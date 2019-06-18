Юнна Мориц: "Горбельцинизм" в России больше не пройдёт!
- ...Юнна Петровна, это я!
- Здравствуй, Саша.
- Еще утром меня чего-то так резануло стихотворение:
«Террор, который утопает в благе…»
- А что, разве воровство, бандитизм, наплевательство на людей и народ, все эти демонстрации браков, разводов, резни, дележа, наглости, - разве это не террор?
Это террор. Это натуральный физический, моральный, - всяческий террор.
А то, что делается в культуре, когда необъятные деньги текут на произведения, изображающие нашу страну в самом отвратительном, мерзком виде, - это, конечно, террор.
Потому что террор – это не только, когда взрывают в метро. Террор – и когда взрывают самосознание народа, когда взрывают самооценку страны.
- Скажите, а вот эта фраза:
"Войдя во вкус горбельцинских времен»...
- Это - когда Ельцин сказал...
-,А, вы соединили Горбачева с Ельциным, я так понял?
- Конечно, давным-давно это ходит уже, это мой неологизм. Один получил Нобеля - за то, что сдал страну, а другой получил все остальное - за то, что ее развалил.
- Обычно же у Юнны Мориц между строк, по крайней мере, в последней строфе есть оптимизм.
- А у меня всегда есть оптимизм. Потому что нет ничего драгоценнее жизни и человека в ней.
- "И только призрака, чьё имя - из металла.
Боится этого террора саранча!
Не Бога!.. Призрака боится той страны,
Где серп и молот был на красном флаге…"
- Конечно, они боятся не Бога, они боятся того, что вдруг какой-нибудь Сталин придет вместо того, который был, и прихлопнет их крышкой. И они все делают для того, чтобы Сталин какой-нибудь у них в мозгах возник, и они этого возникшего у них в мозгах Сталина экспортировали бы на Запад.
- Я не понял.
- А очень просто. Работает целая команда либерашкиной шпаны, которая все время изображает нашу страну как тиранию, как гнойную помойку, где только и ждут Сталина. И таким образом они, наоборот, идею сталинизма без конца экспортируют на Запад.
Это же, Саша, безумие, когда высадка в Нормандии – "победа над фашизмом", а "Россия – оккупант". Вот это террор и есть. Пока мы морально этому террору не будем противостоять, ничего не изменится.
Будем противостоять.
- И как?
- Это же не обязательно выходить с факелами на улицу и поджигать покрышки. Это своего рода тоже террор. Майдан – это террор, безусловно. И то, что майдан хочет сделать с Донбассом, это террор. Но противостоять террору вооруженной силой слов можно.
- Вы нас вооружили, Юнна Петровна!
- И у меня никакого пессимизма нет абсолютно.
- У меня теперь тоже нет.
- Я просто слежу за тем, чтобы каждый раз не сдавали карты из новой колоды как бы, а карты одни и те же: демонизация России, грязь, Россия должна себя вести так, не должна себя вести так. А на самом деле идет террор по всем фронтам.
- Он не пройдет.
- Не пройдет. Не сдаемся и не сдаем священные смыслы нашей жизни.
- Ура! Я с вами согласен.
Юнна Мориц: "Горбельцинизм" в России больше не пройдет! На нашей стороне - Вооруженные силы слова!
А сейчас - стихи...
* * *
Террор, который утопает в благе,
Войдя во вкус горбельцинских времён,
Людей угробил больше, чем в Гулаге,
А людоедов приумножил он.
Террор, где подлой власти людоеды
Верхом на грязной воровской волне
Россию - в грязь лицом!.. Террор победы
В холодной, грязной, западной войне.
Террор капитулизма - денег ради,
Террор, который в девяностые года
Россию гробил, грабил, демократил
И продолжает это делать, как тогда.
Сегодня звёзды русофобского террора
Звездят звездучестью горбельцинских времён:
Россию - в грязь лицом!.. Террор позора,
Элита влита в банду их имён.
Людей угробив больше, чем в Гулаге,
И нам диктуя, как себя вести,
Террор, который утопает в благе, -
Себе смягчает уголовные статьи!..
Террор, чья ненависть прожорливо достала
Россию - в грязь лицом! - её топча.
И только призрака, чьё имя - из металла,
Боится этого террора саранча!
Не Бога!.. Призрака боится той страны,
Где серп и молот был на красном флаге, -
Террор сегодняшний боится старины,
Людей угробив больше, чем в Гулаге!
Юнна Мориц.
ИСТОЧНИК KP.RU