

Людей угробив больше, чем в Гулаге!

Юнна Мориц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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