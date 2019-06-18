«Вечеринки в нашем доме продолжались до шести утра»: бывшая жена Шнурова впервые рассказала, как вывела его из запоя

После развода с одиозным лидером «Ленинграда» Матильда Шнурова почти не высказывалась на тему бывшего мужа. Разве только однажды в интервью своей подруге Ксении Собчак призналась, что до сих пор ещё не осознала ни расставание, ни последующую скоропалительную свадьбу Шнурова. И вот сегодня на лекции о здоровом образе жизни, которую в Москве провёл один из глянцевых журналов, Матильда позволила себе откровения о совместной жизни с артистом.

- Вы придерживаетесь ЗОЖ, но ведь на образ жизни сильно влияют близкие люди. Как вам удавалось правильно питаться, придерживаться распорядка дня и отказываться от алкоголя рядом с таким ярым анти-зожником как Сергей? - спросили мы Матильду. - Или вам наоборот удалось его переубедить?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715354" frameborder="0"></iframe> Матильда об алкоголизме Сергея Шнурова.Алена МАРТЫНОВА

- Вы действительно хотите об этом поговорить? Ох, не думаю что это будет полезный кейс, все-таки наша история закончилась разводом, - грустно пошутила Шнурова. - Когда мы встретились, я была очень молодая, чуть за 20. И поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт - я тогда училась на биохимика. Но в какое-то время моя убедительность взяла верх, и он завязал с алкоголем - это была большая победа. Конечно, было много разговоров, споров, но все-таки я нашла эффективные аргументы. Я уверена, что ничего нельзя изменить путём революции, но потихоньку можно заставить твоих близких исправиться, особенно, если у тебя знания. Ведь часто люди держатся за свои привычки от незнания или потому что не пробовали другой образ жизни.

Сегодня на лекции о здоровом образе жизни, которую в Москве провёл один из глянцевых журналов, Матильда позволила себе откровения о совместной жизни с артистомФото: Алена МАРТЫНОВА

Однажды Матильда спросила мужа, пробовал ли он жить без алкоголя. Оказалось, что нет.

- Тогда я сказала: «Значит, ты плохой адвокат своим привычкам. Давай ты хотя бы год попробуешь обходиться без спиртного, чтобы все поры очистились, все клетки обновились. И тогда решишь, что на самом деле тебе больше нравится, - продолжила Шнурова. - И через год воздержания он сказал: «Я не понимаю, как раньше жил, что это было вообще».

По словам Матильды, она всегда держала в холодильнике свой набор полезных продуктов, а в рестораны они с Шнуровым выбирались редко.

- Невозможно было ложку поднести ко рту, как обязательно кто-то просил сфотографироваться, - призналась экс-супруга музыканта. - Поэтому, когда Сергей не гастролировал, был дома, мы никуда не выходили. В эти моменты я пыталась готовить, хотя на самом деле этого не умею. Единственное, что я всегда умела жарить курицу - и в семейные вечера просто закидывала ее в духовку, добавляла овощей. То есть находила баланс - мне было полезно, и его устраивало, потому что вкусно. Ну заест он все это мороженым - его дело, окей. Да, ЗОЖ держать тяжело, если ты в отношениях, это больше персональная история.

Сейчас Матильда, по её признанию, питается простыми блюдами («мало ингредиентов, незамысловатая заправка»), практически не употребляет алкоголь («потому что потом полдня не могу работать») и регулярно делает анализ крови, чтобы подобрать необходимые витамины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров объяснил, почему так поспешно женился

Теперь, когда страсти вокруг личной жизни Сергея Шнурова немного улеглись он уже спокойно готов комментировать те перипетии судьбы, которые случились с ним за последние полгода. Готов - не делает это не так охотно. Но в интервью Ивану Урганту лидеру "Ленинграда" не удалось уйти от прямого вопроса: Почему Шнур так поспешно заключил новый брак? Ведь после развода с Матильдой прошло меньше полугода. (подробности)